6 de cada 10 mujeres experimenta una presión por ser hermosas, y daría un año de su vida para alcanzar los estándares de belleza

"En Dove, buscamos un futuro en el que las mujeres decidan y declaren cómo se ve la verdadera belleza, no los algoritmos. A medida que navegamos por las oportunidades y desafíos que vienen con la nueva y emergente tecnología, seguimos comprometidos con proteger, celebrar y promover la Belleza Real. Comprometerse a nunca usar IA en nuestras comunicaciones es solo un paso. No nos detendremos hasta que la belleza sea una fuente de felicidad, no de ansiedad, para cada mujer y niña."