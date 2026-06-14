El termómetro marcaba un récord histórico de bajas temperaturas, pero el instinto maternal pudo más; una perra al límite de sus fuerzas, usó su cuerpo como escudo para resguardar a su cría

Durante una ola de frío sin precedentes, la encontraron sin fuerzas pero en un estado que conmovió a todos: “Protegía a su cachorro”

14 de junio de 2026 08:56 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

A principios de este año, un frente frío sin precedentes azotó Texas y provocó una ola de frío histórica. Mientras la mayoría de los residentes se preocupaban por mantener sus hogares calientes durante las gélidas semanas, otros, como la rescatista Zuly Ventura Vásquez, solo podían pensar en los indefensos perros en situación de calle que enfrentaban ese clima inhóspito.

Así que Vásquez y sus compañeros salieron a las calles para salvar a tantos animales como fuera posible antes de que el clima se volviera insoportable. Fue durante una de estas misiones que Vásquez se encontró con una perra en una situación que le partió el corazón.

“Estaba extremadamente delgada y abrazaba a su cachorro”, contó a un medio local. “Sabía que la madre y el cachorro no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir al frío, de modo que no había tiempo que perder”.

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La perra -que presentaba un estado de delgadez preocupante- estaba acurrucada alrededor de un único cachorro blanco, cuya cabeza asomaba por debajo de su vientre. Sin dudarlo, Vásquez llamó a Houston K-911 Rescue, quienes inmediatamente aceptaron recibir a ambos perros.

Era evidente que la perra a la que bautizaron Leia, había sobrevivido a la indiferencia y sacado adelante a un único cachorro. Pero ahora, ya rescatada, no iba a estar más sola. La foto de ella protegiendo a Luke, su cachorrito, se hizo viral en internet, y personas de todo el país se propusieron ayudarlos.

Una organización con sede en Colorado, Up Pup and Away, quedó impresionada por la foto de Leia y Luke. Se ofrecieron a trasladar a la mamá y a su bebé desde Texas a Colorado y ayudarlos a encontrar un hogar definitivo. Así que, tras recibir tratamiento contra la enfermedad del gusano del corazón, Leia y Luke partieron hacia Colorado.

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La dirofilariasis, conocida como la enfermedad del gusano del corazón, es una infección parasitaria grave que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Tos crónica, intolerancia al ejercicio, fatiga, pérdida de peso y dificultad respiratoria son algunos de los síntomas que puede presentar el animal.

Como Luke ya tenía edad suficiente para independizarse de su madre, fue a un hogar de tránsito diferente. La familia de tránsito de Luke se enamoró perdidamente de él a los pocos minutos de conocerlo y rápidamente decidieron adoptarlo.

“En cuanto vi la foto, supe que abriría las puertas de mi hogar para Leia”, dijo Shulman. “Era tímida, pero increíblemente dulce”.

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A Leia le costó un poco adaptarse a su nueva vida en el departamento de su humana de tránsito, donde tuvo que acostumbrarse a los suelos resbaladizos y a los ascensores. Pero con el amor y el apoyo de Shulman, Leia aprendió a superar sus miedos y empezó a usar los ascensores “como toda una experta”. Al final de cada día, se acurrucaba junto a Shulman para recibir mimos.

“Subió de peso y empezó a pedir caricias en la barriga todo el tiempo; le encantaba dormir”, dijo Shulman. “Era como si nunca hubiera descansado en libertad.”

La personalidad de Leia empezó a florecer con Shulman. Finalmente, tuvo que cambiar de hogar porque Shulman se ausentó un tiempo, pero se adaptó rápidamente a su nuevo entorno y a su hermano perruno de 8 años. “Después de un paseo tranquilo con la manada, estaba bien y quería jugar con el otro perro”, dijo Shulman. “Se sentía súper cómoda”.

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Leia sigue en su segundo hogar de tránsito, con la esperanza de encontrar pronto una familia definitiva. Aunque aún no ha aparecido la persona perfecta, Leia cuenta con toda una comunidad que la quiere.

“La visito a menudo y hacemos largas caminatas con su nueva humana y su perrita”, dijo Shulman. “Está muy agradecida por tener un hogar cálido”.

Shulman espera que Leia encuentre pronto un hogar definitivo, uno donde esta dulce perrita —que aún está aprendiendo a socializar con otros perros— sea comprendida y aceptada plenamente. Sus interacciones con otros perros aún pueden ser impredecibles, pero Leia tiene una personalidad innegablemente especial, y Shulman sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que alguien también se enamore perdidamente de ella. “Es una perrita maravillosa que será muy cariñosa”, dijo Shulman. “Siempre será una mamá protectora que fue rescatada”.

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