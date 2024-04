Color mostaza, sombrero y flecos: el espectacular look de Máxima Zorreguieta que revolucionó las redes

Escuchar

Si de algo hay certezas es que la reina Máxima es una de las integrantes de la realeza más fashionistas. Sin importar el evento y el lugar, todas las miradas se posan en ella, puesto que sus outfits nunca pasan inadvertidos. Usa llamativos vestidos, elegantes tocados y joyas que pertenecieron a los antepasados de la casa Orange. Esta semana, en tanto, la monarca tuvo una intensa agenda de actividades y como era de esperarse, su vestuario fue tema de conversación. Para su más reciente actividad eligió un look color mostaza que revolucionó las redes sociales.

La madre de Amalia, Alexia y Ariane tiene un estilo muy definido a la hora de vestirse. En su guardarropa predominan los vestidos de manga larga, las blusas, los conjuntos de pantalón y saco y los abrigos de paño. Asimismo, aunque sus colores predilectos suelen ser el bordó, el azul, el gris, el beige y el marrón, cada tanto se luce con tonos más estridentes como el rosa, el verde, el anaranjado y el amarillo.

Zorreguieta se lució con un vestido color mostaza y accesorios en verde (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

El miércoles, la reina visitó la Fundación Taal aan Zee en La Haya y eligió un llamativo look. Llevó un vestido color mostaza de su firma de cabecera, Natan Couture. Consistió en una pieza de manga larga ceñida a la cintura con una voluminosa falda. Si bien la tela era llamativa, lo más vistoso fue el aplique de flecos que tenía sobre el hombro derecho y el cual le dio un toque distintivo a la pieza.

Sombrero, guantes y aros, los accesorios elegidos por la reina (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Fiel a su estilo, Zorreguieta se animó a jugar con los colores y combinó el vestido con accesorios verdes. Lució un sombrero en tono verde pistacho con una cinta en el centro y su infaltable par de stilettos combinado con el accesorio superior. Además, sumó un sobre para llevar sus pertenencias y un par de guantes confeccionados con una tela traslúcida a tono con el resto del outfit.

La reina participó de una actividad y eligió un vistoso outfit (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para las joyas, en esta ocasión, la reina optó por unos aros circulares grandes repletos de pequeñas piedritas verdes, además de pulseras plateadas y doradas. En cuanto al cabello, lo llevó recogido en un rodete bajo para que el sombrero y el aplique del vestido fueran los protagonistas. El maquillaje también acompañó el vestuario con una sombra marrón, delineado negro y un delicado labial rosa. Un look original y llamativo, digno de una reina.

La reina Máxima se lució con un look reciclado y sorprendió con la combinación de colores que eligió

Esta semana, Máxima Zorreguieta también asistió junto a su marido, el rey Guillermo Alejandro, la princesa Beatriz y la princesa Lorenza, a una actividad por el Día del Rey que se celebró en el Teatro Atlas de la localidad de Emmen. Para la ocasión, la reina se lució con un look de dos piezas compuesto por una blusa amarilla y una voluminosa falda celeste de Natan Couture. Además, sumó un par de stilettos de Gianvito Rossi, también celestes, y un original clutch a tono, de la firma italiana, Bottega Veneta.

El look de la reina Máxima para participar de una actividad por el Día del Rey (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Lo cierto es una parte del outfit ya fue usado en el pasado. A la pollera la lució en diciembre para la grabación de la Gala de Música Navideña 2023. No obstante, allí armó un look completamente diferente: aunque llevó los mismos zapatos y el mismo clutch, en lugar de una blusa amarilla, eligió una en color celeste con escote en V y un moño en el centro. Con este look “reciclado” que usó esta semana, la reina volvió a reforzar su compromiso con el medioambiente y demostró que las prendas de moda pueden tener una segunda vida.