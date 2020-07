El duque de Cambridge recordó uno de los regalos que le dio a Kate al principio de la relación. Lo hizo en un podcast de la BBC Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 14:08

No todos los regalos provocan el efecto deseado ni tampoco son los más adecuados. Es lo que le pasó al príncipe William cuando quiso impresionar a Kate Middleton al principio de la relación obsequiándole algo desconcertante. Así lo reveló el duque de Cambridge en el podcast del ex futbolista Peter Crouch producido por la BBC.

"Sucedió cuando empezamos a conocernos. Los compré. Los envolví y me parecieron realmente geniales", comenzó el príncipe al recordar aquel momento. "Cuando se los di se quedó mirándome como indagando en el significado. A mí me parecían increíbles, pero algo no salió bien. Ella me dijo alarmada 'son binoculares, ¿está pasando algo?'. No tengo idea de por qué se los regalé", concluyó William entre risas y agregó que, aunque ahora le hace gracia, "Katherine" -tal como la nombra en público- no pierde oportunidad para recordarle el desafortunado obsequio.

El podcast se grabó hace unos meses en el Palacio de Kensington con Peter Crouch y otros jugadores antes de que la familia real se trasladara a Anmer Hall por el aislamiento. William recordó la anécdota después de que el presentador confesara que durante tres años seguidos le había regalado el mismo impermeable a su mujer.

Los duques de Cambridge se conocieron en 2003 cuando los dos estudiaban en la Universidad de San Andrés. La pareja se casó ocho años después, en 2011, en una gran ceremonia en la Abadía de Westminster.

El estreno del capítulo del podcast llamado That Prince William Episode se produce después de que comenzaran a revelarse detalles de la biografía de Harry y Meghan -Finding Freedom- que, entre otras intimidades, cuenta que el hermano menor de los príncipes deseaba que su hijo Archie y sus primos George, Charlotte y Louis fueran mejores amigos.