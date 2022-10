Difundió una pelea de WhatsApp entre sus padres y no se bancó la respuesta de una seguidora: “¿Sos mi psicóloga?”

escuchar

Son muchos los padres divorciados que pueden quedar con resentimientos entre ellos y no hablarse más. Sin embargo, a la vez, cada vez son más las parejas que pueden ser amigas luego de una ruptura y llevarse espectacular, más que nada, por el bien de sus hijos.

Es el caso de una usuaria de Twitter que se convirtió en viral al publicar una conversación privada entre sus padres y ella. La joven llamada @ainaraahc tiene a sus padres separados hace 16 años y los tres comparten un grupo de WhatsApp llamado “Atontaos”.

Parte del diálogo publicado por la joven

La conversación se refería a una supuesta discusión que estaban entablando “Papui” y “Jefa”, tal como la joven tiene identificados a sus progenitores entre sus contactos. El tuit dice: “Conversación con mis padres (separados hace 16 años aproximadamente)”. Y a continuación publica tres capturas de pantalla con el hilarante diálogo de frases sarcásticas.

“Ten padre para no contarle tus decepciones amorosas”, dice en principio la joven a lo que su padre le responde: “Mejor a tu madre, ella sabe más de romper corazones”. Mientras que su madre le responde risueña: “Hipócrita desgraciado”. Indignada, la hija interrumpe la conversación para decir que cuenten el chisme completo. “Me largó de casa, como a un perro”, explicó el padre y la madre contestó: “Se hizo largar”.

Los comentarios a favor y en contra de publicar la conversación no se hicieron esperar. El problema fue que muchos interpretaron el diálogo como algo serio y no como una charla divertida: “Si estos padres carecen de herramientas para poder mantener una conversación de adultos aparcando diferencias, es mejor que se tiren las cosas a la cara de esta forma a que digan lo mismo solo a la hija y creando más actitud. No todos sabemos llevar bien una separación”, analizó una usuaria.

Para aclararle los tantos a ella y a todos los que no entendieron el mensaje, la tuitera Ainara les respondió: “No sabía que eras mi psicóloga. Mis padres se llevan genial y esta conversación es únicamente humor porque saben que yo estoy baja de ánimos y como padrazos que son hacen lo que sea por hacerme reír. Se tienen mucho cariño y hablan a menudo. Circula”.

También hubo otros usuarios que interpretaron correctamente el tuit y pudieron reírse y felicitar a Ainara por la relación que tienen sus padres: “Yo veo una conversación normal y de humor entre los tres”; “Ojalá esto sea lo común pronto, enhorabuena y disfrútalos, tienes un gran ejemplo en tu vida”; “Qué geniales! Por desgracia, hay gente que no entiende ni la ironía ni tiene sentido del humor. Olé por tus padres y por ti, yo me he descojonado!”, fueron algunos de los comentarios más populares.

A pesar de que Ainara tiene tan solo poco más de 600 seguidores, el tuit ha cosechado más 44 mil likes y cerca de tres mil retuis.

