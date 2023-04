Día de la Tierra: 5 acciones claves y sencillas que podés hacer para cuidar el medio ambiente

escuchar

Cada 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra o Día Internacional de la Madre Tierra, una jornada que desde hace 14 años busca concientizar sobre la preservación del medio ambiente; dar a conocer las distintas problemáticas que amenazan a la naturaleza, como la contaminación, la extinción de especies y la superpoblación; y proponer nuevas conductas sustentables.

Cada año, se elige un lema para abordar la temática y, este 2023, la premisa es “Invertir en nuestro planeta”. En este sentido, estas son 5 propuestas simples para contribuir con el medio ambiente.

1. Separar los residuos

Esta práctica es cada vez más común y consiste en dividir la basura según ciertas categorías, con el fin de lograr el mayor reciclaje posible. Los materiales a discriminar en diferentes grupos son:

Papel y cartón

Plásticos

Metales

Vidrios

Es importante que aquello que se va a reciclar esté limpio y seco, dado que esto ayuda a evitar su deterioro y a que pueda ser procesado de manera correcta.

El reciclaje es una buena opción

2. Cuidar el consumo eléctrico

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente, el sector de suministro de energía contribuye en un 35 por ciento con las emisiones de gases invernaderos.

Por ello, para cuidar al planeta hay que estar atentos a no dejar las luces encendidas cuando no sea necesario, adquirir lámparas de bajo consumo, elegir electrodomésticos que cuenten con ahorro eléctrico y desenchufar los artefactos que no se estén usando.

3. Ahorrar agua

Este es un recurso se encuentra en escasez en muchos lugares del mundo, pero es vital para el bienestar ambiental dado que es necesario para la prevención de enfermedades, el higiene, el cultivo, la producción y la alimentación de los seres vivos, entre otras cosas.

Esto hace que sea fundamental cuidar su uso y prevenir el derroche. Para esto, se debe arreglar pérdidas, goteos y filtraciones de las cañerías y grifos del hogar; y al mismo tiempo, aplicar ciertos cambios a la rutina diaria, como no mantener el agua corriendo mientras las personas se lavan los dientes o los platos, utilizar ciclos de lavado cortos en el lavarropas y hacer duchas cortas.

4. Reducir el consumo de plástico

Según indica Greenpeace, el plástico es el principal causante de la contaminación de los océanos, el aire y tierra. Una botella de este material tarda hasta 500 años en descomponerse y se estima que, anualmente, 12 millones de toneladas llegan al mar, lo que pone en peligro a sus especies y ecosistemas.

La contaminación por plástico afecta el agua y toda la fauna marina Fundación Vida Silvestre

Es por ello que disminuir la compra de elementos que contengan plástico en su composición y empaquetado contribuye directamente con esta problemática. También se puede llevar bolsas de tela para comprar, optar por tiendas naturales que vendan productos sueltos y optar por materiales biodegradables.

5. Evitar el uso del auto

La ONU señala que los vehículos son grandes emisores de dióxido de carbono, lo que afecta al medio ambiente. El agravante de esto es que en el 63 por ciento de los autos que circulan solo viaja un conductor y un único pasajero.

Compartir auto, usar medios de transporte público, caminar o viajar en bicicleta para distancias cortas es una buena solución a esta problemática.

LA NACION