Los tatuajes mal escritos de famosos que marcaron su piel para siempre

El Día Internacional del Tatuaje ocupa el 17 de julio con una efeméride para celebrar esta práctica artística que muchas personas llevan en su piel con orgullo.

Aunque en la actualidad su uso se haya masificado, la decisión de modificar el propio cuerpo con diseños hechos sobre la dermis con tinta y agujas es incluso previa a nuestra era. Se estima que los primeros tatuajes surgieron en el año 2160 a.C., según hallazgos importantes en momias de la cultura egipcia. En aquella época se utilizaban agujas de oro para la aplicación de pigmentos de henna.

El Día Mundial del Tatuaje celebra a las personas que realizan estos diseños sobre su piel Geety Images

En el antiguo reino del Nilo, los tatuajes simbolizaban la prevención de peligros y enfermedades, con un significado mágico y de estatus o posición social. Para otras culturas, tenían significados diferentes: mientras que las mafias japonesas utilizaban los tatuajes para expresar lealtad y valentía, en Norteamérica y América Central se asociaban con elementos esotéricos y religiosos, por ejemplo, para contrarrestar a la muerte y rendir tributo a dioses.

La versión moderna de esta práctica surgió en el siglo XX, cuando se comenzó a aplicar la técnica de micropigmentación, popularizada como práctica estética a partir del año 1970, con tintas antialérgicas para la pigmentación de labios, cejas y párpados.

El paso del tiempo llevó a que los significados rituales de los tatuajes viraran hacia una expresión artística de la propia individualidad. Para muchas personas, este tipo de intervenciones significan una forma de inmortalizar un mensaje sobre uno mismo, por lo que las palabras son algunas de las elecciones más comunes de diseños.

Dentro de esta categoría, no faltan los que eligen decorarse el cuerpo con palabras en lenguas extranjeras, una práctica muy de moda pero que guarda ciertos riesgos para las personas que no se aseguran que aquello que se están tatuando tenga el significado real que pretenden.

Los tatuajes mal escritos de famosos que marcaron su piel para siempre

Ariana Grande

Se trata del error en un tatuaje más famoso de los últimos tiempos. La página de idiomas Babbel recuerda el fiasco que la cantante se llevó cuando buscaba tatuarse “7 Rings”, el nombre de uno de sus sencillos, escrito en japonés en la palma de su mano. Desafortunadamente, su tatuaje decía “shichirin” (七輪), que significa “parrilla de barbacoa”. Aunque Intentó corregirlo agregando un kanji, los caracteres típicos de este idioma, tradicional, todo lo que logró fue conseguir que su tatuaje significara “dedo de parrilla de barbacoa”.

El tatuaje Kanji de Ariana Grande tiene un significado diferente al pretendido por la cantante

Rihanna

Su intención era tatuarse en su costado la tipografía en sánscrito que en español debía significar la siguiente frase: “perdón, honestidad, represión y control”, una oración popular en dicha lengua originaria de La India. Pero, desgraciadamente, su tatuaje real suma algunos conceptos más y se traduce en algo más cercano a “‘sufrimiento prolongado, veracidad, autocontrol, calma interior, miedo y valentía”.

El fallido tatuaje en sánscrito de Rihanna suma conceptos que no eran parte de la sentencia original

Diego Poggi

El periodista argentino convive con un error en su antebrazo, donde se quizo tatuar “La vida es demasiado corta para tener miedo” pero en inglés. El resultado fue el texto“Lifes too short to be affraid”, que contiene un par de errores. El primero de ellos es que falta un apóstrofe, por lo que en vez de Lifes debería poner Life ‘s, y el segundo fallo es en la palabra afraid, donde le pusieron una ‘F’ de más. Bien escrita, la oración correcta sería “Life’s too short to be afraid”.

Diego Poggi se tatuó una frase en inglés con algunos errores

