Tiene 61 años, luce de 38 y revela la técnica “anti vejez” que asombra al mundo

Escuchar

Millones de personas en el mundo luchan para evitar que el paso del tiempo los delate, sin embargo, muchos de estos terminan gastando demasiado dinero e incluso quedan desconformes con los resultados obtenidos. No obstante, la solución a esto podría ser más accesible y sencilla de lo que muchos creen, según reveló Dave Pascoe, un influencer de 61 años que luce de 38. ¿Una dieta especial, trucos de cámara, magia? La gran pregunta es cuál es la respuesta para esto.

Tiene 61 años, pero parece de 28 y hace todo lo posible para no envejecer (Foto: Dave Pascoe)

El hombre de Michigan, Estados Unidos, se retiró como ingeniero en sistemas y se dedicó por completo al biohacking, enfoque centrado en el individuo para la mejora de la salud y el rendimiento humano, en el que su objetivo -obsesivo- se convirtió en encontrar la verdadera fórmula de la longevidad. Y la verdad es que no le fue nada mal.

La técnica anti-vejez del influencer

Su régimen abarca desde una amplia gama de rutinas y entrenamientos hasta una estricta alimentación, enfocada en alimentos orgánicos y evitando el consumo de carbohidratos simples, ya que estos incrementan la tasa de envejecimiento.

El día de Pascoe comienza despertándose naturalmente antes del amanecer, es decir, sin despertador. Sigue un meticuloso ritual matutino que incluye 15 minutos de estiramientos y cinco minutos de rebote en un mini trampolín. A continuación, se embarca en una meticulosa higiene dental y la ingesta de 82 suplementos matutinos que incluyen nutrientes clave como calcio-D-glucarato y vitamina D3.

Dave Pascoe quiere ganarle al envejecimiento (Foto: Dave Pascoe)

Por otra parte, su rutina nocturna incluye ejercicios de equilibrio y flexibilidad y más suplementos. Antes de dormir, se nutre la piel con sérums y cremas, seguido de péptidos de colágeno.

En diálogo con New York Post, Pascoe contó que implementó “técnicas avanzadas” para lucir más joven, las cuales consisten en una combinación de ejercicio, nutrición optimizada, consumir suplementos, limitar la exposición a sustancias tóxicas, saunas infrarrojas y exposición al frío. Esta última, según él, reduce la inflamación en su cuerpo e incrementa su inmunidad a las enfermedades.

Cabe destacar que el hombre de 61 años tiene un rival. Se trata del multimillonario Bryan Johnson, que gasta 2 millones de dólares anuales en su régimen para “volver a ser joven”. Sin embargo, Pascoe aseguró que su método es más efectivo y más económico: le cuesta “solo” 30.000 dólares por año.

En varias oportunidades, Dave criticó las prácticas radicales como las de Johnson, entre las que se encuentran infusiones de sangre y uso de dispositivos para medir erecciones. En ese sentido, sugirió que, además de ser accesible, lo suyo es más saludable y natural.

Bryan Johnson es un ex director ejecutivo de Silicon Valley que afirmó haber revertido su edad en más de cinco años mediante un exhaustivo régimen de anti envejecimiento. (Foto: captura YouTube)

“No deseo que mi esperanza de vida se agote antes de mi vida útil”, afirmó Pascoe, dando a entender la importancia de no solo vivir más años, sino que estos sean verdaderamente útiles y sin sufrimiento. Además, sostuvo que tiene planificado vivir al menos hasta los 95 años, aunque no descarta superar los 110, si las circunstancias no se lo impiden.

Según Daily Mail, estos individuos han impactado en la conciencia pública sobre el envejecimiento, aunque también han generado escepticismo entre la comunidad científica. Expertos como la doctora Jennifer Gunter han cuestionado la efectividad de estos métodos, apuntando a la falta de evidencia estandarizada y los posibles sesgos en los propios auto reportes de estos “biohackers”.

LA NACION