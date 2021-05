Día Internacional de Star Wars: ¿ Margaret Thatcher dio origen a la frase celebrada por los fanáticos?

El poder de los fanáticos llega a lugares inimaginables. Tanto, que con solo organizarse y ocuparse de difundir sus intenciones adecuadamente pueden lograr grandes cosas. Así se proclamó el Día Internacional de Star Wars, que se celebra desde el 4 de mayo de 1979.

Inicialmente solo se trataba de un pequeño grupo de fanáticos de las películas de Star Wars. Luego, y con el auge de las redes sociales, la difusión comenzó a adquirir mayor popularidad hasta convertir la idea en una efeméride mundial que une a la audiencia de todos los países del globo.

Cómo se eligió la fecha del 4 de mayo

Como suele ocurrir en el universo de los fans, nada es casualidad. El 4 de mayo de 1979 el diario británico London Evening News publicó una nota en la que felicitó a Margaret Thatcher por adquirir el puesto de primera ministra del país.

Cabe destacar que esa fue la fecha en la que se estrenó la primera película de “La guerra de las galaxias”, concentrando la mayor atención y expectativa de los fans de todo el mundo.

Lo curioso es que el diario incluyó la frase “May the force be with you”, traducido al español “Que la fuerza te acompañe”, por parte de los miembros del Partido Conservador del Reino Unido.

Esas palabras fueron tomadas por los fans de Star Wars para sumar un lema y establecer un día fijo en el año en cual celebrar su pasión por la saga.

Los personajes principales de Star Wars

La historia, el contexto, las frases, los mensajes, todo es importante en el universo de Star Wars. Pero el gran fanatismo sin dudas tiene que ver con los personajes principales de la saga que cautivaron el corazón de los seguidores por sus peculiares características:

Darth Vader: es el personaje central de la saga, con conocimiento sobre la Fuerza y cuyo verdadero nombre es Anakin Skywalker.

Han Solo: es un contrabandista al que contrata el antiguo jedi Obi-Wan Kenobi para que le lleve -junto a Luke Skywalker- hasta Alderaan, curiosamente el personaje inspirado en el director de cine Francis Ford Coppola.

Luke Skywalker: es el único hijo varón de Anakin Skywalker y la senadora Padmé Amidala (reina del planeta Naboo). Tiene una hermana melliza llamada Leia Organa. Es el personaje central de la saga, un elegido que con el correr de la historia se convierte en un poderoso maestro capaz de rehacer la Orden Jedi. Se le considera el último caballero Jedi y uno de los más poderosos de todos los tiempos.

Leia Organa: es la esposa de Han Solo, hija de Anakin Skywalker y la senadora Padmé Amidala. Tiene un hermano mellizo llamado Luke Skywalker.

Yoda: es el más poderoso maestro Jedi durante toda la historia de la Galaxia, uno de los personajes más queridos y admirados de Star Wars.

Chewbacca: es copiloto de la nave espacial de Han Solo, un wookiee (especie inteligente del planeta Kashyyyk), bípedo, alto y peludo.

R2-D2: droide astromecánico cuya inspiración es muy graciosa, según el propio George Lucas, que dijo “Una noche nos quedamos a trabajar hasta tarde y estábamos buscando el Rollo 2, Diálogo 2”.

Obi-Wan Kenobi: es otro legendario maestro Jedi, gurú de Anakin (Darth Vader) responsable de entrenarlo en el camino de la Fuerza.

George Lucas es el cineasta estadounidense responsable de esta creación y, además, estuvo a cargo de la franquicia de otro clásico del cine como Indiana Jones.

Sus películas han logrado las mayores recaudaciones en la industria del cine norteamericano, manteniéndose vigentes con el paso de los años y transmitiendo su esencia de generación en generación.

LA NACION