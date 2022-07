Del sol a los nubarrones eternos

Bienvenidos a una jornada en clave de sol donde después de tanto nubarrón, de tanto gris, Febo asoma para devolverle los colores a la ciudad y acariciarnos tibiamente para ayudarnos contra el chiflete. Pero todo será muy breve porque los cúmulos cargados entrarán en patota para separarnos del sol hasta mitad de la semana que viene. Mientras no hay señales de Yeti por lo que seguimos a salvo de algún cachetazo polar aunque se vienen un par de amaneceres muy fríos para los que tengan que patear la calle desde temprano. Tendremos varios días con incertidumbre meteorológica por lo que no cancele ningún plan porque en el fin de semana el termómetro volverá a poner en pausa al invierno con tardes de 17ºC.

Jueves: la vuelta del sol

Para hoy se espera el retiro de los nubarrones para darnos una tregua solar. Lo pagaremos con un amanecer más frío, donde aquellos que madruguen deberán batallar contra el viento y la sensación térmica cinco grados más baja que ayer. Claro que después queda todo un día para caminar bajo el sol y eso ayudará a sobrellevar el chiflete frío. El sol también ayudará a que la máxima no caiga en una tarde con 16° C, ideal para llenar la soga de ropa aprovechando el sol y la circulación de aire seco, que no solo secará sus medias sino el estuario completo, removiendo toda la humedad de los últimos días. La noche calmará al viento, ya con cielo despejado y 9º C.

Viernes: los nubarrones inician la invasión

El viernes nos regalará una temprana rotación de veleta para anunciar un leve descenso de aire templado del noreste acabando así con la circulación de aire frío, aunque esto también será el fin del cielo despejado. Se espera una mañana con una mínima muy baja, con el mercurio largando desde los 6ºC y con el viento descontando la sensación térmica. En un día con muy poco sol el viento norte no logra revertir el ambiente fresco y el mercurio lograría 14º C como máximo esfuerzo. Lamentablemente el viernes no está a salvo de precipitaciones por si alguno tiene algún plan nocturno, el cierre del día está expuesto a lloviznas o precipitaciones débiles. Se abre un segmento de inestabilidad de varios días.

Sábado: probabilidad de lluvias por la mañana

El fin de semana empezará revirtiendo el descenso de temperatura, ya mostrando una mínima de 8ºC en una mañana inestable totalmente expuesta a lluvias aisladas. La precipitaciones no estarán asociadas a un descenso de aire frio, todo lo contrario, será aire cálido que bajará muy inestable por lo que el termómetro se animaría a 17º C, así que no cancele nada porque la tarde será nublada pero térmicamente muy agradable, toda una gentileza tratándose de comienzos de julio. Hacia la noche recobraremos cierta estabilidad, con muy baja probabilidad de alguna lluvia débil y aislada por lo que la actividad nocturna podría quedar a salvo en un cierre con 12° C.

Domingo: nublado, inestable y ventoso

El manto de nubes y el viento del norte sostienen la mínima en 10º C para sacarnos brevemente de la saga de amaneceres con frío intenso. Se espera otro día inestable, a puro nubarrón con probabilidad de lluvias aisladas y lloviznas. El termómetro vuelve a desafiar al invierno repitiendo los 17° C del sábado, hacia la tarde rota la veleta y comienza una entrada de aire frío aunque la nubosidad baja nos salvará de un descenso abrupto de temperatura.

Spoiler alert

La entrada de aire frío en el final del domingo durará hasta el martes al mediodía, hasta entonces el fuerte viento del sudeste nos someterá a una baja sensación térmica. Lunes y martes podrían presentar precipitaciones débiles y entrecortadas. El manto de nubes persistirá casi toda la semana para dejarnos tardes más frías con máximas de 14º C. Seguiremos a salvo de pulsos polares por diez días más.

Eso es todo, amigos. aunque baje la mínima, aprovechen el sol de hoy porque se vienen seis días seguidos con un techo de nubarrones permanentes. No se desanimen por la probabilidad de precipitaciones porque un fin de semana con 17ºC es una oferta tentadora para salir un rato de casa, ojalá el cielo aguante pero existe la probabilidad de lluvias hasta mitad de la semana que viene. A pesar del poco sol y de algún amanecer muy frío, el invierno nos sigue haciendo precio.

Hasta la semana que viene.

@,JopoAngeli