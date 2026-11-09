Dejaron su vida en Suiza, los llamaron locos y cuentan por qué eligieron el país: “Argentina sigue siendo el Far West”

Un traumatólogo tucumano y una radióloga suiza, cambiaron su confort europeo por el norte argentino: el desafío de empezar desde cero

En el año 2002, Patricio Peñalba Arias, un argentino oriundo de Tucumán, cruzó miradas con Ingrid Borchardt, una suiza que compartía con él mucho más de lo que se veía a simple vista. Ambos venían del mundo de la medicina, él era médico traumatólogo y ella, técnica en radiología, y trabajaban en el mismo hospital de montaña, al pie de una de las estaciones de esquí más conocidas de Europa.

Rodeados de naturaleza y desafiados por ella, entre ellos nació un amor de hospital, una historia que, a pesar de las diferencias culturales, traía en su esencia una misma pasión por explorar la vida como una aventura.

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Patricio e Ingrid en Suiza, donde tenían una vida armada.

Apostaron por su amor en un entorno imponente con un pasar cómodo, pero donde algo no encajaba con su propia naturaleza: “Nuestra vida en Suiza era intensa pero confortable, con jornadas muy largas, poco tiempo libre, pero también con una seguridad financiera innegable”, asegura Ingrid, mientras repasa su historia.

¿Por qué dejar un país como Suiza por la Argentina y su realidad?

Necesitaban un cambio, ambos podían percibirlo en el pulso diario de sus vidas. Y Argentina, allá a lo lejos, comenzó a asomarse cada día con más fuerza como la impulsora de la transformación. ¿Por qué no apostar por el suelo de origen de Patricio? ¿Por qué no mutar de piel y reescribir su historia, de a dos, acompañados por la fuerza de su espíritu, que necesitaba la metamorfosis?

En 2014 decidieron dar el gran salto. El lugar elegido: Los Valles Calchaquíes, ese imponente sistema de valles y montañas ubicado en el Noroeste Argentino (NOA), que abarca partes de las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca.

A la familia y los amigos, la noticia les generó un gran asombro. ¿Por qué dejar su carrera profesional y un país como Suiza por la Argentina y su realidad?

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“Al principio, sea del lado de la familia en Suiza o en Argentina, no podían entender por qué queríamos dejar una vida confortable y segura, dejar nuestra casa, nuestro entorno para tener una aventura lejos de todo. Para ellos éramos locos… y solo los locos podrían hacer cosas tan extravagantes”, cuenta Ingrid.

En los Alpes, un lugar al que regresan seguido.

“Pero decidimos ir para adelante para hacer un cambio de estilo de vida, para dar un nuevo giro a la vida. Queríamos tener una conexión diferente con el tiempo, con la relación con la gente y también un retorno a la cercanía con la naturaleza”.

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Elegir la facilidad en las relaciones humanas: “Muy diferente de lo que conocía en Suiza”

Se instalaron directamente en Cafayate, en los Valles Calchaquíes. A pesar de venir de un país conocido por sus propias formas, a veces un tanto rígidas para los ojos de un argentino, Ingrid no sufrió un impacto cultural demasiado fuerte. Ella no venía de la urbe, sino de la región montañosa de los Alpes, y si bien las costumbres eran diferente, Ingrid descubrió que su propia mentalidad era muy similar a la de las personas de aquella zona de la Argentina.

“Lo que más me llamó la atención fue, de hecho, el ritmo de vida, que era muy diferente de lo que conocía en Suiza. Me sorprendía que se tomaba mucho más tiempo para hacer todo, y es verdad que al principio tenía el reflejo de vivir acelerada y no podía entender la serenidad y la calma que la gente tenía al hacer sus tareas cotidianas; darse el tiempo para un maté o un café sin ningún cargo de conciencia”.

Patricio junto a Enzo y otro ritmo de vida.

“Por otro lado, las relaciones humanas son mucho más espontáneas aquí en Argentina de lo que estamos acostumbrados en Europa. La relación es fácil, sin mucho protocolo. En cuanto a la calidad de vida, se gana en espontaneidad, en poder improvisar, en tiempo de disfrute, en la facilidad en la relaciones humanas, a expensas de incertidumbre frente al futuro y las dificultades al planificar”.

“Argentina sigue siendo el Far West, un lugar donde todavía se puede llegar, emprender y hacer cosas”

Se habían instalado en los Valles Calchaquíes con los ojos ya puestos en Tolombón. Fue allí donde finalmente terminaron de darle forma a su nueva vida. Patricio venía de antepasados hacedores de vino, y con las uvas en la sangre, la pareja decidió encarar su propio proyecto vitivinícola al pie de la montaña, en una finca que pertenecía a la familia Peñalba y que requería desarrollar desde cero la infraestructura necesaria para habitar y producir.

El lugar donde decidieron emplazar la bodega y los viñedos no contaba inicialmente con luz ni agua. Para abastecerse, tuvieron que crear una conexión de más de cuatro kilómetros. Esa tarea fue parte de un proceso de construcción que no se limitó a levantar una bodega, sino que implicó desarrollar las condiciones para una nueva forma de vida.

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Ingrid y Patricio dejaron Suiza y apostaron por otra forma de vida.

Así nació su bodega Sólo Los Locos, nombrada así por toda su historia, por emprender una aventura poco convencional: dejar una vida profesional consolidada en Europa para instalarse en una finca que debía ser transformada en un hogar y en una bodega.

“Nuestro proyecto, nuestros vinos son un poco el reflejo de lo que siempre hemos buscado, una cercanía con la naturaleza, un retorno a las fuentes. Nos gustaría mostrar toda esta hermosa región que son los valles a través de un producto elegante y noble que es el vino”.

“Los desafíos que hemos encontrado no están necesariamente ligados a Argentina en sí, sino tal vez a la zona en la que vivimos, que es una zona ya de por sí salvaje y más difícil de acceder. Después, en Argentina siempre está esa incertidumbre del mañana, ya sea económica o política”, reflexiona Ingrid.

Ingrid y Patricio viven junto a sus hijos en el Noroeste Argentino, donde integran a la naturaleza en su vida cotidiana.

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“Argentina hoy todavía da muchas posibilidades para crear y desarrollar una pequeña empresa; desde mi visión de europea, Argentina sigue siendo el Far West, un lugar donde todavía se puede llegar, emprender y hacer cosas”, continúa.

Argentina, una país que permite la reinvención, improvisación y las soluciones rápidas

Después de años de trabajo en el ámbito de la salud, enamorarse al pie de los Alpes y atravesar jornadas extensas y una vida marcada por las exigencias profesionales, Ingrid y Patricio observan con orgullo su decisión de dejar Suiza para volver a empezar en Argentina. Aquello que para muchos fue una locura, se transformó en un forma nueva de habitar el entorno, con un vínculo con la naturaleza integrado a su cotidianeidad personal y profesional.

Los hijos de Ingrid crecen entre hileras, vendimias y han incorporado desde pequeños el trabajo y el vínculo con la tierra como parte natural de la vida familiar.

Hoy, sus hijos crecen entre hileras, vendimias y tareas de bodega, y han incorporado desde pequeños el trabajo y el vínculo con la tierra como parte natural de la vida familiar, una vida que Pato e Ingrid definen como Alpino-Andino, que conecta dos geografías que forman parte de su historia.

“Mi camino de vida me enseñó que uno es capaz de reinventarse a cada momento; en Argentina aprendí la capacidad de improvisar y de encontrar soluciones rápidamente. Es un desafío constante…”, concluye.

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