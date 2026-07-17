Leapmotor ya está en la Argentina: así se vivió el evento de lanzamiento con más de 200 invitados

La marca china, que llega al país de la mano del Grupo Stellantis, presentó en Tattersall sus dos primeros modelos para el mercado local: el B10 y el C10. Dos SUV que desembarcan para impulsar una nueva etapa de la movilidad electrificada en Argentina.
De la mano de Stellantis, Leapmotor reunió a figuras del espectáculo, creadores de contenido y periodistas especializados en un encuentro pensado para mostrar en profundidad los dos modelos con los que la marca inicia sus operaciones en el país. Durante la noche, los invitados pudieron recorrer el B10 y el C10, conocer de cerca los modelos que prometen revolucionar la movilidad en Argentina y comprobar, en primera persona, el nivel de tecnología y confort que promete Leapmotor para esta nueva generación de vehículos electrificados.
La noche contó con la presencia de Verónica Lozano, Isabel Macedo, Santiago Talledo, Mai Pistiner, Florencia Torrente, Andrea Bursten, Fredi David Vivas y Julieta Schulkin, quienes se sumaron a la primera experiencia de manejo de los nuevos modelos de la marca.
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