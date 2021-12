Día de las Cajas: la particular celebración que se originó en Reino Unido

El 26 de diciembre se conmemora el Día de las Cajas o Boxing Day, principalmente en Reino Unido, y es una fecha para promover la donación de regalos a las personas con bajos recursos que no pueden acceder a uno durante la época navideña.

Esta festividad tiene lugar en varios países de Europa y se superpone con otra celebración que transcurre en este día en países como Alemania: la denominada Second Day of Christmas, con tradiciones y costumbres específicas del día.

El origen de este festividad se remonta a la Edad Media donde distintas familias y sacerdotes entregaban cajas y cestas navideñas para personas de bajos recursos o incluso para la servidumbre. En Reino Unido fue una costumbre en la que los comerciantes entregaban estas cajas en agradecimiento a sus trabajadores.

Este día es feriado en los siguientes países: Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Suecia, República Checa, Reino Unido y Chipre. En España se celebra en Cataluña y las Islas Baleares.

Boxing Day en Reino Unido

En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte es considerado un día festivo para los bancos. Se realizan eventos deportivos amistosos para las ligas de fútbol y de rugby de Inglaterra. Los partidos más esperados de este día son los de Llanelli vs London Welsh y Leicester vs The Barbarians.

Asimismo, existen otros eventos que se llevan a cabo en este día, aunque con menor reconocimiento. Se realizan carreras en el Canal de la Mancha por parte de nadadores, como también reuniones de caridad para recaudar fondos.

Muchas familias se reúnen a almorzar el mismo menú de Nochebuena y Navidad, entre los que se encuentran el jamón horneado, las tartas de frutas con brandy y el pastel navideño. En este día, se realizan rebajas en muchos centros comerciales.

Día de las Cajas en otros países del mundo

Australia : como es parte de la Commonwealth, se considera un día festivo federal a excepción de Australia Meridional. En este estado es nombrado como “Día de la Proclamación”, en el primer día de la semana después del día de Navidad. Se realizan partidos de fútbol, rugby, cricket y carrera de veleros.

: como es parte de la Commonwealth, se considera un a excepción de Australia Meridional. En este estado es nombrado como “Día de la Proclamación”, en el primer día de la semana después del día de Navidad. Se realizan partidos de fútbol, rugby, cricket y carrera de veleros. Alemania : es denominado ZweiteFeiertag, que significa segunda celebración. En este día se monta a caballo alrededor de iglesias en celebración a San Esteban , patrón de los animales, con quién se comparte el día de festividad.

: es denominado ZweiteFeiertag, que significa segunda celebración. En este día se monta a caballo alrededor de iglesias en , patrón de los animales, con quién se comparte el día de festividad. Canadá : es un día festivo en el cual las oficinas del Gobierno, bancos y oficinas postales permanecen cerradas .

: es un día festivo en el cual las . Nueva Zelanda : es considerado día festivo y si los empleados acuden a sus puestos de trabajo, su paga es doble. Muchas familias festejan en la playa en reuniones familiares y realizando compras en centros comerciales donde hay grandes ofertas.

: es considerado día festivo y si los empleados acuden a sus puestos de trabajo, su paga es doble. Muchas familias en reuniones familiares y realizando compras en centros comerciales donde hay grandes ofertas. Belice : se realizan bailes autóctonos denominados Wanaragua con disfraces coloridos para celebrar este día.

: se realizan denominados Wanaragua con disfraces coloridos para celebrar este día. Estados Unidos : no es considerado un día oficial o festivo. Se denomina Día Nacional de los Bastones de Caramelo , como día extensivo a Navidad.

: no es considerado un día oficial o festivo. Se denomina , como día extensivo a Navidad. Bahamas: en esta fecha comienzan distintas festividades que duran hasta Año Nuevo. Se realizan danzas callejeras con trajes llamativos y los mercados locales venden comidas típicas de la época navideña.

El espíritu del Día de las Cajas o Boxing Day es compartir y ayudar a los que menos tienen, en épocas que pueden resultar muy solitarias para muchas personas, sobre todo en el contexto pandémico.