Día de la Madre: sushi para compartir en familia, en el salón o en casa

El Día de la Madre es una buena oportunidad para reunirse alrededor de una mesa y compartir algo rico. Para quienes buscan salir a comer o prefieren organizar un almuerzo en casa, Fabric propone dos alternativas para celebrar la fecha: disfrutar de su cocina de inspiración japonesa y peruana en alguno de sus locales o elegir una selección de sushi para pedir a domicilio.

El domingo 18 de octubre, Día de la Madre, Fabric propone dos planes: reunirse en alguno de sus locales o pedir una selección de sushi para compartir en casa. El beneficio ofrece un 15% OFF en Selección 15, Selección 30, Selección Omakase 15, Selección Omakase 30 y Selección Veggie 20. Rige únicamente el domingo 18 para pedidos por MasDelivery, el canal propio de Fabric, y es acumulable con Santander.

Con más de 90 locales en Argentina, Uruguay y Paraguay, Fabric combina piezas clásicas, rolls de autor y tiraditos de inspiración nikkei. Su carta reúne preparaciones que integran técnicas de la cocina japonesa con ingredientes y sabores que amplían las opciones tradicionales del sushi.

Sushi de autor y una salida para celebrar

Entre las novedades de la carta se destacan el tiradito Tuna Truffle, con atún, jalapeño y ponzu trufado; el roll Pistacho Nikkei, con trucha y queso de pistacho; el Spicy Tuna, con tartar de atún y crunchy chili; y el Tuna Ajica, con atún, ají amarillo y huevas.

Al frente de la cocina está Fabián Masuda, chef ejecutivo de Fabric y pionero del omakase en Buenos Aires, con más de 20 años de trayectoria en la escena gastronómica porteña. Su mirada combina el respeto por la técnica japonesa con la impronta creativa de la cocina nikkei.

“Hoy el consumidor busca variedad, se anima a sabores más arriesgados y valora la frescura y el detalle”, señala Masuda. Para celebrar el Día de la Madre, recomienda una opción para compartir: “Algo para compartir al centro de la mesa, como una selección omakase, así cada uno prueba un poco de todo”.

Para quienes quieran convertir el almuerzo o la cena en una salida, Casa Fabric, en Remeros Beach, Tigre, reúne gastronomía nikkei, coctelería y música en un entorno pensado para disfrutar de distintos momentos del día. El concepto, que nació en Pinamar, combina una experiencia gastronómica con espacios para encuentros distendidos, desde almuerzos hasta cenas.

Este año, Fabric renovó sus locales de Acassuso y Francisco Álvarez, inauguró su sede en Remeros Beach y abrió nuevas sucursales en Quilmes, Hudson y Luján. En Recoleta, trasladó su local de delivery a Juncal 1218. La red también incluye puntos de venta en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la Costa Atlántica —Mar del Plata, Pinamar y Cariló—, Mendoza y Tucumán. Próximamente, llegará a Neuquén.

Los locales renovados suman maderas naturales, mosaicos artesanales y detalles en cobre envejecido.

Los pedidos se hacen por MasDelivery y el menú completo está disponible en fabricsushi.com.ar.

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