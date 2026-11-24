Sobrevivió a múltiples fracturas y a un pulmón perforado tras caer veinte metros en la estepa rionegrina. Hoy celebra dos fechas de nacimiento y comparte el valor de haber elegido quedarse

“Estaba boca arriba en el fondo del barranco, tapado con el mameluco de trabajo de un camionero que mi amigo había conseguido en la ruta, con apenas el ojo derecho al descubierto mirando el cielo de la estepa rionegrina. No podía moverme y no sabía dónde estábamos ni si alguien iba a llegar a rescatarnos, pero mientras empezaban a caer unas plumitas de nieve lentamente, me invadió una sensación que nunca había experimentado en mi vida: una paz inmensa que me sacó del dolor y dejó toda la incertidumbre en un segundo plano. Sin desesperación, sin ninguna cuestión dramática, acepté lo difícil de la situación y me dije a mí mismo: ‘Bueno, hasta acá llegué’”.

Ese instante de quietud extrema marcó el quiebre en la vida de Fernando Núñez. Minutos antes, el auto en el que viajaba junto a Juan Almonacid y a Rosa —una vecina de Colán Conhué a la que acercaban hacia Bariloche— había perdido el control en un tramo de ripio de la Ruta 23, a unos 30 kilómetros de Dina Huapi, desbarrancando 20 metros hacia el vacío.

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La decisión final de pelearla y salir adelante

Mientras Fernando estaba tendido sin poder moverse al pie del barranco, la cadena solidaria empezó a tejerse. Con un hilo de sangre en la frente, Juan trepó los 20 metros hasta la ruta y logró detener el camión de Carlos, un trabajador de la empresa barilochense Ñire, quien no dudó en ofrecer auxilio y entregar su propio mameluco para abrigar al herido del frío patagónico. Poco después, el sonido de las sirenas rompió el silencio de la estepa y apareció Roxy Riquelme, enfermera y bombera de Pilcaniyeu, cuya voz firme y cercana sostuvo a Fernando consciente prometiéndole que no debía dormirse porque luego tendría que ir a saludarlos al cuartel.

Así quedó el auto de Fernando.

“Al llegar al hospital de San Carlos de Bariloche, entre luces, sirenas y médicos hablando, lo primero que vi fue a María, mi pareja, y sentí que tenía que quedarme en este plano. Después escuché la voz de mi hijo Juan Cruz muy cerca, y en ese momento tuve la idea de intentar mover los dedos de mis pies. Logré hacerlo muy, muy suavemente, y ese rompecabezas de tres piezas —María, la voz de Juan Cruz y mis dedos moviéndose— me dio la decisión final de pelearla y salir adelante”.

“Sentí que el mundo se me venía abajo”

La historia de amor entre Fernando y María había comenzado apenas ocho meses antes del accidente. Se conocieron a través de una red social y en septiembre de 2024 iniciaron una relación que ambos vivían como un regalo inesperado después de muchos años de soledad. Estaban atravesando un presente luminoso cuando, el 25 de abril de 2025, la rutina se quebró de golpe: María se encontraba en El Bolsón junto a sus hijos cuando recibió el llamado de la jefa de Fernando para avisarle que habían volcado en la ruta. Sin dudarlo, armó un bolso como pudo, subió al auto y manejó durante dos horas hacia Bariloche sin poder siquiera llorar, repitiendo en su mente una sola frase: ´mi amor, mi amor´.

Al llegar al hospital, la incertidumbre se mezcló con los afectos recién estrenados. María aguardó noticias junto a Tuly —a quien había visto una sola vez— y Dani, la hermana de Fernando, a quien conoció recién en esa sala de espera.

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Al llegar al hospital, la incertidumbre se mezcló con los afectos recién estrenados. María aguardó noticias junto a Tuly —a quien había visto una sola vez— y Dani, la hermana de Fernando, a quien conoció recién en esa sala de espera.

“Sentí que el mundo se me venía abajo cuando los médicos nos dijeron que era muy difícil que pasara la noche, pero en ese momento entrás en una especie de estado de supervivencia donde no hay tiempo para pensar, solamente para estar y acompañar. Cuando lo vi por primera vez, me acerqué y le dije: ‘Hola, mi amor’, y él me respondió con una paz increíble: ‘Hola, mi vida’. Lo más doloroso que viví fue tener que dejarlo en el hospital e irme a dormir sola a su casa esa noche, acompañada a la distancia por mi familia en Buenos Aires y mis amigas de El Bolsón. Me fui sin saber qué iba a pasar, con muchísimo miedo, pero aferrada a la esperanza de volver a verlo al día siguiente”, recuerda María, entre lágrimas.

