Cumplir en cuarentena. Kits para festejar indoors

La propuesta de MG Party Store Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza

Vicky Guazzone di Passalacqua Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020

Primero les tocó a los que cumplían en la segunda mitad de marzo. Luego a los de la primera quincena de abril. Y más tarde a los del resto del mes, en un loop que hoy parece infinito. A medida que se fue extendiendo la cuarentena en prórrogas de 15 días, cada vez más personas vieron caer su cumpleaños bajo la órbita del aislamiento y la imposibilidad de festejar en compañía, debiendo organizar un plan B a pura virtualidad.

Pero conforme estos tiempos se fueron convirtiendo en "la nueva normalidad", los cumpleañeros dejaron de estar tan solos en su búsqueda creativa. Los negocios de cotillón también entendieron que la pausa iba a ser indefinida, y son muchos los que pusieron manos a la obra en una reconversión de sus servicios, incluso ampliando su rango etario y especialidad. Cajas con kits completos, ambientación para fondos de reuniones por Zoom y hasta contenido en sus redes de ideas originales para el festejo son algunos de los recursos que estos emprendimientos despliegan. Para Lucía Baraldo, la primera acción de contacto con sus clientes fue a los tres días de iniciada la cuarentena, cuando decidió utilizar la cuenta de Instagram de su emprendimiento, Party Online, para compartir recetas, actividades para la familia e ideas de juegos para el viernes a la noche. Y a medida que la gente empezó a preguntar por la venta de productos online, tomó fuerza la idea de probar con packs armados. "Empecé combinando productos básicos como vela, bengala, banderín de torta y de pared, globos y cinta para atarlos. Cada producto estaba separado en bolsitas selladas, para no correr riesgo de contaminación", relata. Haciendo del palier privado de su casa su búnker, fue acumulando pedidos con una velocidad que la sorprendió. "En unos días vendí todos los packs y empecé a armar nuevos", cuenta. A partir de consultas sobre si vendía al por mayor y qué otros productos tenía, sumó cajas armadas para regalar con papelitos de colores y los packs iniciales adentro, así como nuevos diseños.

En plan de cumplir las expectativas de los chicos, siempre los más ilusionados con el festejo, Micaela Pauluk y Sofía Sada, creadoras de Party Crew, lanzaron el kit "creá tu superhéroe". Ofreciendo cajas con antifaces, capas, muñequeras, stencils y otros elementos, proponen entretener a los chicos estimulando su creatividad y alejándolos de la tecnología por un rato. "Muchas tías y abuelas los compran para mandárselo de regalo a sobrinos y nietos, porque además puede ser para uno o dos chicos", detallan. A la vez, ofrecen ítems de papelería y combos con temáticas, entre los que se venden mucho los de unicornio, flores, granja, "Peaky Blinders" y Mario Bros. "La gente sigue festejando, en otra escala y de otra forma, pero se nota que hace bien al alma", alientan.

Una opción de @kitcelebration para los niños Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza

Los adultos también

La posibilidad de personalizar los envíos es otro punto que se aprecia mucho, sobre todo en casos de quienes soñaban con temáticas especiales. Es lo que cuenta María Emilia Lavignolle, de Kit Celebration, que más agradecen las madres. En unión con su amiga Sofía Santamaría, de Santo Pastel, la "cajita mágica" que proponen aporta tanto la parte de decoración como la pastelería, mezclando bonetes, globos y banderines con cookies, cake pops y tortas, entre otros ítems. También las sorprendió la extensión de los pedidos para adultos, con muchas compras para aquellos que pasan estos días solos: "Nos encantó una que nos pidieron para un cumple sorpresa de 60 con temática de Italia. Nos dimos cuenta de que la caja no es solo para chicos, sino que transmite el valor de celebrar".

Algo de lo que puede dar cuenta Sol Crespo, eterna amante de los festejos de su cumpleaños, que no podía creer que le tocara pasarlo encerrada, y halló en la propuesta de MG Party Store su aliado ideal. "Encontré un combo de Friends, la serie que me acompañó durante toda la cuarentena y de la que me hice fanática. Pasé el día en casa con mucho Zoom, y esa decoración le dio el toque especial", describe. Para Manuela Gérez de la Plaza, creadora de este emprendimiento, ese combo fue uno de los diferenciales que lograron destacarla. Con un proyecto originalmente apuntado sobre todo a novias y quinceañeras, decidió ampliarse para esta reconversión. Kits de "Star Wars", de flamencos, de ananás, mexicanos y hasta especiales para los que cumplen 30 son algunos de los destacados de su página que más atraen. "Mientras mi público suele ser más femenino, ahora encuentro muchos hombres que quieren agasajar a sus novias o parejas", relata. Aunque tal vez el caso más generoso sea el del cumpleañero que le pidió 20 combos para enviar a sus amigos y así poder festejarlo por Zoom en total sintonía de ambientación.

"Los que compran para sí mismos suelen contarme que estaban negados a que su cumpleaños les caiga en plena cuarentena, y que les alegra encontrar esta forma de ponerle onda a la situación", cuenta Manuela. Mientras muchas cosas se cancelaron estos meses, la llegada del día de cumpleaños sigue siendo inevitable. Por suerte, la creatividad del rubro está a la altura de la situación.