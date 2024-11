Esta es la cantidad de pasos que hay que hacer por día para vivir más años

Caminar es una de las actividades más accesibles y efectivas para mejorar la salud. Sin embargo, estudios recientes sugirieron que no solo importa la cantidad de pasos que se dan, sino también el ritmo al que se camina. Los investigadores marcaron que caminar a un paso acelerado puede reducir significativamente el riesgo de muerte, promoviendo la longevidad y el bienestar.

Este descubrimiento publicado el año pasado en el Journal of the American College of Cardiology subraya la importancia del ejercicio moderado e intenso, el cual debería sumar al menos 150 minutos por semana para adultos.

¿Cuántos pasos se necesitan para una salud óptima?

Las recomendaciones sobre cuántos pasos caminar al día suelen variar, pero parte del estudio proporcionó cifras más precisas basadas en datos de más de 111.000 personas. Según los hallazgos:

-2.500 pasos diarios: Esta cantidad reduce el riesgo de muerte en un 8%.

-2.700 pasos diarios: Reduce el riesgo de eventos cardiovasculares en un 11%.

-7.000 pasos diarios: Se asocian con una disminución del 51% en el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

-9,000 pasos diarios: Este número parece ser el óptimo para reducir el riesgo de muerte general en un 60%.

Loa adultos mayores deben evitar las actividades sedentarias y priorizar las caminatas diarias (Foto: Archivo) iStock

El efecto de la pandemia en el conteo de pasos

Durante la pandemia de COVID-19, los niveles de actividad física disminuyeron considerablemente. Según n estudio de Jama, las personas dieron un promedio de 700 pasos menos por día en comparación con los niveles previos a la pandemia, lo que evidencia un impacto en los hábitos saludables a nivel social. Antes de la pandemia, se daban aproximadamente 7.808 pasos diarios y después, el promedio descendió a 7.089 pasos.

¿Cuánto es demasiado?

No existe un número máximo de pasos que se deba evitar, de hecho, incluso caminar hasta 16.000 pasos al día no presenta riesgos. Sin embargo, una vez alcanzados los 10.000 pasos diarios, los beneficios adicionales se vuelven marginales. Para quienes están lejos de ese objetivo, se recomienda aumentar progresivamente el conteo día a día.

Si se pretende incorporar más pasos diarios, hay algunas sugerencias recomendadas:

Dar un paseo después de cada comida.

Caminar para recoger el correo y dar una vuelta a la cuadra.

Comenzar el día con una breve caminata antes de ir al trabajo.

Utilizar las escaleras en lugar del ascensor para fomentar la actividad física

Bajar del transporte público unas paradas antes de tu destino.

Disfrutar de actividades como golf, natación, baile o voleibol.