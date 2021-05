De la calle a Instagram. La adoptó y la convirtió en una “dogfluencer” que educa

Desde su cuenta @soylaewok, la mestiza comparte consejos, información y datos útiles que hacen a una convivencia responsable y empática.

Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Caminaba por las calles de la localidad de Boulogne, en el partido de San Isidro de la provincia de Buenos Aires. Hacía dos días una mujer de buen corazón y mucha perseverancia intentaba dar con ella para poder poner fin a sus días sin hogar ni comida. Pero Ewok se mostraba tan temerosa y huidiza al contacto humano que concretar el plan llevó más de lo previsto. La situación se repetía una y otra vez: cada vez que la perra veía a alguien, lo evadía, se escondía y ladraba desde lejos.

Hasta que finalmente una tarde, Ewok cedió y, a pesar del miedo, se dejó agarrar. Luego de la revisación de rutina con el veterinario de confianza, fue derivada de inmediato con Carolina Marcó del Pont, que es psicóloga y trabaja en T.A.P Norte, un equipo interdisciplinario que hace intervenciones asistidas con perros y donde funcionan como un puente, facilitando el vínculo y favoreciendo la motivación y el interés. “Mi intención era que ella pudiera participar de las terapias, pero lo veía medio difícil debido al grado de desconfianza que mostraba. Igualmente, más allá de que pudiera acompañarme o no en mi trabajo en el futuro, me pareció súper importante ayudarla a superar sus miedos. Los miedos son limitantes y un perro seguro es un perro más feliz”.

Los primeros días no fueron fáciles

A pesar de la experiencia de Carolina con perros rescatados -es hace más de diez años voluntaria en Bicheras de Boulogne, una Asociación Civil de Rescate, recuperación, castración y adopción- Ewok se mostraba temerosa, reactiva a otros animales en los paseos y con algunos problemas de conducta . Pero Carolina no estaba dispuesta a bajar los brazos e insistió en los trabajos con la mestiza.

Carolina y Ewok, un binomio que trabajó en sus fortalezas y debilidades para afianzar el vínculo.

Fortalecer el vínculo, la clave del éxito

Juegos de olfato, entrenamiento en el agua, caminatas en manada, correas cortas y largas, habituación a diferentes estímulos. Todo sumaba a la hora de reforzar el vínculo entre Carolina y Ewok y mejorar la calidad de vida de la perra. El proceso, lleno de frustraciones, momentos de incertidumbre, progresos y recalcular sobre la marcha, llevó a Carolina a compartir su experiencia en una cuenta de Instagram que le da voz a Ewok y le permite, a través de diferentes contenidos, compartir todo lo aprendido en el tiempo que llevan juntas.

“Ewok es tan linda y carismática que yo no podía evitar sacarle fotos a montones, así que, considerando que probablemente mis amigos ya estuvieran hartos de ver fotos de ella en mis redes sociales, decidí armarle una cuenta de Instagram @soylaewok. Y ahí me abrí a un mundo nuevo. Descubrí que hay cualquier cantidad de animalitos con cuentas de Instagram propias (probablemente motivados por lo mismo que me motivó a mí), y que entre ellos, se armaba una gran comunidad de ayuda, camaradería y sobre todo, entretenimiento y diversión. Cuando uno entra al mundo paralelo de los animales de Instagram, no le queda otra que disfrutar, reír, emocionarse, ayudar e involucrarse más con el mundo animal”.

"Ewok es tan linda y carismática que yo no podía evitar sacarle fotos a montones".

De la calle a la fama en las redes

Con ese ánimo en mente, Carolina se propuso acercar a la gente y a través de Ewok algo de todo lo que ella había aprendido durante todos estos años. La importancia de la castración, de las vacunas, de tener a los animales siempre identificados, lo maravillosamente gratificante que es adoptar, entre otros tópicos forman parte de los materiales que se pueden leer en la cuenta. Desde el humor y en un tono alegre, escrito en primera persona por la Ewok, la cuenta busca concientizar y educar sobre la convivencia responsable con animales de compañía.

En el feed se puede encontrar una amplia variedad de curiosidades, información para distenderse, novelas perrunas armadas por la comunidad de animales de Instagram, hasta información seria y reflexiones polémicas. Además, hay secciones fijas: los lunes se presentan animales que están en adopción y necesitan difusión para encontrar familia. Los miércoles es el día del diccionario que introduce y explica algún término del mundo animal. Los viernes llega la sección de animales extraordinarios, en las que se presenta a algún animalito en sociedad, contando su historia de resiliencia.

Por último, una de las secciones favoritas y más reciente se llama “Ewok para peques”. Armada en colaboración con @lucasteka.humorgrafico, que hace las viñetas, está orientada a los más pequeños y la idea es enseñar a los más chicos a interpretar el lenguaje canino y compartirles normas de convivencia. “Para aportar un granito de arena a que se terminen los accidentes que suceden entre niños y perros (que son responsabilidad de los humanos adultos, que deben supervisar las interacciones). Me parece sumamente importante que toda persona que conviva con un perro, aprenda a interpretar su lenguaje corporal, ya que muchas de las veces que los perros muerden, es porque avisaron de mil formas diferentes que estaban incómodos, y nadie los supo interpretar”.

Para completar su formación y hablar con conocimiento y fundamentos a sus seguidores, Carolina estudió adiestramiento y se recibió. “Así que también aprovecho para dar algunos tips de adiestramiento y mostrar un poco de nuestra vida diaria con Ewok y sus compañeros de aventuras”.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project