" Run for the Oceans" es mucho más que cualquier otra carrera del calendario runner porteño. Fue parte de un movimiento global que busca crear conciencia sobre la tremenda amenaza que significa la contaminación marina por plástico. Organizada por adidas y el proyecto Parley Ocean School, el sábado 8 de junio, se organizó una carrera de casi 4K que funcionó como puntapié inicial para una acción mucho más grande. Es que, del 8 al 16 de junio, por cada kilómetro que personas de todo el mundo corran y registren a través de Runtastic (la aplicación oficial de adidas Runners), la empresa estará donando 1 dólar a este proyecto que busca empoderar a más de 100.000 jóvenes que viven en zonas costeras afectadas por la contaminación plástica. El ambicioso objetivo es recaudar en total un millón y medio de dólares.

Justo detrás del Museo de Arquitectura de Buenos Aires y en medio de una impresionante mañana de sol de otoño, cerca de 200 miembros de la comunidad de adidas Runners precalentaban mientras bebían jugos naturales y se acercaban a los diferentes stands y workshops de reciclaje en vivo y huerta urbana. También pudieron probar las zapatillas "adidas x Parley", cuyo insumo de fabricación son, justamente, los residuos plásticos recolectados de los océanos y transformados en un hilo. Como dato basta decir que solo en 2018 la firma fabricó 5 millones de estas zapatillas, que además de un aporte al planeta ofrecen al corredor un ajuste súper optimizado.

Nueva York , París y Tokio también vivieron sus respectivas "carreras físicas" para salvar a los océanos y arrancar a la vez esta enorme movida digital. "Estamos demostrando nuestra intensa dedicación para luchar contra la contaminación marina con una gama completa de ropa deportiva Parley", señala el director senior de producto FTW adidas, Matías Amm. "Lograr que la ropa deportiva sostenible sea algo deseable es un objetivo comercial clave y de hecho lo estamos haciendo con las diferentes gamas" explica. Y concluye: "como empresa, nos hemos comprometido a usar solo poliéster reciclado al 100 por ciento para 2024".

Ya hay demasiado plástico

Cada año se producen cerca de 275 mil toneladas de plástico virgen, y de esta cantidad solo un pequeño porcentaje se recicla. Otra parte termina en basurales o rellenos sanitarios y otra más, principalmente la que queda tirada en las calles, va de las alcantarillas al río, y del río, al mar. Ahí es degradada por el sol en micropartículas que en muchos casos acaban en el estómago de los peces y vuelven a nosotros a través de la alimentación. Todo el material plástico que se introdujo alguna vez en la historia sigue, de alguna forma, dando vueltas en el planeta.

"Adidas no deja de formar parte de este sistema dependiente del plástico -advierte el manager de comunicación de Running & Training Federico Saravi-, por eso lo que estamos buscando es antes que nada evitar su uso. Una vez producido lo que queda es reutilizarlo o reciclarlo, de modo que no se siga generando más plástico virgen". Por lo pronto la marca produce prendas a partir de plástico reciclado, pero además no usa plástico descartable en sus oficinas ni entrega bolsas plásticas con sus productos.

No casualmente se eligió el 8 de junio para iniciar esta campaña, ya que ese día se celebró el Día Mundial de los Océanos. Como representante de la ONG Zapatillas Verdes, Majo Rurtilo destacó un rato antes de arrancar "Run for the Oceans" que tenemos cinco islas de plástico en los océanos del mundo. "Les quiero agradecer a adidas y a Parley toda esta movida. Miren lo que hicieron: estamos todos acá tomando conciencia de que como consumidores podemos exigir a las marcas que tengan propósitos de este tipo".

