Descubren el origen de una misteriosa botella con un mensaje que flotó en el mar durante 24 años

En lo que parece una historia de película, un hombre se reencontró con un mensaje que él y su madre pusieron en una botella y arrojaron al mar hace 24 años. Se trata del británico Alex Melling, de la localidad de Hindley, en Gran Manchester, Inglaterra, que tenía seis años cuando sucedió el hecho.

El hallazgo pudo realizarse gracias a una publicación del grupo de Facebook Hindley Residents. Allí, el vecino Rex Winter escribió: “Ayuda con un mensaje en un botella”, según informó el Manchester Evening News.

En la publicación, Winter explicó: “Este verano, mis hijos encontraron un mensaje en una botella en una playa remota en el oeste de Escocia. Parecía ser viejo y el mensaje en el interior parecía haber sido escrito por un niño llamado Alex (sin apellido), que dio una dirección: 27 Gilbert Street, Hindley. No había otra información de fecha o de otro tipo. Mi hija le escribió a Alex a esa dirección hace algún tiempo, pero no ha recibido respuesta. Es posible que se haya mudado o la casa ahora esté desocupada. No sé si la botella tiene cinco o 30 años, ¡pero estoy seguro de que a Alex le interesaría saber dónde terminó!”.

La botella estuvo perdida en el mar casi 25 años

Melling había vivido en la dirección durante su infancia, pero se mudó cuando tenía 12 años. Después de ver la publicación en la red social, envió un mensaje a Izzy, la hija de 17 años de Winter, para decirle que la botella era suya.

Izzy, con sede en Newcastle, dijo: “Estábamos de campamento en Escocia y habíamos tomado un bote en Garlieston, alrededor de la bahía de Wigton. Anclamos el barco y fuimos a explorar las cuevas. Freddie encontró la botella y pudimos ver un mensaje en ella”.

El contenido del mensaje, que estaba escrito en la parte de atrás de una invitación a una fiesta de cumpleaños para niños, decía: “Si lo encuentra, regrese al 27 de Gilbert Street, Hindley. Gracias. Por favor, diríjase a Alex”.

El mensaje dentro de la botella estaba escrito en la parte de atrás de una invitación de cumpleaños infantil

Winter continuó: “Mi papá se interesó en el tema, encontró un grupo de Facebook de residentes de Hindley y publicó que estábamos buscando a Alex con una foto de la botella”.

La madre de Melling, Valerie, murió cuando él tenía solo 17 años. Alex todavía está en estado de shock porque el mensaje regresó a casa. Y agregó: “Leer la nota de mi mamá fue muy agradable, ya que eran su letra y sus palabras. Mi hermano Daniel y mi abuela estaban muy emocionados. Me quedaré la botella para siempre con algunos otros recuerdos. No puedo creerlo”.