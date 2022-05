El acertijo visual que esconde un error de lógica que solo el 3% encuentra

En los últimos tiempos, quizás como consecuencia del encierro al que se enfrentó la sociedad por la pandemia, aparecieron en las redes sociales una serie de desafíos visuales que se convirtieron en un entretenido modo de pasar el tiempo, a la vez que permiten poner a prueba la capacidad de observación. Como un ejemplo de este tipo de retos, este martes se presenta una ilustración de una casa con su jardín en la que hay que encontrar un error en el menor tiempo posible.

Se trata de una incógnita que muy poca gente es capaz de resolver.

“Resolver acertijos y rompecabezas ayuda a tu cerebro a mantenerse agudo y puede incluso prevenir problemas mentales a largo plazo. Además, es algo divertido que puedes hacer en tu tiempo libre y que no te cuesta nada”, señala la página de entretenimientos en línea Genial Gurú, que es la que presentó este desafío de la casa.

Pues bien, el acertijo en este caso consiste en poder descubrir qué es lo que está mal, o lo que no cierra en la imagen que vemos a continuación. Allí se observa una bonita casa de dos pisos, con techos a dos aguas, un jardín, un camino de piedra y alguna vegetación a su alrededor.

El desafío consiste en observar atentamente toda la ilustración y hallar el error lógico que la imagen contiene Genial Gurú

El asunto es observar atentamente y no solo hallar el error, sino también hacerlo en el menor tiempo posible. Se puede jugar a competir en el control del tiempo con algún amigo o familiar, para convertir el desafío individual en un juego un tanto más divertido, en el que los que participan deberán hacer el hallazgo en la mínima cantidad de segundos posibles.

Lo importante es saber que si la respuesta no aparece rápido, no hay que desanimarse. Este es uno de esos retos visuales que están en la categoría de los difíciles y son minoría las personas que pueden desentrañar la propuesta en menos de 10 segundos ¿Será el lector capaz de encontrar el error? No hay que desesperar, porque a continuación se presenta la respuesta.

Para evitar el spoiler, se recomienda no deslizar la nota hasta el final, puesto que allí va a aparecer la ilustración con su respectiva solución. Pero hasta entonces, es posible mirar con atención el desafío y encontrar la falla. No hay que dejar de mirar cada detalle de la imagen, lo que está en primer plano y lo que está más lejos. El centro y los márgenes. Todo.

La solución al desafío

Ahora sí, si pasaron los segundos y no aparece la solución del acertijo, aquí abajo es posible encontrarla. La falla de la ilustración se encuentra en el ángulo superior derecho de la imagen, y tiene que ver con una rama del árbol que se ve allí. Sucede que allí mismo se ven manzanas junto a unas flores. Como dice sobre el mismo dibujo en la solución que exhibe Genial Gurú: “La manzana y la flor no pueden aparecer juntas en el árbol”.

Si esta vez la incógnita no se resolvió, no importa. Siempre habrá otro desafío visual para tomarse revancha.