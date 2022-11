Descanso en el aire: cinco destinos para disfrutar de hamacas extremas

escuchar

Dormir, esa necesidad básica del organismo para reposar el cuerpo y la mente pasa a otro nivel. ¿Qué te parecería agregarle un toque de adrenalina a tus horas de sueño y llevarlas a las alturas? Así, nada más, como primera lectura, no parece tan saludable, pero en cuanto te contemos de qué se trata, seguramente vas a querer vivir esta experiencia, si no te causa vértigo.

Si sos de los que se cae de la cama durante la noche, probablemente quieras pensarlo dos veces antes de animarte a experimentar esta extrema manera de dormir. Pero no, no hay de qué preocuparse, nada que un arnés de seguridad no pueda solucionar. Así que podés elegir alguno de estos cinco lugares donde podrás pasar la noche en una hamaca colgada de un cable sobre el precipicio.

¿Dónde dormir en una hamaca colgada en las alturas?

1. Reino Unido

Los escarpados, enormes y fríos acantilados bañados por las olas fuertes del mar en algunas playas británicas son escenarios naturales e imponentes. Rise & Summit te lleva a Pembrokeshire en Gales, a Swanage, a North Devon y a la costa jurásica inglesa para cometer una locura: cliff camping o el arte de acampar en un acantilado frente al mar

La vista se trata de un espectáculo de la naturaleza (Foto Rise & Summit)

La experiencia consiste en pasar toda una tarde, noche y parte de la mañana encima de un “portaledge”. Más que una hamaca es una tienda colgante que los alpinistas profesionales ocupan cuando van de excursión varios días y que sirve como cama.

2. Centro Vacacional El Salto, Guanajuato

A unas dos horas y 20 minutos desde la ciudad de Guanajuato, estas hamacas llamadas SkyDream pueden ser ocupadas por la mañana y tarde durante un par de horas o, si te animas, puedes quedarte toda la noche a dormir en ellas a contemplar la luna o las estrellas a 30 metros de altura.

Están en el Centro Vacacional El Salto, municipio de Tierra Blanca y, dependiendo la hora del día que reserves, incluirá alimentos correspondientes. Enclavado en la Sierra Gorda, las vistas se combinan con imponentes montañas y planicies.

3. Malinalco, Estado de México

Maliemociones Tours ofrece el llamado “camping de oruga” en una grieta a mitad de una de las montañas de Malinalco, a la cual puedes llegar después de un trekking de una hora y un descenso a rappel de 40 metros, por si dormir al filo del precipicio no fuera suficiente.

Los servicios son variados para tener una rica experiencia (Foto Facebook Centro Vacacional El Salto)

Que el sonido nocturno de la naturaleza y el misticismo de Malinalco te arrulle al aire libre para despertar con el sonido de las chicharras en este bello Pueblo Mágico.

4. Naga, Filipinas

No todo es fiesta y diversión en la ciudad estudiantil de Naga, en Filipinas, también hay momentos de relajación en las copas de árboles tropicales y palmeras de la provincia de Camarines Sur. Kaddlagan Outdoo rAdventure Tour montó estas hamacas colgantes en el Parque Nacional Monte Isarog, con vistas imponentes al Monte Isarog, un volcán activo.

El descando promete una gran vista ( Foto Facebook Maliemociones Tours)

Para llegar, hay que deslizarse en una tirolesa y, después de llegar al otro lado, desplegar tu hamaca y pasar un rato relajante. Aunque la experiencia dura un par de horas, podrás relajarte y echarte una siesta.

5. Abejorral, Colombia

A unos 90 kilómetros de distancia de Medellín, se encuentra el pueblo de Abejorral, perfilado por grandes montañas que se cubren de neblina. El clima va de templado a lluvioso. Todo esto hace que sea un sitio especial para tomarse un delicioso café colombiano.

En las alturas se puede vivir una gran experiencia (Foto Facebook Kaddlagan Outdoor Adventure Tour)

La Casa en el Aire, una casa tipo campamento en la orilla de una montaña, ofrece alojamiento y la opción de ver caer la tarde en hamacas a 35 metros del suelo. Lleva pañuelos, porque un atardecer aquí seguro que tocará fibras sensibles y provocará que no quieras irte de este paraíso colombiano.

El Universal (México)