Lo trasladan a Buenos Aires

Tras esa primera noche crítica en el hospital zonal, Fernando fue derivado al Sanatorio San Carlos de Bariloche, donde recibió atención inicial durante una semana. La extrema gravedad de su cuadro —con ambas piernas comprometidas en su totalidad, fracturas en las dos caderas, el húmero izquierdo astillado y las costillas izquierdas hundidas perforando el pulmón— llevó a los médicos a decidir su derivación de urgencia a la Ciudad de Buenos Aires. Así, en un vuelo sanitario acompañado por María y personal médico, inició el traslado hacia el Centro Médico Integral Fitz Roy para comenzar una internación que se extendería durante ocho meses.

“Sentí que el mundo se me venía abajo cuando los médicos nos dijeron que era muy difícil que pasara la noche, pero en ese momento entrás en una especie de estado de supervivencia donde no hay tiempo para pensar, solamente para estar y acompañar", dice María.

“El momento en que me subieron al avión sentí que, aunque no podía ni apoyar mis piernas, empezaba un proceso que iba a llevar tiempo pero que ya estaba en movimiento; eran los primeros pasos para que el tratamiento se concretara. Llegamos al Centro Médico y apenas entré empezaron a hacerme radiografías de todo tipo y de todos lados. El cansancio ya me había ganado por completo, así que les pedí por favor si podían seguir al otro día porque no daba más. Sacaron un par de placas más, accedieron a mi pedido y me llevaron a Terapia Intensiva; cuando por fin me acomodaron en esa cama, dormí con unas ganas inmensas”.

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La recuperación tras esa operación pulmonar fue lenta y exigió días de paciencia en Terapia Intensiva, con Fernando asistido por un tubo de oxígeno que su cuerpo tardó en poder soltar. Mientras María y su hermana Vero aguardaban con angustia cada intento fallido por retirarlo —asustadas al verlo toser sin emitir sonido alguno, hasta que las enfermeras les explicaban con calma que esa reacción era normal y necesaria—, Fernando atravesaba ese trance con apenas un hilo de voz. Cuando finalmente lograron extubarlo, eligió un gesto simple pero elocuente para calmar a quienes lo rodeaban: levantar el pulgar hacia arriba como señal de que, pese a todo, estaba saliendo adelante.

“Lloraba y le daba besos”

Para María, el traslado de urgencia en el vuelo sanitario hacia Buenos Aires marcó el inicio de una etapa de entrega y malabares constantes. En medio de la angustia y la incertidumbre por el estado de Fernando, dejó atrás incluso su propio miedo a volar con un único objetivo: acompañarlo para que tuviera una oportunidad de salir adelante. Permaneció junto a él durante los primeros dieciocho días de internación en la capital, hasta que la responsabilidad de cuidar a sus hijos, que habían quedado en El Bolsón, la obligó a regresar al sur. A partir de entonces, organizó una rutina de viajes mensuales para sostener su presencia en ambos frentes, mientras Fernando, fiel a su temple, se mantenía de buen humor, trataba con amabilidad a todo el equipo médico y evitaba quejarse para no sumar preocupación a quienes lo querían.

La recuperación tras esa operación pulmonar fue lenta y exigió días de paciencia en Terapia Intensiva, con Fernando asistido por un tubo de oxígeno que su cuerpo tardó en poder soltar.

“El peor momento de todos fue la semana en que Fernando estuvo entubado por la complicación en el pulmón, justo cuando mi hija también atravesaba un problema de salud y tuvieron que operarla de la vesícula. Sentía que tenía que estar en dos lugares al mismo tiempo, así que aproveché que su hermana Verónica quedaba a cargo y tomé la difícil decisión de volverme. Me despedí de él mientras dormía; lloraba, le daba besos y trataba de que, de alguna manera, sintiera que yo estaba ahí, aunque no estuviera consciente. Una enfermera me dijo que me fuera tranquila, que ellos lo iban a cuidar, y me aferré mucho a esas palabras para atravesar uno de los instantes más dolorosos de todo este proceso”.

Amor en la Patagonia.

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Asistencia respiratoria mecánica

Tras ser estabilizado por el equipo de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permaneció internado durante 28 días debido a su estado crítico, los distintos equipos de cirujanos especialistas fueron interviniendo de manera progresiva para resolver tanto las fracturas costales como las de sus extremidades. En particular, luego de la cirugía de fijación costal, salió del quirófano con asistencia respiratoria mecánica, soporte que requirió durante cuatro días.

