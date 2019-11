The Mandalorian: Star Wars encuentra en la televisión su mejor versión

The Mandalorian revolucionó internet, entusiasmó a los fans y le dio a la saga un aire renovado. Crédito: Disney

La buena noticia es que luego de meses de mucha expectativa, finalmente la plataforma Disney+ comenzó su camino; la mala, es que solo está disponible en los Estados Unidos, Holanda y Canadá. En sus días iniciales, la flamante señal streaming dio sus primeros pasos de manera firme y presentó un nutrido catálogo de grandes clásicos y hits contemporáneos. Pero más allá de esos títulos, su gran tanque es la producción original The Mandalorian. El interés por esa ficción es indudable porque se trata de la primera serie live action ambientada en el universo Star Wars. Su lanzamiento es solo el primer paso en una larga serie de jugadas que prepara Disney+ con el fin de posicionarse en la guerra del streaming. Y detrás de ese estreno, se encuentra una propuesta que no solo será una de las más rentables para la plataforma, sino que también significa un original renacimiento para Star Wars, una marca que vive en constante reconstrucción.

1. En una galaxia muy, muy lejana...

Trailer Mandalorian - Fuente: YouTube 01:44

Video

The Mandalorian presenta una aventura que se ambienta cronológicamente entre el Episodio VI y VII de la saga cinematográfica. Luego de la destrucción del Imperio a manos de Luke Skywalker ( Mark Hamill) y los rebeldes, la sociedad galáctica atraviesa profundos cambios económicos y sociales. En ese nuevo mundo se mueve el mandaloriano ( Pedro Pascal), un cazarrecompensas hábil, experto en el uso de armas de fuego y conocedor de todo tipo de terrenos y planetas. Él es miembro de una estirpe de gran nobleza, que conserva en su cultura ritos de transición y un profundo orgullo por su trabajo.

El camino del (anti) héroe comienza cuando un misterioso hombre ( Werner Herzog) lo contrata para una peligrosa misión: matar o capturar a un objetivo del que solo sabe su edad de cincuenta años, y un posible paradero. El cliente que le ofrece una nueva misión al protagonista es un hombre que vive en las sombras de un pasado destruido y anclado al recuerdo de un poderoso ejército del que solo quedan casos oxidados. Sin embargo, el pago propuesto justifica aceptar la misión, y con los pocos datos con los que cuenta, el mandaloriano viaja hasta un inhóspito planeta. Una vez allí, se sumerge en una peligrosa misión de captura en la que deberá liquidar a un pequeño ejército de asesinos, y gracias a una inesperada ayuda, se enfrentará a un conflicto interno cuando descubra la naturaleza de la criatura a la que debe matar.

2. Un éxito pirata

Pedro Pascal es el actor detrás de The Mandalorian. El chileno actuó en Game of Thrones, Narcos, y ahora se suma a la franquicia creada por George Lucas. Crédito: Archivo

Teniendo en cuenta que no todas las señales streaming están disponibles en todos los países, muchas de ellas buscan estrenar a través de terceros sus ficciones de producción propia. Titans, que en Estados Unidos se puede ver a través de la plataforma de DC, en la Argentina llegó mediante Netflix y como este ejemplo hay varios más. Como ahora Disney lanzó su plataforma de streaming y no quiere que terceros difundan su contenido, The Mandalorian solo puede verse en los tres países en donde se estrenó Disney+. En América Latina todavía hay que esperar que anuncien la fecha de lanzamiento mientras que en Europa ya se sabe que llegará a partir de marzo del año que viene. Pero la pasión de Star Wars no entiende de tiempos legales y rápidamente usuarios de todo el mundo buscaron la forma de descargar The Mandalorian. El sitio Pirate Bay, que agrupa la mayor cantidad de opciones para ver ilegalmente ficciones y películas y que fue cuna de graves filtraciones en series como Game of Thrones u Orange is the New Black, fue una de las webs desde las que más se pirateó el primer capítulo.

Hermanados en su amor por la Fuerza, los fans de Star Wars convirtieron a la búsqueda del episodio en uno de los tópicos del mundo virtual más importantes a nivel mundial. Apenas una hora después de su lanzamiento en los Estados Unidos, usuarios de los cinco continentes consultaban dónde se podía descargar la serie, mientras en Twitter llovían críticas furiosas ante la política de Disney por no realizar un lanzamiento global de su plataforma. Según un informe realizado por el sitio especializado Comparitech, en la lista de países que más buscaron el capitulo por Google, se encontró España en primer lugar; seguido por el Reino Unido y Portugal. En el puesto número once está Brasil y en el veintidós aparece la Argentina.

Para Disney la lucha contra la piratería de sus contenidos streaming es un nuevo campo de batalla y, al igual que Netflix, Amazon Prime y otras señales similares, buscará controlar un mercado negro que por naturaleza parece ser incontrolable. Según cálculos estimados y publicados en Variety , la piratería afecta notablemente al mercado del streaming, y se calcula que en 2022, las perdidas económicas escalarán a la cifra de cincuenta mil millones de dólares.

