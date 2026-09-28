Vonda Wright, experta en longevidad: “Me concentro en consumir 130 gramos de proteína al día para poder desarrollar los músculos que necesito”

Vonda Wright, experta en longevidad y cirujana académica de la Universidad de Pittsburgh, sostiene que el declive físico no es una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Tras investigar durante más de veinte años a atletas de alto rendimiento mayores de 50 años, la especialista estadounidense busca cambiar el paradigma sobre cómo las personas envejecen.

A sus 58 años, Wright reveló los hábitos diarios que sigue para mantener un estado físico óptimo y una salud cognitiva estable. Su estrategia nutricional se centra en una ingesta de 130 gramos de proteína al día, un valor que equivale a un gramo por libra, necesario para desarrollar y conservar la musculatura. “Me concentro en consumir 130 gramos de proteína al día para poder desarrollar los músculos que necesito”, señaló la experta en declaraciones a CNBC.

Vonda Wright aseguró que ingiere muchas verduras durante el día Dr. Vonda Wright

La dieta de la doctora prioriza productos naturales y una nutrición sin conservantes. Su rutina incluye verduras de hojas verdes como la espinaca y la col rizada, huevos, lácteos y diversas carnes.

“Como mucha verdura, incluso en el desayuno. Desayuno ensalada”, afirmó Wright. La profesional evita estrictamente los carbohidratos simples, como el pan blanco, debido a que generan picos de glucosa y procesos inflamatorios. Como alternativa, prepara pan de masa madre artesanal, el cual fermenta y congela para reducir su índice glucémico.

Según explicó a CNBC, el azúcar le provoca somnolencia y una sensación de inflamación generalizada, por lo cual opta por un plan antiinflamatorio que favorece tanto al cuerpo como al cerebro.

Vonda Wright, experta en longevidad Vonda Wright

Además de la alimentación, la autora del libro Unbreakable destaca la importancia de la actividad física no estructurada. Wright advierte que el sedentarismo prolongado aumenta los riesgos de obesidad, infarto, diabetes y depresión.

Para contrarrestarlo, sugiere caminar a paso ligero, tomar rutas indirectas para sumar pasos, hacer sentadillas en la pared mientras se atiende una llamada y reemplazar la silla de escritorio por una pelota de ejercicios. También recomienda ejercicios respiratorios profundos cada hora para liberar óxido nítrico y limpiar los vasos sanguíneos de depósitos grasos.

La doctora invita a aprovechar los momentos frente al televisor para pedalear en una bicicleta estática o caminar sobre una cinta. Su filosofía es simple: mantener el movimiento constante es la llave para una vida saludable. La especialista insiste en que estas modificaciones en el estilo de vida representan herramientas accesibles para toda la población.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.