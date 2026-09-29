De querer ser actor al método para escribir sus best sellers: Gabriel Rolón reveló cuál es el motor de su vida junto a Pergolini

Gabriel Rolón pasó por el ciclo Otro Día Perdido (eltrece) donde habló sobre distintos aspectos de su vida profesional y personal. Durante la entrevista, el escritor y psicólogo contó cómo es su particular proceso de escritura y explicó por qué, en su caso, avanzar pocas páginas no significa necesariamente estar trabajando poco.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la dinámica que mantiene con su pareja, Cynthia, quien también se dedica a la escritura. Según relató Rolón, en algunas oportunidades ambos tuvieron que trabajar de manera simultánea y con fechas de entrega similares, situación que los llevó a comparar cuánto había avanzado cada uno.

Gabriel Rolón habló con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: Instagram @otrodiaperdido)

“Cynthia me dice ‘¿Cuántas páginas tenés escritas?’ y yo le digo ’16′. Digo ‘¿Y vos?’ Me dice ’120′”, contó entre risas. Sin embargo, la diferencia inicial en la cantidad de páginas no se mantiene durante todo el proceso. Semanas después, el intercambio puede cambiar por completo: “‘Che Cynthia, ¿cómo venís?’ ‘Bien, bien, ya tengo 180’. ¿Y vos? ’305′, le digo”.

El particular método de escritura de Gabriel Rolón

Más allá de la cantidad de páginas, Rolón explicó que su manera de trabajar comienza mucho antes de sentarse frente a una computadora. Para él, una buena parte de la escritura ocurre mentalmente, durante un período en el que puede pasar semanas desarrollando una idea antes de trasladarla al papel.

“Yo los libros los escribo en la cabeza y me quedo y me quedo y casi no avanzo, no avanzo y estoy semanas y semanas y por ahí escribo un renglón, dos renglones. Cuando lo tengo en la cabeza, a máquina escribo rápido”, reveló.

El psicólogo dio a conocer su particular método de escritura (Foto: Instagram @otrodiaperdido)

El psicólogo señaló que esta metodología también depende del género que esté abordando. En el caso de las novelas, especialmente cuando se trata de thrillers psicológicos, necesita mantener una estructura más precisa para que todos los elementos de la historia tengan continuidad. “En un thriller, lo que decís en el primer renglón se tiene que sostener en el último”, contó.

En cambio, para otros trabajos prefiere permitirse un proceso menos estructurado, basado en la investigación y la incorporación de nuevas ideas. “Dejar fluir, pensar, estudiar y leer mucho en el medio, a ver qué me estimula”, aseguró.

Antes de la psicología, Gabriel Rolón quería ser actor

Durante la entrevista, Rolón también recordó una etapa menos conocida de su vida. Antes de dedicarse a la psicología y convertirse en uno de los escritores y divulgadores más reconocidos del país, tuvo la intención de desarrollar una carrera artística. “Lo primero que hice yo cuando terminé la secundaria fue inscribirme en el Instituto Nacional de Arte Dramático. Yo quería ser actor”, expresó.

Gabriel Rolón sorprendió al revelar lo que estudió cuando salió del colegio

La música, sin embargo, ya ocupaba un lugar importante en su vida. En aquel momento, además de estudiar actuación, tenía formación como profesor de guitarra y había estudiado canto y armonía.

Al hablar sobre su vínculo con la música, el escritor dejó en claro que se trata de una actividad que lo acompaña desde hace décadas y que ocupa un lugar central en su vida: “La música es mi gran pasión. Es la que me acompañará, me acompaña desde que nací y estará conmigo hasta el último de mis días. Yo podría dejar de hacer cualquier cosa menos música”.