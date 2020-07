Ryder Wells fue mordido por sus rottweilers cuando tenía 21 meses. Desde entonces, se sometió a 50 cirugías Crédito: Pixabay

Cuando tenía apenas 21 meses, la vida de Ryder Wells dio un giro inesperado: dos perros rottweilers lo atacaron en su casa, en Estados Unidos, y quedó desfiguradode forma permanente, aún después de que le practicaran 50 cirugías para intentar reconstruir su rostro.

El niño perdió toda su mejilla derecha, la parte inferior del párpado y el 75% de su labio, sus dientes estaban aplastados y sufrió una fractura en el brazo y una perforación en el pulmón derecho, según cosignó el portal Daily Mail.

El ataque sucedió en 2015 y Ryder pasó 14 horas en cirugía después de ser trasladado en avión al hospital. Los médicos le dijeron a su madre que se preparara para lo peor pero, a pesar de los malos pronósticos, desafió todas las probabilidades, aprendió a comer y beber, y pudo asistir al jardín de infantes.

"Sucedió muy rápido. Estábamos desayunando y Ryder iba y venía con sus juguetes, volvía a buscar tocino. Luego desapareció. Miré por la ventana y él estaba boca abajo en el jardín. Tenía puesto el pijama y se lo habían arrancado por completo, así que solo tenía una manga puesta. Cuando lo recogimos y lo dimos vuelta, su rostro ya no estaba. Había estado cerca de los perros antes y habían estado bien, así que no sé qué pasó", relató su madre, Brittany.

"Los médicos dijeron que iban a hacer lo que pudieran, pero no esperábamos que lo lograra. Dijeron que es un milagro que todavía esté aquí porque era muy pequeño y las lesiones eran muy graves", continuó.

Actualmente, Ryder tiene cinco años. Brittany, de 31 años, cuenta que la vida de su hijo no es fácil: la gente le hace comentarios desagradables en la calle, e incluso sus compañeros lo llaman "monstruo" cuando está en la escuela.

"Es difícil y me rompe el corazón como madre que, después de todo lo que pasó, la gente no sea amable con algo que no puede evitar", se lamentó. Y agregó: "Él es un luchador, no deja que nada lo detenga".

Lo más probable es que Ryder tenga que someterse a más cirugías hasta que madure por completo, para reconstruir su nariz y reemplazar sus dientes aplastados.

En este momento, su familia busca generar conciencia social sobre los efectos que el acoso puede tener en alguien con una desfiguración facial, ya que Ryder comenzará el primer grado en septiembre. "Nunca se verá igual y enfrentaremos muchos obstáculos. Él sabe que la gente habla de él, pero no dice mucho. Lleva anteojos y una gorra y, a veces, baja la cabeza para ocultar su rostro", explicó Brittany.

"Trato de lidiar con eso de una mejor manera para que no lo afecte tanto. Pero solo le digo todos los días que es hermoso y que está bien ser diferente", continuó su madre. "Solo porque es diferente, no lo hace menos persona".

También detalló que Ryder está "realmente adaptado" a su vida. "Tiene un gran grupo de amigos y la gente de la ciudad lo conoce, lo que aumenta su confianza", dijo. Y sostuvo, con orgullo: "Ha sido sorprendente cómo se ha adaptado después de lo que ha pasado".