3. Vuelta a las raíces

Nick Nolte es Kuill, un ser que remite en su estética a las criaturas que podían apreciarse en Episodio IV Crédito: Captura

Pocas horas pasaron desde el estreno de la serie para que el entusiasmo comenzara a circular en las redes sociales. Periodistas especializados y fans coincidían en que The Mandalorian triunfaba en mostrar un nuevo aspecto de Star Wars y a un personaje de gran potencial. Pero el condimento más disfrutable de esta nueva propuesta es la intención de regresar al espíritu de la trilogía original. En las primeras películas de la franquicia, George Lucas trabajaba de forma casi artesanal su mundo y la serie de Disney+ toma el aguante y vuelve al espíritu fundacional. La aventura transcurre en planetas desérticos, entre naves deshechas, droides viejos y cantinas inundadas de asesinos. Y esa estética es deudora del spaguetti western, un género que influenció directamente a The Mandalorian no solo por el entorno en el que transcurre la acción, sino también por la naturaleza presuntamente amoral de su protagonista.

La presencia de Werner Herzog fue una de las grandes sorpresas del episodio Crédito: Captura

Uno de los mayores logros aquí es la construcción del antihéroe central. Cuesta recordar series que presenten a un protagonista que, literalmente, no tiene expresiones faciales. La máscara que lleva puesta todo el tiempo, le impide al personaje cualquier tipo de gesticulación, por lo que su principal rasgo se encuentra entonces en las casi monosilábicas palabras que pronuncia Pedro Pascal detrás del casco. No es fácil empatizar con alguien sin rostro (o un hombre sin nombre), pero así como en los films de Sergio Leone, Charles Bronson y Clint Eastwood se escondían detrás de expresiones agrestes para componer a sus antihéroes de manera minimalista, The Mandalorian le declara su amor a ese género con otro antihéroe construido con sutiles lineamientos. A la inversa de lo que sucede con Star Wars en el cine, esta serie busca un registro artesanal, casi intimista, que escapa de excesos digitales y ensambla un mundo palpable de arena y violencia. Y esa vuelta a las raíces se convierte en el mejor camino para revitalizar la saga.

4. Por qué Star Wars necesita a la televisión para evolucionar

Junto al protagonista, IG 11 (Tika Waititi) lleva adelante una gran escena de acción Crédito: Captura

Es indudable que The Mandalorian es uno de los lanzamientos televisivos más importantes de 2019. El título recibió una cobertura en medios de todo el mundo, con las críticas e impresiones que dejó el capítulo debut. Mientras tanto su limitado lanzamiento solo sirvió para aumentar el entusiasmo ante una ficción que el grueso de los fans en todo el mundo vieron de modo ilegal.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la serie abre una puerta ideal para Disney, que tiene que ver con la enormes posibilidades que significa el trasladar el universo Star Wars a la pantalla chica. Como es sabido, la tibia recepción en taquilla de Rogue One y Han Solo marcaron un cambio de rumbo con respecto al futuro de la saga en cines, dejando en suspenso un puñado de nuevos largometrajes. En noviembre de este año, en el marco de una entrevista para BBC Radio, el CEO de Disney, Bob Iger, habló sobre este tema y de forma muy diplomática explicó por qué se congelaron los films en carpeta: "He dicho públicamente que considero que hemos lanzado demasiados films de la franquicia en un lapso muy corto de tiempo. No he dicho que fueran una decepción ni que hubieran funcionado mal en taquilla. Solo creo que alrededor de los films de Star Wars hay algo muy especial, y que muchas veces menos es más".

Con planos que remiten a John Ford, The Mandalorian confiesa su amor por el western y construye un héroe que busca su lugar en un nuevo orden social. Crédito: Captura

Con la cancelación de una película escrita por los showrunners de Game of Thrones, D. B. Weiss y David Benioff; una trilogía de Rian Johnson (director de Los últimos Jedi) probablemente suspendida, y un proyecto de Kevin Feige (director de Marvel Studios) avanzando a paso de hormiga, Disney+ se convirtió en el gran refugio para los fans de la saga. Luego de The Mandalorian, cuyo octavo y último episodio se estrenará en los Estados Unidos el 27 de diciembre, hay dos ficciones televisivas en producción. En 2020 comenzará el rodaje de la historia protagonizada por Ewan McGregor nuevamente en la piel de Obi Wan (un proyecto originalmente pensado para el cine), y la ficción de Diego Luna retomando su personaje de Rogue One también debe llegar en un plazo no mayor a los dos años.

De esa manera, la televisión se convierte en el banco de pruebas ideal para darle a la franquicia un respiro de las salas de cine, manteniendo la marca viva con series que intentarán renovar el interés de esta popular historia, pero sin traicionar sus lineamientos elementales. En pantalla grande o chica, en imagen real o animación, el universo Star Wars busca superar la prueba de mantener cautivo al público tradicional, sin perder de vista a los potenciales fans de esta saga que ya cumplió más de cuarenta años.