Acto de amor. Lo adoptó, lo curó y él la ayudó a reconectarse con su pasión

Cuando su gato Flynn se enfermó, Andrea no quiso separarse de su lado. Empezaron a dormir juntos y de allí surgió algo inesperado.

Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Fue un acto impulsivo, como había sucedido en aquella oportunidad cuando vio la publicación en la sección Bestiario del diario de papel y, sin pensarlo, llamó al número que figuraba en el escrito. A los pocos días y con la adopción de Victorio su vida cambió para siempre. Y esta vez ocurrió algo parecido, solo que esa tarde, cuando fue al control de su perro en su veterinaria de confianza, en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, y lo vio subido a una balanza, no dudó, lo tomó en sus brazos y sintió que estarían conectados para siempre.

“Lo adopté en la veterinaria a la que voy siempre, Las Razas, de Marcela Rodiño. Fui a llevar a Victorio, mi perro, lo vi subido a una balanza y no dudé. Tampoco iba con la intención de adoptar un gato. Pero lo vi ahí y me dije lo llevo. Tenía presente que mi hijo menor Guido, de 9 años en ese momento, siempre me decía que quería tener un gatito”, recuerda Andrea Guestrin.

Guido, cuando tenía 9 años, y cumplió su deseo de compartir sus días con un gato.

Hacía tres años que se había separado. Y estaba comenzando una relación con quien hoy es su marido. “Él tenía dos gatos y yo había empezado a interactuar un poco con ellos. Pero eran bastantes ariscos y les tenía un poco de temor. Laboralmente estaba con mi estudio de diseño funcionando desde casa. Soy Directora de Arte y en ese tiempo estaba trabajando como equipo externo para Disney Latinoamérica y Nickelodeon. Si bien estaba en un buen momento laboral, sentía que todavía me faltaba organizar mis números. De modo que Flynn, como bautizamos al gato, vino a poner una cuota de alegría al hogar y a descomprimir mis jornadas de trabajo, que eran largas e intensas ”.

Flynn había llegado a la casa de Andrea con unos 45 días y desde el primer momento se mostró como un animal muy tierno. “Yo me saqué instantáneamente la idea que tenía de los gatos y habíamos hecho tal vínculo que él estaba todo el día upa mío. Jugaba con los chicos y con mi perro Victorio. Al mes y medio llegó Navidad, nos fuimos a Cariló, en la costa argentina, y lo llevamos. Yo le di la vida de perro. Lo sacaba al jardín con una correa larga. Viajaba en el auto upa mío o de mi pareja o de los chicos. El ambiente era súper relajado y a Flynn se lo veía igual”.

Con Flynn fue amor a primera vista.

De rosa a gris

Pero de pronto, la vida feliz que llevaban se tornó gris y sombría. Flynn siempre estaba con mocos y cada tanto tenía que tomar antibióticos para controlar la mucosidad. Era como un resfrío crónico que insistía y persistía en quedarse . Andrea estaba cada vez más preocupada. Sabía que algo malo estaba por llegar.

Habían pasado tres años desde su adopción y los mocos jamás le dieron tregua en todo ese tiempo. El estrés de la mudanza a San Telmo empeoró el cuadro. Andrea decidió viajar hasta Palermo para que lo revisara su médico de confianza. Esa tarde quedó internado. Flynn estaba sin apetito, había perdido mucho mucho peso. Le diagnosticaron ViLeF o leucemia felina, una de las enfermedades infecciosas más significativas entre los gatos, que afecta el sistema inmune y la médula ósea y deja al gato expuesto a una gran variedad de otras enfermedades e infecciones.

Comenzaron de inmediato un tratamiento. Flynn quedaba internado durante el día y, antes de que la veterinaria cerrara, Andrea pasaba a buscarlo. “Cada vez que llegaba, me reconocía la voz y empezaba a levantar la patita pidiéndome que lo alzara. El cuidado de mi parte era que mantuviera las ganas de comer porque los gatos se ponen anoréxicos, así que lo alimentaba con Ensure, pollo cocido hecho paté con queso crema y le metía la comida con el dedo de a poco para que no perdiera el apetito. Le hacía mimos todo el día. Tenía una vía puesta. Le tomaba la fiebre todo el tiempo y todos los días era ir desde San Telmo a Palermo para llevarlo a su tratamiento”.

Flynn mostró una respuesta positiva al tratamiento con Interferón. “Un día la dueña de la veterinaria me dio una última lata que tenía de una viaje al exterior de Recovery a/d de Hills y fue mágico. De un día a otro Flynn estaba corriendo por toda la casa. Justo en ese mes, una amiga venía de Estados Unidos y nos trajo 50 latas que consumió a lo largo de un año. Y eso sumado al tratamiento anterior revirtieron su cuadro. Ahora tiene recaídas pero son leves. Enseguida se recupera con una toma de antibióticos. Apenas tiene fiebre me doy cuenta y lo llevo enseguida a que lo revisen. Siempre está super controlado”.

A upa de la mamá humana.

¿Sueño o realidad?

Mientras se ocupaba de que Flynn estuviera cada vez mejor, Andrea había comenzado a dormir junto a su querido gato . Por las noches o en las siestas de fin de semana, siempre estaban acurrucados en la cama o el sillón. “Mi marido empezó a sacarme fotos a la mañana porque siempre eran las mismas imágenes: durmiendo en diferentes posiciones los dos juntos. Cambiaba la ropa, las sábanas, invierno, verano pero siempre estábamos los dos durmiendo abrazados o muy juntitos. Sentí que tenía que hacer algo con ese material: quizás un libro de fotos, aunque en realidad no sabía bien qué”.

Hasta que una mañana, de paseo por Nueva York, entró a un bazar llamado Fishs Eddy y vio al artista Ben Lenovitz pintando retratos de perros. “Yo podría hacer algo similar”, pensó Andrea. “Y a mi regreso me anoté en el taller de Gabriela Szejer de acuarela, porque había pasado una tarde y había visto un ventanal enorme a la calle con gente tomando clases y quería estar sentada ahí. Y así fue como empecé pintando a Flynn conmigo durmiendo juntos”.

La obra de Andrea, inspirada en su propia experiencia.

Fue todo muy rápido. Andrea se dio cuenta que su pasión por la pintura seguía intacta. Se dejó llevar, comenzó a pintar playas, otros gatos, imágenes que la movilizaban. “Hasta que mi hijo Guido publicó en la plataforma Reddit una acuarela de un gato que yo había hecho y la imagen alcanzó en un día los 15 mil likes. Eso no fue todo. Al día siguiente me llegó un pedido desde Ohio, en los Estados Unidos, para una persona que me solicitaba un retrato de su gata, Reina. Desde ese día no paré más”.

Hoy, los interesados en la obra de Andrea se contactan con ella a través de su cuenta de Instagram (@LaChinaPinta). “Me pasan varias fotos de su gato, elegimos la que puede quedar mejor y empiezo a pintar. Entrego la obra con postales de la misma acuarela y dos lápices negros. Quiero generar bienestar con mi obra. Hay veces que me piden retratos de su gato que ya no está y para mi es un honor que tengan un lindo recuerdo y que la obra tenga vida, por eso todos son con fondo blanco. Así empezó todo. Fue mágico como los gatos, como Flynn, que llegó a mi vida para transformarla por completo”.

Seguí leyendo Video: la increíble lucha entre una hormiga y una serpiente

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project