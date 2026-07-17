Leapmotor ya está en la Argentina: así se vivió el evento de lanzamiento con más de 200 invitados

La marca china, que llega al país de la mano del Grupo Stellantis, presentó en Tattersall sus dos primeros modelos para el mercado local: el B10 y el C10. Dos SUV que desembarcan para impulsar una nueva etapa de la movilidad electrificada en Argentina.

De la mano de Stellantis, Leapmotor reunió a figuras del espectáculo, creadores de contenido y periodistas especializados en un encuentro pensado para mostrar en profundidad los dos modelos con los que la marca inicia sus operaciones en el país. Durante la noche, los invitados pudieron recorrer el B10 y el C10, conocer de cerca los modelos que prometen revolucionar la movilidad en Argentina y comprobar, en primera persona, el nivel de tecnología y confort que promete Leapmotor para esta nueva generación de vehículos electrificados.

La noche contó con la presencia de Verónica Lozano, Isabel Macedo, Santiago Talledo, Mai Pistiner, Florencia Torrente, Andrea Bursten, Fredi David Vivas y Julieta Schulkin, quienes se sumaron a la primera experiencia de manejo de los nuevos modelos de la marca.

El evento se llevo a cabo en Tattersall.

Isabel Macedo.

Florencia Torrente.

Santiago Talledo.

Veronica Lozano.

Agustina Casanova.

Los dos SUV son impulsados exclusivamente por motor eléctrico, con un propulsor naftero que solo actúa como generador.

Martin Zuppi, Presidente de Stellantis.

Valere Lourme, Brand Director de Leapmotor para Argentina.

Pablo García Leyenda, director Comercial de Stellantis Argentina.

Leapmotor combina su tecnología, como marca china nacida en la era eléctrica, con la infraestructura comercial, logística y de posventa de uno de los principales grupos automotores del país.

Emilia Attias.

Andy Bursten.

El C10 ofrece una autonomía total superior a los 1000 kilómetros con su batería de 28,4 kWh y hasta 150 km en modo eléctrico.

El interior del B10 combina diseño minimalista y tecnología: pantalla flotante de 14,6", techo panorámico con cortina eléctrica, asientos delanteros con memoria y ventilación, y traseros totalmente reclinables para viajar con máximo confort.

La pantalla multimedia flotante del B10 tiene 14,6 pulgadas.

Nacho Girón.

La cabina fue pensada para transmitir una sensación de amplitud en todas las plazas.

Cada función del habitáculo puede gestionarse desde un mismo punto: la pantalla central.

Camila Homs.

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