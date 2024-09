La canela, ¿una aliada para bajar de peso?

Escuchar

Dentro de un marco de hábitos saludables, como hacer ejercicio a diario, descansar las horas necesarias en la noche y comer alimentos que nutran al organismo, existen algunos productos que sirven como complementos para el correcto funcionamiento del cuerpo. En este contexto, en el último tiempo se instaló la idea de que la canela es una especia que ayuda a bajar de peso; sin embargo, ¿qué dijo la ciencia sobre esto? A continuación la respuesta.

La canela es una especia que se utilizó durante miles de años para distintos platos, infusiones y recetas de pastelería, entre muchas otras cosas. En el último tiempo, gracias a Internet y a las redes sociales, se difundió como “una solución para estimular el metabolismo, controlar el apetito y reducir medidas en poco tiempo”, según el sitio especializado Mejor con Salud.

La canela se debe incluir como complemento de una dieta balanceada y sana

“Hoy por hoy, aunque se reconocen algunas de sus propiedades, se considera más bien un complemento. Esto quiere decir que, por sí solo, los efectos de esta bebida no son relevantes”, continuaron desde el medio. En otras palabras, es necesario incluirla dentro de una rutina de hábitos saludables y una dieta balanceada para obtener buenos resultados.

La evidencia disponible, según Critical Reviews in Food Science and Nutrition, sugiere que la canela tiene efectos antiinflamatorios, antimicrobianos, antioxidantes, antitumorales, cardiovasculares, reductores del colesterol e inmunomoduladores en animales. Incluso, se demostró que puede actuar como mimético de la insulina para estimular el metabolismo celular de la glucosa. Pero hay pocos estudios en seres humanos, por lo que se necesitan más investigaciones para conocer sus recomendaciones definitivas.

La canela es rica en hierro, calcio, zinc, potasio, selenio, vitaminas B6 (Foto de carácter ilustrativo: PEXELS)

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), la canela es rica en hierro, calcio, zinc, potasio, selenio y vitaminas B6, nutrientes que son esenciales para el organismo. El cinamaldehido es la sustancia que le aporta ese característico sabor y aroma. En este sentido, una manera ideal de consumir la canela y todos sus nutrientes es a través del té.

Cómo preparar el té de canela

Ingredientes:

5 vasos de agua (1 litro)

1 cucharadita de canela en polvo (5 gramos)

6 hojas de laurel

1 cucharada de miel (25 g) (opcional)

Primero, se debe poner a hervir el litro de agua y cuando llegue ebullición, agregarle la cucharadita de canela y las hojas de laurel. Luego, bajar el fuego y dejarlo reposar durante cinco minutos. Retirarlo del fuego y esperar a que esté a temperatura ambiente. Por último, pasarlo por un colador y ya estará listo para servir y disfrutar en familia o con amigos.

Cabe aclarar que la sugerencia es consumirlo dos veces al día antes de las comidas principales; sin embargo, no debe ingerirse por más de ocho días consecutivos. Asimismo, se trata de un complemento para promover la pérdida de peso y no hay total certeza de su efectividad, aunque es probable que tenga efectos positivos entre personas con sobrepeso y obesidad, según Mejor con Salud. No obstante, se recomienda consultar un médico antes de decidir tomarlo de manera regular, ya que no está exenta de contraindicaciones.

