¿Dónde está el segundo tigre? El desafío visual que solo el 1% logra descubrir

Los desafíos visuales son uno de los entretenimientos que se ven en las redes sociales hoy en día. Quienes interactúan con ellos ponen a prueba su imaginación, ocurrencia y destreza para descifrar los enigmas que están inmersos en el juego. También, el desarrollo de los mismos sirven para algunas pruebas profesionales, que detectan rasgos de personalidad de las personas al mencionar algún resultado que no sea el correcto. El sitio New York Post renovó un acertijo que data de hace un tiempo y muestra la figura de un tigre en medio de un bosque.

Al presentar la imagen con la figura del animal en primer plano, la pregunta encierra un misterio que las personas deberán resolver prestando muchísima atención en los detalles. La consigna es descubrir al tigre que está escondido en la foto (o, en inglés, The hidden tiger). Este reto visual es de tal magnitud que, según los especialistas que lo elaboraron, solamente el 1% de las personas logran adivinar el enigma, lo que le agrega un condimento especial para quienes no se rinden ante la primer intento y se toman su tiempo para descifrarlo.

El enigma del tigre se convirtió en un desafío viral en las redes

Con el desafío presentado, las personas intentarán establecer el campo visual en los entornos del animal, donde se ve la maleza y algunos árboles de fondo. Al ocupar casi el largo y ancho de la foto, el felino obliga a ir por los pequeños detalles. No obstante, una de las primeras pistas que encaminaría a una resolución es justamente no enfocarse en el ambiente que lo rodea, sino más bien en el mismo animal, donde se resolvería la cuestión.

Para concluir con el misterio, la respuesta está en el cuerpo del animal. Desde el comienzo de su cuerpo hasta su pata trasera, se esconde la leyenda entre sus rayas con el texto “The hidden tiger”, que significa, traducido al castellano, “El tigre escondido”.

Esta reedición del acertijo es una ilusión óptica que fue variando en su contenido durante los años y contó con el soporte de las redes sociales que volvieron a divulgarla en diferentes posteos en las plataformas Reedit, Facebook, Instagram y hasta por WhatsApp, donde las personas lo comparten en grupos para que sus contactos intenten dilucidar al animal escondido.

Otro acertijo que acaparó la atención de los usuarios: ¿Podés encontrar los tres cerdos sin bonete?

Como el desafío anteriormente mencionado, otros acertijos también ganaron terreno en las redes y abarcan al reino animal. En este caso, el artista visual Gergely Dudás compartió una ilustración en su cuenta y presentó el enigma a resolver: “Tres cerdos no tienen bonete, ¿podés identificarlos?”. Con un motivo de celebración, se observa a los chanchos celebrando con vasos y copas en la mano, excepto a tres ejemplares que no tienen su gorro.

El desafío visual de los cerdos Gentileza Dudolf.com

El reto, que a priori no marca una dificultad que haga imposible no descifrarlo, contó con algunas pistas ya que varios usuarios solamente hallaron uno solo y no pudieron proseguir con los dos faltantes, que se encuentran pegados a los márgenes de la imagen.

La solución al desafío visual Gentileza Dudolf.com

Quienes pudieron dar con los tres animales se dieron cuenta que están alejados entre sí. Uno en la esquina superior derecha, otro en el margen inferior derecho y el último que sostiene un vaso con un contenido de color blanco símil al de la leche.