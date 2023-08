escuchar

El 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio. La jornada tiene el objetivo de homenajear a todas aquellas personas que pueden sentirse excluidas al recibir menos atención que sus hermanos mayores y menores.

Día Mundial del Hijo del Medio: la curiosa historia de la efeméride

El Día Mundial del Hijo del Medio es una de esas jornadas que se celebra sin que se conozca muy bien su origen. Se dice que esta fecha fue impulsada por Elizabeth Walker, una mujer estadounidense oriunda de Florida que, hacia mediados de la década de 1980, decidió homenajear a los hijos del medio, quienes pueden sentir que no reciben tanta atención como los primogénitos o los más pequeños. También existe la versión que indica que la propia Elizabeth impulsó este día porque ella era una hija del medio.

Lo que sí se sabe con certeza, gracias a un escrito que publicó su nieto, es que la intención de Walker al impulsar el Día del Hijo del Medio es la de “honrar” a aquellos niños que conocen lo que es significa estar en esta particular ubicación dentro de una familia numerosa.

El Día Mundial del Hijo del Medio busca darle visibilidad a los niños que son relegados porque se le da más atención a sus otros hermanos Pexels

Las mayores curiosidades del Día del Hijo del Medio

El Día del Hijo del Medio comenzó como una celebración local en los Estados Unidos que luego se expandió a lo largo del mundo. Al principio, se festejaba durante el segundo sábado de cada mes de agosto, pero en algún momento la jornada se fijó en el día 12 de ese mes. De todos modos, existe una propuesta que busca cambiar la fecha de la efeméride para el 2 de julio, que es el día que marca exactamente la mitad del año (siempre que este no sea bisiesto). De todos modos, por el momento no parece que no habrá modificaciones.

Otro aspecto interesante que toma dimensión en esta jornada consiste en que existen numerosos estudios científicos y académicos que analizan la problemática de los hermanos del medio. Por un lado, la International Middle Child’s Union (Unión Internacional de Hijos del Medio) indica que los niños que se encuentran en esta posición reciben por parte de sus padres un 10 por ciento menos de atención en comparación a sus hermanos.

Según estudios científicos, está comprobado que el hijo del medio recibe menos atención que sus hermanos Shutterstock

También existe el denominado “Síndrome del Hijo del Medio”, fenómeno que postula que el orden en el que una persona nace dentro de una familia influye en la construcción de su personalidad. Por ejemplo, se dice que los hijos del medio aprenden a ser más independientes y que tienen un mayor estado de rebeldía, debido a que sobre ellos recae menos atención que sus hermanos.

Para finalizar, datos compartidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que la cantidad de hijos del medio que existen sería cada vez menor. Esta afirmación la hace a partir de los datos del estudio “World Population Prospects”, el cual establece que, hacia el 2021, el nivel de fecundidad por mujer era de 2,3 niños a nivel mundial. Asimismo, se estima que la cifra descenderá al 2,1 para el 2050, lo que da a entender que el total de hijos del medio seguiría disminuyendo.