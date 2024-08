Las dos claves que te ayudarán a fortalecer el cerebro

Escuchar

El cerebro es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Además de controlar nuestros pensamientos, ayudarnos a recordar y movernos, controla muchas otras cosas de las que casi no nos damos cuenta, por ejemplo, los latidos del corazón y la función digestiva. Sin embargo, hasta que no empieza a “fallar” no nos preocupamos en ejercitarlo.

Para mantener un cerebro joven es clave adoptar hábitos saludables y estar atentos a signos de deterioro

Como en él se centra la mayor actividad de nuestro organismo, es necesario protegerlo y no solo hacerlo cuando somos adultos mayores. Además de una buena alimentación, es importante implementar distintas actividades para entrenarlo. Debido a esto es que se recomiendan dos ejercicios para su fortalecimiento, avalados por un estudio de la Federación Mundial de Neurología (WFN, por sus siglas en inglés).

1. Actividad física para la salud cerebral

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, la práctica de ejercicio no solo tiene beneficios para la salud sino también para el cerebro, ya que este es el encargado de dirigir el resto de nuestro cuerpo: nos ayuda a movilizarnos, a pensar, aprender, resolver problemas, entre otras cosas. Si en nuestra vida diaria implementamos la actividad física, reducimos la ansiedad, el estrés, la depresión, por lo que contribuimos al buen funcionamiento de nuestro cerebro.

Además de una alimentación beneficiosa es importante la actividad física regular Foto ilustrativa: PIXABAY

En esa línea, la Escuela de Medicina de Harvard (HMS), publicó un artículo en el que reconoció las mejoras cognitivas tras el ejercicio con el aumento de la capacidad del corazón, los pulmones y la sangre para transportar el oxígeno.

“Como resultado, se han descrito efectos cerebrales generalizados, como el aumento del número de vasos sanguíneos y sinapsis, el aumento del volumen cerebral y la disminución de la atrofia cerebral relacionada con la edad”, aseguraron.

La Escuela de Medicina de Harvard (HMS), publicó un artículo en el que reconoció las mejoras cognitivas tras el ejercicio Orawan Pattarawimonchai - Shutterstock

Sobre el tiempo adecuado para ejercitar, aconsejaron que con media hora de actividad física moderada es suficiente, o 150 minutos a la semana. Entre los ejercicios recomendados, están la caminata, natación, tenis o bailar. Pero si ninguno de estos te convence, sugirieron lo siguiente:

Unite a una clase o haga ejercicio con un amigo que te ayudará a rendir cuentas.

Realizá un seguimiento de tu progreso, lo que te animará a alcanzar un objetivo.

Si podés, contrata un entrenador personal. Pagar a un experto es una buena motivación.

2. Las actividades cognitivas también mejoran la salud cerebral

Según la escuela de medicina, las actividades creativas como ir a cerámica, hacer manualidades, jugar a juegos de mesa, escribir o aprender un nuevo idioma pueden mejorar la función cognitiva. Debido a esto es que la WFN mencionó los acertijos y juegos en donde prevalece el pensamiento estratégico, como el ajedrez o el sudoku.

“Se ha visto que en la medida que estimulamos nuestro sistema nervioso, vamos generando redes, conexiones más sólidas”, expresó en un artículo de National Geographic, Andrés Barboza, médico neurólogo argentino y Máster en Neuroinmunología.

El ajedrez tiene múltiples beneficios para el cerebro Unsplash

Además, el especialista sostuvo que las personas que entrenaron más su cerebro, pueden evitar trastornos de memoria propios de la edad o enfermedades de Alzheimer. En este sentido, es importante mencionar que Harvard afirmó en 2014 que para el año 2050, más de 115 millones de personas padecerán demencia en todo el mundo, pero todavía no es tarde para revertirlo.

LA NACION