Cuando las cirugías dieron paso a la etapa de rehabilitación, el gimnasio de kinesiología del Centro Médico Integral Fitz Roy se convirtió en el escenario de sus pequeñas y grandes batallas diarias. Allí, el pulso de cada mañana lo marcaba la llegada de Luciano Daneri —“Lucho”, el jefe del área—, cuya manera de saludar y preguntar por los ejercicios del día anticipaba el clima de trabajo, siempre atravesado por bromas, algún partido de truco y hasta tardes amasando pizzas para compartir en la terraza como parte de las terapias. Ese espacio funcionaba casi como una familia en la que todos celebraban los avances ajenos. Una mañana, mientras Fernando ejercitaba su brazo desde la silla de ruedas, Luciano pasó a su lado y le soltó al pasar: “Hoy te vas a parar, prepárate”. Desconcertado, Fernando miró hacia ambos costados creyendo que el mensaje era para otro paciente, hasta que el kinesiólogo regresó para confirmarle que, tras revisar sus radiografías y tomografías, había llegado el momento de ponerse de pie.

“Me embargó una mezcla de miedo y ansiedad; no lo podía creer. Me acercaron hasta dos pasarelas de mano y, con ayuda, logré ponerme de pie. Primero sentí un leve mareo y después una sensación de ‘guau’ al verme reflejado en el espejo que está justo enfrente de las barras. Pero lo que me dio una fuerza tremenda en ese instante fue escuchar el aplauso rotundo de mis compañeros y compañeras del gimnasio, personas que habían sufrido accidentes con secuelas incluso más graves que las mías y que se tomaron un minuto para celebrar ese logro. Creo que hasta se me cayó una lágrima, porque esa es la magia que tiene ese lugar: acompañarse en el esfuerzo diario y aplaudir cada paso adelante”.

“Con Fernando nuestra relación fue in crescendo. Al principio fue respetuosa, cordial pero no tan cercana. Luego fue de mucha confianza y mucho más cálida”, dice Luciano Martín Daneri, licenciado kinesiólogo fisiatra, jefe del servicio de rehabilitación de Unidad de Terapia Intensiva del Centro Médico Integral Fitz Roy.

Fernando, que es periodista, en un programa de radio.

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“El solo hecho de volver a respirar por sus propios medios ya fue un gran avance”

La rehabilitación física avanzaba paso a paso en Buenos Aires, pero había otro desafío silencioso que Fernando libraba cada día: la angustia que atravesaban sus hijos —Noelia, Nuchi y Juan Cruz—, sus padres, sus hermanos y sus amigos, se propuso sostener el ánimo desde la distancia y enviar siempre señales de calma, aun cuando los avances fueran lentos. Mientras sus hermanos se ocupaban de las gestiones administrativas y médicas en torno al sanatorio, en el sur la casa de sus padres se convertía en un punto de encuentro al que vecinos, compañeros y conocidos se acercaban constantemente para preguntar por él y organizar cadenas de oración que cruzaban la distancia para acompañarlo.

La rehabilitación fue compleja y desafiante, ya que a las cirugías previas y limitaciones funcionales que Fernando tenía antes del accidente se sumaron las graves lesiones sufridas y sus posibles secuelas. Todo este cuadro hacía pensar que no sería fácil que volviera a ser el mismo de antes; sin embargo, a medida que el equipo le planteaba nuevos objetivos, fue logrando superarlos uno a uno.

“El solo hecho de volver a respirar por sus propios medios tras la cirugía de tórax ya fue un gran avance, algo que logró todavía en la Unidad de Terapia Intensiva. Luego comenzó con la progresión motora: pasar de estar acostado a sentarse, lograr mantenerse sentado, ponerse de pie y, finalmente, recuperar su independencia en las actividades de la vida diaria. Fernando cuenta con mucho detalle y emoción el día en que volvió a pararse después de meses; creo que en ese momento se dio cuenta realmente de que iba a estar bien y de que volvería a ser independiente”, expresa Daneri.

En medio de la rehabilitación.

