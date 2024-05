Eco-ansiedad. Angustia, tensión, fatiga, y problemas físicos: “Sienten impotencia por no poder evitar desastres ambientales”

La ansiedad climática es el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental, la preocupación asociada por el futuro de uno mismo y de las próximas generaciones.

Alejandro Gorenstein

Diego (22) llegó a la consulta con su terapeuta por problemas para poder avanzar en sus estudios. Durante las primeras sesiones relató que cuando se sentaba a estudiar, se dispersaba fácilmente pensando en cuestiones asociadas al cambio climático. Y cuando empezaba a pensar en eso, automáticamente comenzaba a googlear información al respecto. “No puedo creer lo que está pasando en el mundo y que nadie haga nada. A veces, pienso en militar y meterme en alguna asociación, pero no creo que eso pueda cambiar nada. Yo hago mi parte: separo residuos y otras cosas, pero no creo que eso aporte mucho”.

Además, dice que en las reuniones familiares, muchas veces, termina discutiendo sobre este tema, algo que también le ocurre con sus amigos “que si bien el tema les interesa no están igual de preocupados que yo”.

¿Qué es la eco-ansiedad?

La ansiedad climática o eco-ansiedad es un concepto relativamente nuevo que describe los efectos psicológicos y emocionales del cambio climático y sus consecuencias en el medio ambiente, intentando dar cuenta de la ansiedad, el temor y la preocupación frente a las consecuencias del cambio climático. La Asociación Americana de Psicología la define como “el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el futuro de uno mismo y de las próximas generaciones”.

La eco- ansiedad es estudiada por psicólogos de diferentes asociaciones Shutterstock

El cambio climático y sus consecuencias ya forman parte de nuestra realidad. Mucho se habla sobre el impacto en la salud física al cambiar las condiciones climáticas o medio ambientales: calidad del aire, del agua, de la alimentación. El estudio del impacto en la salud mental y en la vida emocional de las personas es más reciente y actualmente se le está prestando mucha atención a este aspecto.

“La ansiedad es una emoción que se dispara frente a amenazas futuras. Es normal y necesario tener una emoción que nos ayuda a anticipar y prepararnos para confrontar posibles peligros o amenazas. Es por su carácter anticipatorio que la ansiedad suele estar acompañada de un fenómeno mental también normal y estratégico como es la preocupación. Preocuparse nos permite desplegar las estrategias adecuadas que nos pondrán a salvo de posibles peligros. Es así como la ansiedad y la preocupación nos sirven para enfrentar escenarios futuros inciertos y posiblemente peligrosos o amenazantes para nuestra vida”, expresa Adrián Solari, psicólogo y Vicepresidente de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad.

"La eco-ansiedad puede venir acompañada de otras sensaciones negativas, como el miedo por cómo afectará este problema a las generaciones futuras, sentimiento de ira hacia generaciones anteriores por no haber tomado medidas o hacia aquellos que deberían tomar medidas, pero no lo hacen", expresa Adrián Solari, psicólogo y Vicepresidente de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad.

¿Cómo se asocia esa ansiedad con el cambio climático?

El cambio climático es un escenario visible en nuestra realidad con características inciertas que amenazan nuestra vida. Es así como las preocupaciones sobre las consecuencias del cambio climático comienzan a ser cada vez más comunes, generando en muchas personas gran angustia y malestar, que pueden conformar lo que hoy se denomina eco-ansiedad.

Preocupación con respecto a la falta de agua, a los efectos de la deforestación, a la extinción de especies, a cambios en el clima, etc. Pueden ser algunas o todas ellas, foco de gran angustia, preocupación y malestar por la persona que sufre eco- ansiedad.

¿Cuáles son los síntomas de la eco ansiedad?

Ansiedad constante, angustia, tensión, fatiga, dificultades en el sueño, problemas físicos (cefaleas, contracturas, dificultades gastrointestinales) pueden ser todas señales de que se está viviendo un cuadro de ansiedad. Cuando estos síntomas están asociados a las preocupaciones constantes e incontrolables, vividas con intenso malestar y que repercuten en el bienestar y en el normal desarrollo de la vida de una persona, podemos estar frente a una persona que está sufriendo eco- ansiedad.

La eco-ansiedad puede venir, además, acompañada de otras sensaciones negativas, como el miedo por cómo afectará este problema a las generaciones futuras, sentimiento de ira hacia generaciones anteriores por no haber tomado medidas o hacia aquellos que deberían tomar medidas, pero no lo hacen. Y sentimientos de impotencia o agotamiento por no poder llevar a cabo acciones en primera persona que puedan evitar el desastre.

¿Qué características tienen quienes lo padecen?

No todos respondemos igual a los escenarios inciertos, hay personas que tienen mayor intolerancia a la incertidumbre. Llevarse mal con la incertidumbre, no poder convivir con escenarios de difícil predicción puede ser un elemento central que predisponga a los individuos a vivir con gran sufrimiento la realidad actual.

Si no sé lo que va a pasar con exactitud puedo comenzar a pensar los peores escenarios, ponerme mal y no poder dejar de hacerlo, sin que esto termine en acciones concretas y útiles para lo que me preocupa, ya que en muchas cosas son realidades que exceden mi capacidad de acción. Cuando lo que me preocupa es la deforestación del Amazonas, es difícil definir qué puedo hacer que impacte significativamente sobre eso si no soy el presidente del Brasil.

¿Cómo les afecta la eco-ansiedad en la vida cotidiana?

Si esta preocupación por el cambio ambiental lleva a la persona a involucrarse con acciones concretas y valiosas para sí misma, no es un tema de atención. Ahora bien, si produce un gran malestar subjetivo, dificultades en el normal desempeño de su vida, dificultades para controlar sus preocupaciones y poder atender otros temas necesarios o importantes para el sujeto, dificultades en sus vínculos, búsqueda de información constante sobre eventos climáticos, pensar constantemente en calamidades climáticas, malestar y angustia, irritabilidad constante, y depresión frente a un futuro irremediablemente trágico, pueden ser modos en los que la eco-ansiedad afecta a los sujetos que la padecen.

¿Qué tipo de tratamientos son recomendables en estos casos?

Las Terapia Cognitivo Conductual es el mejor tratamiento y con mayor evidencia para la ansiedad patológica en cualquiera de sus presentaciones. La eco-ansiedad no es una excepción.

¿Qué más se necesita para superar esta fobia y salir adelante?

No se trata de dejar de tener preocupaciones por las consecuencias climáticas, se trata de aprender a tenerlas. Es decir, que las personas si bien pueden seguir preocupadas por esto lo puedan hacer sin dañarse a sí mismas en el proceso. Aprendiendo a mantener a raya los niveles de angustia con los que se viven esas preocupaciones, y pudiendo volcarlas en acciones productivas y controlables por el sujeto que respeten sus valores y su idiosincrasia. Sin que esta ansiedad sea un obstáculo para poder vivir su vida como desee vivirla.