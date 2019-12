Desde adentro: cómo es la nueva atracción de Star Wars que revoluciona Disney

Desde el comienzo, Rise of the Resistance sorprende por su realismo Crédito: Disney Parks

Andrés Krom SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2019 • 15:15

ORLANDO.- Un hombre rapado, de casi dos metros de altura, uniforme militar y mirada amenazante, se abalanza sobre mí.

"¿Es esto un droide de la resistencia?", exclama en un inglés marcial mientras tira de mi credencial de prensa, que lleva una ilustración de BB8, uno de los robots buenos de la última trilogía de películas de Star Wars.

"No, no lo es", me animo a decir con voz entrecortada. El hombre se marcha.

Los visitantes de Rise of the Resistance reciben una misión en una base rebelde Crédito: Disney Parks

Como las decenas de actores que recorren Galaxy's Edge (el área temática de Walt Disney World dedicada al universo creado por George Lucas), él interpreta un papel. En su caso, el de un oficial de la Primera Orden, la dictadura galáctica que reemplazó al Imperio que antes encabezaron el canciller Palpatine y Darth Vader.

Si su enojo parece real, es porque es un requisito. El realismo es la regla fundamental de Galaxy's Edge, donde edificios, comidas y callejones están moldeados en la saga de los Skywalker. Y en pocos rincones eso queda tan claro como en Rise of the Resistance ( El ascenso de la Resistencia), la nueva atracción de Star Wars que fue inaugurada hace pocos días.

"La Fuerza es poderosa en éste"

El desarrollo de Rise of the Resistance comenzó cinco años atrás, casi en simultáneo al de la misma Galaxy's Edge, y demandó varios millones de dólares

Todo en Rise of the Resistance parece un set cinematográfico Crédito: Disney Parks

Los voceros de Disney mostraron su orgullo por lo que no dudaron en definir como una proeza técnica. "Los visitantes podrán ser parte de la experiencia de Star Wars, montarse en un star destroyer y escaparse de ahí", dijo a LA NACION Michael Acevedo, coordinador senior de Proyectos en Walt Disney Imagineering. Para él, la obra marca un antes y un después en términos de ambición: "Hacer algo más grande que esto es bien difícil, esto es de un nivel diferente".

¿Cómo es la atracción? Los visitantes tienen la oportunidad de unirse a la Resistencia y vivir en carne propia el escape de un star destroyer, un peligroso crucero espacial. Aquí todos los escenarios (un reducto de la Resistencia donde los recién llegados reciben su misión, un transbordador y el interior de la nave imperial que lo captura) están logrados con asombroso realismo.

El recorrido de Rise of the Resistance sorprende a los visitantes por su realismo Crédito: Disney Parks

Sin revelar demasiado, sorprende mucho la escala. La sala donde los visitantes son llevados, con su pantalla gigante que simula ser una ventana al cosmos y una treintena de stormtroopers atentos, tiene toda la espectacularidad de un set cinematográfico. Lo mismo sucede en los espacios dentro de la nave que los detenidos recorren en su frenético escape de las fuerzas de la Primera Orden.

Algunos de los personajes que aparecerán esta navidad en El ascenso de Skywalker, la última película de Star Wars, también están allí: la protagonista Rey (Daisy Ridley) figura en forma de holograma y Finn (John Boyega) en una transmisión de video. Asimismo, juegan un rol crucial los villanos Kylo Ren y el General Hux (Adam Driver y Domhnall Gleeson, respectivamente), interpretados aquí por robots animatrónicos.

Kylo Ren y el General Hux son solo dos de los personajes de la última trilogía de Star Wars que aparecen en Rise of the Resistance Crédito: Disney Parks

Para los creadores de Rise of the Resistance, es importante que la historia de la atracción no esté desconectada de la del universo fílmico. Margaret Kerrison, editora en Jefe de Historias para la división de parques de Disney, contó que trabajan hombro a hombro con Lucasfilms ( la compañía que produce las películas y series de Star Wars) para que las tramas de los parques y la saga estén interconectadas. "Quién mejor que ellos para ayudarnos -sostuvo-. Esto es algo importante, tiene que sentirse como Star Wars".

"Viajar por el espacio suena bastante peligroso"

El fervor por el inminente lanzamiento de El ascenso de Skywalker, sumado al éxito de la nueva serie de Disney, The Mandalorian, han convertido a Rise of the Resistance en una parada obligada de Walt Disney World.

Desde su inauguración el 5 de diciembre, ha agotado a diario los turnos para visitarla y las opiniones son abrumadoramente positivas. "Es lo más increíble que he visto, estoy llorando", escribió en Twitter la usuaria Maniyah Lil.

"He subido a Rise of the Resistance tres veces y estoy listo para decir que es el mejor paseo en un parque temático en el que he estado", dijo por su parte otro usuario, Brian McNichols.

A pesar de la masiva concurrencia que ha experimentado desde su apertura, la verdadera prueba de fuego para la nueva joya de Disney World vendrá a partir del 19 de diciembre, cuando El ascenso de Skywalker llegue a los cines y dispare una nueva fiebre de fanatismo por esos personajes que habitan una galaxia muy, muy lejana.