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Volver no era regresar

Durante los largos meses en el centro médico, la vocación periodística de Fernando encontró un refugio inesperado en unos cuadernos compartidos con María. Al principio eran apuntes sueltos, dibujos, monigotes y reflexiones sobre la actualidad del país o sobre los distintos momentos que iban atravesando en la habitación. Sin embargo, pronto surgió en él una necesidad más profunda de narrar lo que ocurría a su alrededor, poniendo el foco en la entrega diaria de los trabajadores y las trabajadoras del sanatorio. Casi sin advertirlo, hiló un texto detrás de otro hasta completar un primer capítulo, impulsado simplemente por el oficio de observar y dejar registro.

La transformación de aquellos apuntes en un proyecto editorial nació del entusiasmo colectivo dentro del propio hospital. Cuando Fernando le compartió los primeros capítulos a Sole, una de las kinesiólogas del gimnasio, ella le pidió permiso para mostrárselos a Lucho, el jefe del área. El respaldo fue inmediato: la sensación unánime entre quienes lo leían era que esas páginas no podían quedar guardadas en un cuaderno.

“Desde el primer momento supe que el título era Volver no era regresar, porque mi cabeza quería volver a distintas situaciones y a un lugar que extrañaba, pero mirándolos desde el crecimiento que me dieron el accidente y tantos meses de internación; todos podemos volver, aunque no regresemos del mismo modo. Esta vez tuve que ser mi propio periodista, y hoy estoy muy contento de que Volver no era regresar ya sea una realidad”.

Su libro.

“Cerrar los ojos por unos instantes y respirar el aire patagónico es una sensación distinta”

Tras ocho meses de internación en Buenos Aires, el anhelado regreso al sur se concretó el 10 de diciembre de 2025. Por una decisión cuidada en familia —atendiendo a su ansiedad, el cansancio acumulado y una movilidad todavía limitada—, acordaron un retorno gradual: María lo esperó en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche para viajar primero juntos hacia El Bolsón y organizar, pocos días después, el reencuentro con el resto de sus afectos. Aunque la Patagonia regala postales imponentes, el primer impacto de ese regreso no entró por los ojos, sino por el cuerpo.

“Salí un segundo del aeropuerto junto a María y me quedé parado respirando. Aunque los paisajes de Bariloche son hermosísimos, lo primero que sentí fue su aire; esa bocanada entre fría, cálida y recomponedora que no aparecía en los sueños que tenía durante la internación. Cerrar los ojos por unos instantes y respirar el aire patagónico es una sensación distinta, que te renueva por completo y que hoy disfruto cada vez que me detengo en algún lugar”.

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“Cerrar los ojos por unos instantes y respirar el aire patagónico es una sensación distinta”.

A los pocos días llegaron los abrazos postergados; Fernando volvió a abrir la puerta de su casa —la misma que había cerrado meses atrás para salir a trabajar— y se reencontró con sus hijos entre lágrimas, sonrisas y los chistes infaltables del humor familiar. También cumplió el sueño particular de su madre, quien anhelaba verlo cruzar junto a María el portoncito del patio para saludarlos, en una escena cargada de emoción y llanto compartido.

Hoy Fernando celebra dos cumpleaños: el 16 de enero —con la tenacidad de esa cabra capricorniana que trepa cualquier montaña aunque desde abajo parezca a punto de caer— y el 25 de abril, el día en que volvió a nacer tras el accidente.

“Aprendí a valorar las pequeñas cosas: poder incorporarme en la cama, sentarme, dar uno o dos pasos, sentir un poco de lluvia en la cara en la terraza o caminar por la vereda escuchando el ruido de los autos y la gente alrededor. Hoy le doy valor al abrazo sincero con mis hijos, con mis viejos y con mis amigos, y dejo de lado tantas preocupaciones que antes me llevaban puesto el día y que, aunque importan, no tienen por qué ocupar toda nuestra vida”.

En el gimnasio de rehabilitación.

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“Podría decir un montón de frases hechas y que sonaran muy lindas. Pero creo que el caso de Fernando nos deja una enseñanza muy importante que aprendí en el rugby: ´Siempre hay que levantarse una vez más de la que te caés´. Y Fernando la representa con creces. Jamás darse por vencido, aunque la tengas difícil. Me parece un fenómeno, como persona y como paciente”, sintetiza Daneri.

En el presente, la rutina de la pareja avanza al ritmo paciente de la recuperación. Fernando continúa con sus sesiones de kinesiología, alternando momentos de reposo necesario con salidas tranquilas y viajes a Bariloche para compartir tiempo con su familia. Una vez al mes vuelven juntos a Buenos Aires para cumplir con los controles médicos, sosteniendo entre los dos una nueva dinámica cotidiana que se va reconstruyendo paso a paso.

El tan ansiado reencuentro con su familia.