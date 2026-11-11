Dejó Argentina por amor, vive en un palacio del siglo XVIII, pero no todo fue idílico: “El esfuerzo que había puesto”

A veces, el destino puede cambiar con apenas un gesto. Luciana Llebeili nunca imaginó que una salida casual en Santiago del Estero, su lugar de origen, la terminaría llevando a vivir a miles de kilómetros de su casa y a transformar su realidad para siempre. En aquel entonces tenía una vida tranquila, con la fortuna de tener a su familia cerca, los amigos de siempre y un objetivo claro: recibirse de abogada.

“Italia era apenas un país lejano, presente en las historias familiares y en mis raíces, hasta que apareció Sebastiano”, rememora al relatar el instante en que conoció a ese hombre que llegó para desbaratar sus planes.

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Se conocieron a través de amigos en común. Luciana no buscaba que sus ojos transmitieran otra intención, no tenía entre sus metas enamorarse ni darle comienzo a una relación: “Pero fue tan insistente que finalmente tuvimos nuestra primera cita. Poco tiempo después me propuso que viajara a Italia para conocer a su abuelo, que tenía 96 años. Fue un gesto que nunca olvidé: incluso habló con mis padres para pedirles permiso, porque yo tenía miedo de que no me dejaran viajar”, revela Luciana, quien por entonces tenía 23 años.

Con el visto bueno, la joven empacó sus valijas para abordar una aventura extraordinaria: jamás había viajado sola a un destino tan lejano. Al llegar al aeropuerto de Milán-Malpensa, Sebastiano la esperaba con un enorme ramo de flores: “Todavía recuerdo ese momento, fue como de película”.

Luciana y Sebastiano @lucianallebeili

Luciana y Sebastiano pasaron un mes juntos en Italia. Ella se enamoró de sus paisajes, sus pueblos, su gastronomía y sus costumbres. También de aquel hombre, que la llevó de la mano a descubrir un país que, aunque estaba ligado a sus raíces, hasta entonces le había resultado completamente desconocido. Argentina y sus planes, mientras tanto, parecían desdibujarse en el horizonte.

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Una decisión, nuevas costumbres en Milán y vivir en un palacio: “Una experiencia muy particular”

Tras aquel mes idílico, Luciana regresó a la Argentina, pero algo dentro de ella había cambiado y ya nada a su alrededor se veía igual. Los viajes comenzaron a repetirse, ya no se trataban de simples vacaciones y algo nuevo comenzó a gestarse: Luciana y Sebastiano comenzaron a imaginar un futuro juntos en Europa.

Y así, tras recibirse de abogada y pasar largas horas reflexionando al respecto, la joven argentina tomó la decisión de emigrar: “Mi familia y mis amigos recibieron la noticia con mucha alegría, porque sabían que estaba comenzando una nueva etapa de mi vida y que estaba apostando al amor. Pero, al mismo tiempo, también hubo cierta tristeza, todos éramos conscientes de que, a partir de ese momento, la distancia iba a cambiar nuestra manera de estar cerca”.

Luciana cambió su vida en Santiago del Estero por Milán

Luciana se instaló en la casa de Sebastiano, en Milán, llena de emoción y expectativas. Tenía muchísimas ganas de emprender la nueva vida como una residente más, deseosa por ser parte de la cotidianeidad y conocer verdaderamente sus costumbres.

Su nuevo hogar, una construcción del siglo XVIII, tenía una particularidad muy especial que impactó a Luciana desde el comienzo: “Es un antiguo palacio en el que cada piso está habitado por distintos integrantes de su familia, entre ellos su tía y su hermano. Para mí fue una experiencia muy particular empezar a formar parte de una familia que, de alguna manera, vivían a metros de distancia”.

“Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la manera de relacionarse socialmente. Si bien pude integrarme rápidamente, al principio percibía cierta distancia a la hora de iniciar una conversación o entablar una amistad. Con el tiempo entendí que se trataba de una diferencia cultural: los vínculos aquí suelen construirse de una manera más gradual y reservada que en Argentina, donde somos mucho más espontáneos y demostrativos”, afirma. “Otra diferencia que me sorprendió fue la forma de celebrar las fiestas de fin de año. En el norte de Italia, por ejemplo, la Navidad se celebra tradicionalmente el 25 de diciembre al mediodía, alrededor de una mesa familiar, mientras que Año Nuevo suele festejarse con amigos”.

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“Otra diferencia que me sorprendió fue la forma de celebrar las fiestas..." @lucianallebeili

“En cuanto a la calidad de vida, una de las cosas que más valoro de vivir en Italia es la posibilidad de estar conectada con el resto de Europa y del mundo. La conectividad y la variedad de medios de transporte hacen que podamos llegar a otros países en apenas unas horas, lo que nos permite conocer nuevas culturas, recorrer lugares y aprovechar mucho más esa cercanía geográfica. A su vez, cuestiones como la sanidad, la educación, eventos culturales y demás servicios, son de las grandes ventajas que descubrí de vivir en esta parte del mundo”.

El lado b de la aventura romántica: “Todo el esfuerzo en construir mi carrera parecía quedar en pausa”

Hasta este punto la historia de Luciana pareciera ser una aventura romántica. Emigrar por amor, para ella, de alguna manera lo fue, pero no llegó sin su lado sombrío. En cada objeto que guardó, en aquellos otros que dejó ir cuando hizo sus valijas; en cada despedida y cada abrazo más fuerte que el anterior, hubo un baño de realidad: en el camino de elegir su felicidad, había mucho que tenía que estar dispuesta a perder, algo que se hizo evidente con el paso del tiempo.

“Significó dejar atrás a mi familia, mis amigos, mis costumbres y la vida que había construido. Era despedirme de todo lo conocido para comenzar una etapa completamente nueva”, dice pensativa.

“Adaptarme a esta nueva etapa fue un proceso gradual que llevo tiempo. Tuve que aprender un nuevo idioma, enfrentar una burocracia desconocida, entender otras costumbres y acostumbrarme a una forma de vivir diferente. Sebastiano fue fundamental durante ese proceso, pero pronto comprendí que había un camino que necesariamente debía recorrer por mí misma”, continúa.

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"De pronto, todo el esfuerzo que había puesto en construir mi carrera parecía quedar en pausa. Al principio fue frustrante, pero decidí que esa dificultad no iba a definir mi futuro...” @lucianallebeili

“Uno de los golpes más difíciles fue descubrir que no podía ejercer como abogada. Había dedicado años a estudiar, me había recibido y mi profesión formaba parte de mi identidad. Sin embargo, mi título argentino no me habilitaba automáticamente para ejercer en Italia. De pronto, todo el esfuerzo que había puesto en construir mi carrera parecía quedar en pausa. Al principio fue frustrante, pero decidí que esa dificultad no iba a definir mi futuro”.

De dificultad a oportunidad: “Por primera vez desde que llegué...”

Luciana no se dejó arrastrar por una realidad que parecía paralizarla. Cierto día, decidió tomar su dificultad para transformarla en una oportunidad. Repasó sus fortalezas y su identidad: tenía formación jurídica, era una argentina que conocía lo suficiente la vida y la idiosincrasia italiana, y podía palpar la necesidad que muchos compatriotas y hermanos latinoamericanos compartían.

“Querían obtener la ciudadanía italiana y se encontraban con trámites, documentación y una burocracia que muchas veces resultaban difíciles de comprender”, explica Luciana, quien finalmente creo su propio emprendimiento (Ciudadanía Italiana S&L). Una iniciativa que comenzó como algo personal, pero que creció mucho más rápido de lo que hubiera podido imaginar. Lo que empezó con algunas consultas, se convirtió en un proyecto profesional propio donde logró transformar sus conocimientos y experiencia.

