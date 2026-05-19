Después de la semana de ofertas: el verdadero ahorro empieza ahora

Las semanas de grandes descuentos quedaron atrás. Los carritos se vaciaron, las notificaciones de “última oportunidad” dejaron de llegar y el furor de los tres días más intensos del calendario de compras online ya pasó. Algunos lo aprovecharon, otros quizás se quedaron con las ganas o no supieron sacarle el jugo a la fecha. En el medio surge una pregunta que vale la pena hacerse ahora que bajó el ruido: ¿y el resto del año?

Porque el supermercado no espera a las semanas especiales. Tampoco la farmacia, ni la salida del sábado, ni el viaje que se viene postergando. Los gastos reales suceden todos los meses, sin cuenta regresiva ni banner de oferta. En ese territorio cotidiano es donde el ahorro verdadero hace la diferencia y donde Club LA NACION puede ser el aliado de todo el año.

Tres ingredientes

El contexto económico cambia todo el tiempo; entenderlo bien marca la diferencia a la hora de gastar Shutterstock

Ahorrar hoy tiene tres ingredientes: tiempo, información y comparación. Cuando se trata de cuidar el presupuesto, la impulsividad es el peor aliado. Ahorrar de verdad requiere contexto: saber qué está pasando con la economía, entender las tendencias de precios, leer análisis de especialistas que ayuden a tomar mejores decisiones. Y también requiere comparar opciones antes de gastar.

Ahí es donde una suscripción al acceso digital a lanacion.com logra sus mejores resultados, ya que funciona como herramienta de gestión personal. Desde la comunidad de negocios y economía hasta los columnistas especializados que semana a semana analizan el contexto local e internacional, LA NACION brinda el panorama que permite tomar decisiones más inteligentes. A eso se suman los newsletters exclusivos: resúmenes curados, en el momento justo, para estar al tanto sin perder tiempo. Porque estar bien informado es una ventaja concreta a la hora de administrar los propios recursos.

La red de beneficios que acompaña todo el año

Gracias a su beneficio en Carrefour, el supermercado es uno de los frentes donde Club LA NACION genera un ahorro concreto cada mes

Mientras la suscripción a LA NACION aporta el contexto, la de Club LA NACION pone en práctica el ahorro en el día a día. Con más de 450 marcas adheridas que ofrecen descuentos de hasta 30% en las categorías donde más se gasta (supermercado, farmacias, gastronomía, viajes, entretenimiento, indumentaria), la suscripción funciona como un multiplicador del presupuesto. Cada compra habitual puede hacerse mejor, sin resignar nada.

Y lo más importante: los beneficios no se concentran en un solo momento del año, están disponibles todos los días en diversos puntos del país. Ya sea en un local físico o desde la app o el sitio web, es posible encontrar opciones cerca de donde estés y aprovechar el descuento correspondiente.

La app de Club: el mapa del ahorro en el bolsillo

La app de Club LA NACION permite geolocalizar los beneficios para no perderse ninguno cerca

Para que ningún beneficio quede sin usar, Club LA NACION tiene una app diseñada para facilitar el acceso en el momento exacto de la compra. Desde ahí se puede:

Explorar el mapa de beneficios para encontrar marcas adheridas cerca de donde estés.

Mostrar la credencial virtual al momento de pagar y llevarla siempre con vos.

Recibir notificaciones con novedades, beneficios destacados y oportunidades que conviene no perderse.

Lo sabemos: el ahorro funciona cuando es fácil de usar, no cuando hay que buscarlo.

Gastar mejor

Club LA NACION tiene beneficios en más de 70 hoteles en todo el país, listos para aprovechar en tu próximo viaje Shutterstock

La propuesta no es privarse de salidas, viajes, o gustos cotidianos, es exactamente lo contrario: mantener el estilo de vida con más inteligencia. Salir a comer con descuento, comprar en el súper el día que conviene, planificar un viaje con acceso a beneficios en más de 70 hoteles en todo el país, ir al cine, al teatro o a un parque de atracciones pagando menos.

Con la suscripción a LA NACION y Club LA NACION juntos la ecuación cierra todos los meses. Porque sabemos que el ahorro real es un hábito y no un evento de fechas especiales.

Suscribite ahora y empezá a gastar mejor.

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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.