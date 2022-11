Perros y gatos con microchip: cuáles son los requisitos para viajar al exterior con una mascota

escuchar

En la oficina del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en Puerto Madero, saben que está por comenzar la temporada alta de mascotas. En las próximas semanas, al menos unas cien diarias llegarán con sus dueños para hacer los trámites que necesitan para poder salir del país en las vacaciones de verano. Tanto que en la estación de cuarentena Lazareto, en ese barrio, cerca de la terminal portuaria, ya organizaron una especie de “estacionamiento para perros y gatos”, para que los animales permanezcan allí mientras sus dueños realizan los trámites.

Ocurre que salir del país acompañado por la mascota de la familia no es tan sencillo y olvidarse algún paso puede significar perder el vuelo o no poder abordar el ferry o no poder cruzar la frontera. Y el caso de Coco, el perro que llegó con su dueño desde Europa pero sin papeles y que casi fue deportado por las autoridades sanitarias argentinas, es un ejemplo de las complicaciones que podría sufrir quien viaje sin todos los trámites en regla.

Por eso, hace unos días, el Senasa emitió una lista de recomendaciones para evitar que ocurran situaciones como esta, que tuvo en vilo a miles de personas en mayo pasado. Entre las recomendaciones se sugiere iniciar el trámite con tiempo, porque justamente son variados los requerimientos y cambian de país en país, tal como explica el veterinario Darío Zalazar, responsable de la estación Lazareto de Senasa. Así, por ejemplo, Uruguay, el país que concentra más del 80% de los pedidos de certificados, solicita, además de los trámites básicos, como la vacuna antirrábica, la desparasitación y el certificado de buena salud, que se presente una prueba negativa de leishmaniasis. También habrá que implantarle al perro o al gato un microchip en el lomo, que permitirá activar un lector de código de barras, que aportará toda la información sobre el animal, edad, vacunas y certificados.

También las mascotas que viajen a Europa y a Estados Unidos tendrán que llevar un microchip bajo la piel. Sin embargo, como cada país puede tener un requisito particular, lo mejor es consultar en la página web oficial de Senasa, para no encontrarse con sorpresas a último momento.

“Es importante que los dueños de las mascotas tengan presente que el trámite se comienza en la web, sacando el turno, que se concretará dentro de los 30 días. Una vez que tienen la cita, tienen que ir a ver a su veterinario para solicitar los certificados que se les pedirá. El certificado de la vacuna antirrábica debe ser oficial, esto es que se haya aplicado en un centro público o privado, por un veterinario matriculado”, explica Zalazar. “También tendrán que solicitarle un certificado de que el animal fue desparasitado por dentro y por fuera. Esto es, recibió la pastilla y se le colocó la pipeta”, agrega. El otro certificado que deberá pedir el dueño del animal a su veterinario es el de buena salud. Este y el de desparasitación tienen una validez de diez días para ser presentado en Senasa, se explicó. Por eso, debe hacerse cerca de la fecha en la que se realiza el trámite. El análisis negativo de leishmaniasis (para Uruguay) y la colocación del microchip pueden requerir varios pasos, por eso hay que hacerlo con tiempo.

A la hora de decidir llevar o dejar la mascota en alguna guardería, hay que tomar en cuenta los gastos que puede implicar llevar de viaje a un animal. Además del pago del proporcional de pasaje, si se viaja en avión o barco, presentar toda la documentación requerida puede resultar un gasto significativo. El trámite en el Senasa cuesta unos $2300. Solo una consulta al veterinario ronda los $3000, el chip tiene un costo de unos cinco dólares más la colocación. Después habrá que sumar la desparasitación, las vacunas, los certificados oficiales, entre otras cuestiones.

“Está por empezar la temporada alta de mascotas que viajan al exterior. Es esta oficina hacemos unos 100 certificados diarios. También puede realizarse el trámite en las oficinas de Senasa del interior del país, y hay oficinas en San Isidro, en Aeroparque”, explica Zalazar.

Pasos

Después de lo que ocurrió con Coco, desde la entidad intentan llevar más claridad a los viajeros para que no haya sorpresas. Por eso lanzaron una campaña de cinco pasos para viajar con mascotas.

Consultar los requisitos del país al que se viaja. Cada país tiene sus requisitos propios y específicos, por eso hay que consultar puntualmente cuáles son los del destino ingresando aquí.

Sacar el turno. Se puede hacer por la web o en las oficinas, por teléfono o correo electrónico.

Acudir al veterinario de la mascota. Llevarle la información sobre los requisitos y plazos de cada documento (vacuna antirrábica, certificado de salud, entre otros) y reunir la documentación necesaria que solicita el país al que se va a viajar.

Presentarse en la oficina del Senasa elegida, en el día y hora del turno con la documentación original y copia requeridas.

Obtener el Certificado Veterinario Internacional (CVI) para viajar

Una vez que se consigue el certificado del Senasa con la aptitud para viajar, se tendrán 60 días de validez para ir y volver del destino.

Cuando el viaje tiene como destino algún país que es una isla, pueden aparecer requisitos de zoonosis especiales. Por eso conviene iniciar todo de forma anticipada.