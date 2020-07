Tal como sucedió en París, una cafetería mexicana instaló osos de peluche gigantes en sus mesas para facilitar el respeto a la distancia social que impone el COVID-.19 Crédito: Instagram

27 de julio de 2020

Una cafetería mexicana utiliza osos de peluche gigantes en cada una de sus mesas para asegurar que sus clientes mantengan la debida distancia social que impone el coronavirus. No se trata de una originalidad del lugar, la idea surgió en París donde los peluches formaron parte de la misma estrategia en distintos establecimientos.

Los "Teddy bears" ofrecen una forma simpática y amable de respetar el distanciamiento. Así lo explica la directora comercial del restaurante mexicano Jaso Bakery: "Decidimos poner los osos para que la sana distancia no fuera tan fea, que esté acompañada de osos para no poner esos letreros de mesa no disponible o lo que sea. Pusimos los ositos y nos dimos cuenta de que la gente quiso venir y más bien sentarse a tomarse su pan con el oso".

"Me parece una idea maravillosa. Vine por los osos. Yo todavía conservo el de mi infancia hace más de setenta años", dijo una vecina en un informe de la Agencia Reuters. Un cliente sentado en las mesas dispuestas sobre la vereda de la cafetería aseguró que "los osos hacen que el lugar no se vea tan triste y resultan útiles para respetar la distancia. Una excelente decisión".

La directora comercial del local contó al diario Excelsior de México que son muchos los visitantes, peatones y niños que aprovechan para sacarse fotos con los muñecos y que no descarta ponerlos en venta a futuro. "Por ahora -dijo- aprovechamos al personaje para promocionar productos."