“Por primera vez desde que había llegado, sentí que no solamente estaba intentando encontrar mi lugar en Italia: estaba construyendo uno”, cuenta con una sonrisa. “Con el tiempo, también construí mi vida personal. Con Sebastiano nos casamos y formamos nuestra familia. Italia se convirtió en mi hogar, aunque eso nunca significó dejar de extrañar Argentina”.

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“Por primera vez desde que había llegado, sentí que no solamente estaba intentando encontrar mi lugar en Italia: estaba construyendo uno” @lucianallebeili

“Se puede amar profundamente una nueva vida y, al mismo tiempo, extrañar la anterior”

Siete años pasaron desde que Sebastiano se cruzó en la vida de Luciana. Hoy, ella recorre su historia y sonríe con orgullo. Lo que comenzó como una salida inesperada en Santiago del Estero, se transformó en un viaje a Europa y una historia de amor que cambió sus planes.

El camino no fue sencillo, enamorarse de un italiano significó dejar un país, una familia, amigos y una vida construida atrás. En algún momento creyó que empezar de nuevo sería un desafío demasiado grande, pero descubrió que emigrar también podía transformarse en una oportunidad para reinventarse.

Lo que comenzó como una salida inesperada en Santiago del Estero, se transformó en un viaje a Europa y una historia de amor que cambió sus planes. @lucianallebeili

“Pero mi historia todavía tiene un capítulo pendiente. Hace un tiempo tomé otra decisión importante: volver a estudiar Abogacía, esta vez en Italia, con el objetivo de reconstruir mi formación y poder ejercer mi profesión también acá. Volver a estudiar en otro idioma y dentro de un sistema diferente es un desafío enorme, pero también representa la posibilidad de recuperar un sueño que nunca abandoné”.

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“Extraño profundamente Argentina, mi ciudad, las reuniones familiares de los domingos, mis amigos, el humor santiagueño, las charlas espontáneas y esas pequeñas cosas cotidianas que uno no sabe cuánto significan hasta que está lejos. Por suerte, tenemos la posibilidad de regresar a Argentina una o dos veces al año. Esos viajes son muy especiales: nos permiten reencontrarnos, recuperar por unos días las costumbres de siempre y sentir que, a pesar de los kilómetros, hay cosas que nunca cambian. Son pequeños reencuentros que hacen que extrañe un poquito menos y me llenan de energía para volver a mi vida en Italia”, dice con emoción. “Porque emigrar no es solamente cambiar de país. Es dejar una forma de vivir, de relacionarse y de compartir los días con las personas que uno quiere. Con el tiempo entendí que se puede amar profundamente una nueva vida y, al mismo tiempo, extrañar la anterior”.

"Con el tiempo entendí que se puede amar profundamente una nueva vida y, al mismo tiempo, extrañar la anterior”. @lucianallebeili

“Me fui de Argentina por amor, pero en el camino descubrí una versión de mí misma que no conocía. Aprendí que empezar de cero no siempre significa perder lo que uno construyó; a veces significa animarse a llevarlo consigo y transformarlo en algo nuevo. Hoy tengo dos lugares a los que puedo llamar hogar. Argentina e Italia forman parte de mi historia, de mi identidad y de quien soy. Aprendí a vivir entre dos mundos, con el corazón dividido, pero con la fortuna de sentir que pertenezco a ambos”, concluye.

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Destinos Inesperados es una sección que invita a explorar diversos rincones del planeta para ampliar nuestra mirada sobre las culturas en el mundo. Propone ahondar en los motivos, sentimientos y las emociones de aquellos que deciden elegir un nuevo camino. Si querés compartir tu experiencia viviendo en tierras lejanas podés escribir a destinos.inesperados2019@gmail.com . Este correo NO brinda información turística, laboral, ni consular; lo recibe la autora de la nota, NO los protagonistas. Los testimonios narrados para esta sección son crónicas de vida que reflejan percepciones personales.

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