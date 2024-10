Quiénes y por qué no deberían consumir toronja, mandarina o limón

Escuchar

Por su alto contenido de Vitamina C el consumo de cítricos es una recomendación usual de los expertos en nutrición. Sin embargo, sus beneficios no son universales y hay personas que padecen condiciones de salud específicas por las que deben evitarlos entre otras razones, porque sus interacciones con ciertos medicamentos los vuelve no recomendables para quienes los están tomando por prescripción médica.

La toronja, la mandarina y el limón, pero también el pomelo y la lima, no son recomendables para quienes padecen alergia a los cítricos, gastritis o se encuentran tomando ciertos medicamentos para la reducción del colesterol, la hipertensión arterial, ansiolíticos o antihistamínicos. En cada caso, el médico tratante es el encargado de especificar si su consumo es permitido o no, pero las personas que padecen estas condiciones o están consumiendo ese tipo de medicamentos deben tomar recaudos para evitar problemas.

Razones por las que hay que evitar toronjas, mandarinas o limones

Desde el Centro Médico del Alérgico, detallan que la toronja, la mandarina y el limón poseen muchos beneficios por sus propiedades antioxidantes y diuréticas. Sin embargo, advierten que “los alérgicos a los cítricos no podrán comerlos”, ya que el ácido cítrico, común en todo este tipo de frutas, es la que les causa la reacción alérgica.

El ácido cítrico, común en todo este tipo de frutas es la que les causa la reacción alérgica.Canva

Las personas que sospechan que podrían ser alérgicas a estas frutas deben estar muy atentas a cualquier reacción inusual que experimenten tras su consumo. Los síntomas iniciales suelen ser leves, como picazón o erupciones en la piel. Sin embargo, es fundamental consultar a un médico ante la aparición de estos signos, ya que el consumo continuado puede desencadenar reacciones más graves, como hinchazón en la cara, lengua o garganta, dificultad para respirar y urticaria generalizada.

Como alternativas para incorporar Vitamina C sin consumir cítricos, los expertos recomiendan sumar a la dieta alimentos como col lombarda, pimiento verde, tomate, manzanas, patatas, frambuesas, berros y sandías.

El problema de la gastritis

Si bien el consumo de cítricos no es causa directa de gastritis, puede exacerbar los síntomas del reflujo gastroesofágico. La acidez de estas frutas puede contribuir a la aparición de ardor en la boca del estómago, acidez, agrieras y distensión abdominal, explican desde Sanitas Medical Center.

El consumo de cítricos no es causa directa de gastritis, puede exacerbar los síntomas. Canva

Las personas que padecen esta enfermedad deben evitar consumir cualquier alimento que produzca molestias digestivas por irritar la mucosa intestinal, y en general, el ácido cítrico presente en la toronja, la mandarina o el limón posee altas probabilidades de actuar como un irritante, explican, por lo que es mejor evitarlos.

Personas que consumen ciertos medicamentos

El jugo de toronja no es recomendado por la FDA para las personas que toman algunos medicamentos porque la interacción entre sus componentes pueden provocar efectos adversos.

El jugo permite que entre más medicamento en la sangre. Cuando hay demasiado medicamento en la sangre, usted puede tener más efectos secundarios”, plantea la doctora Shiew Mei Huang, de la FDA. Canva

“El jugo permite que entre más medicamento en la sangre. Cuando hay demasiado medicamento en la sangre, se pueden tener más efectos secundarios”, plantea la doctora Shiew Mei Huang, de la FDA.

Desde la agencia detallan que las personas que consumen los siguientes tipos de medicamentos deben evitar el jugo de toronja:

Algunos medicamentos de estatina para reducir el colesterol, como Zocor (simvastatina) y Lipitor (atorvastatina).

para reducir el colesterol, como Zocor (simvastatina) y Lipitor (atorvastatina). Algunos medicamentos que tratan la hipertensión arterial , como Procardia y Adalat CC (ambos nifedipina).

, como Procardia y Adalat CC (ambos nifedipina). Algunos medicamentos para evitar el rechazo de órganos trasplantados, como Neoral y Sandimmune en cápsula o solución oral (ambos ciclosporina ).

). Algunos medicamentos contra la ansiedad, como BuSpar ( buspirona ).

). Algunos corticoesteroides que tratan la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, como Entocort EC y Uceris en tableta (ambos budesonida ).

). Algunos medicamentos que tratan los ritmos cardiacos anormales, como Pacerone y Cordarone en tableta (ambos amiodarona ).

). Algunos antihistamínicos, como Allegra (fexofenadina).

Aunque desde la agencia aclaran que no todas las medicaciones de estas categorías se ven afectadas por el jugo de toronja, y la intensidad de la interacción puede variar según factores individuales, recomiendan consultar con el profesional de salud y revisar detalladamente la información del producto farmacéutico para determinar si el específico que se consume puede verse afectado.

LA NACION