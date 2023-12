escuchar

El siglo XXI demanda personas de todas las edades con altos niveles de alfabetización, que sepan leer y escribir pero que además tengan la capacidad de comprender distintos tipos de textos, por lo que promover la lectura desde la infancia es clave para lograr una sociedad más igualitaria y capaz de afrontar los desafíos futuros.

Bajo esa premisa, la Fundación Leer y Pan American Energy (PAE) llevan adelante un trabajo conjunto con autoridades educativas, orientado a fortalecer la alfabetización de niños y jóvenes en escuelas primarias de las zonas del país donde la compañía energética desarrolla sus operaciones.

PAE y la Fundación Leer ya llevaron adelante un total de 12 programas orientados a fortalecer la alfabetización.

“La iniciativa consiste en acompañar a los docentes a promover la lectura, para que fomenten en los estudiantes las ganas de leer y de convertirse en lectores independientes. Este año desarrollamos junto a la Fundación materiales didácticos digitales e impresos que apuntan a la adquisición de fluidez lectora en los primeros años de escolaridad”, explicó Daniela Antoci, líder de sustentabilidad de PAE.

En este sentido, el programa “Leer te ayuda” se propone capacitar a equipos directivos y docentes de las instituciones alcanzadas y complementar esa formación con la entrega de libros de la colección de lectura autónoma de Fundación Leer. Estos materiales están divididos en tres niveles de complejidad y fueron diseñados teniendo en cuenta el uso de ilustraciones para apoyar la comprensión, el empleo de imprenta mayúscula, el desarrollo progresivo del vocabulario, y la complejidad y extensión de las oraciones, así como de las palabras, las sílabas y la trama.

“Si los chicos no leen de forma autónoma automatizando la lectura antes de los 9 años, van a tener problemas y dificultades de comprensión a lo largo de todo el proceso escolar. Cuando uno lee de forma fluida, no se queda detenido en una lectura silábica, por lo que automatizar la lectura implica contribuir a que los chicos comprendan. En una oración muy larga, si van letra por letra se olvidan y al final no recuerdan qué leyeron, y así es muy difícil comprender un texto. En cambio, cuando uno automatiza la lectura, queda capacidad cognitiva libre para la comprensión”, indicó Patricia Mejalelaty, Directora Ejecutiva de Fundación Leer.

Los resultados son contundentes: 33.686 chicos participaron de los programas y se capacitaron 2.919 adultos.

El rol de la escuela en el proceso de alfabetización no solo es fundamental desde la parte educativa, sino también para fomentar el hábito y el gusto por la lectura y la comprensión de textos desde edades tempranas. Por ello, el programa alcanza a 26 escuelas de Neuquén y Salta. En este sentido, Andrea, docente de la escuela primaria 10 “Francisco Pascacio Moreno” de Neuquén, destacó sobre el programa: “La llegada de los libros de alguna manera equiparó las desigualdades sociales, porque que cada niño pueda contar con su ejemplar; que podamos hacer lecturas sociales, donde cada uno va siguiendo la lectura en su libro, con el dedito o con un señalador; que podamos socializar la realización de las tareas, y que nadie se quede afuera de las actividades que se proponen, marca la diferencia para mejor”.

Patricia, docente de tercer grado en la escuela 4289 San Isidro Labrador, de Tartagal, Salta, resaltó la posibilidad de poder brindarles a los niños “una herramienta para que tengan acceso al mundo de hoy. En mi caso estoy haciendo hincapié en el trabajo de la lectura fluida. Al ser un grado muy diverso, muy heterogéneo, utilizo distintas estrategias y le doy distintas posibilidades a cada niño respetando sus tiempos. Con los que están más avanzados con la lectura, trabajo en la lectura fluida y la lectura en voz alta, que es a donde aspiro llegar”.

Para Carolina, docente de la escuela 315 de Neuquén, “encontramos una herramienta que nos permitió acercarlos al hábito de manera afable y lúdica. Trabajamos de a poco, vinculando las lecturas y los juegos con las temáticas que se iban viendo, y luego avanzamos en el ejercicio propio, lecturas cortas individuales y colectivas”.

El programa “Leer te ayuda” se propone capacitar a equipos directivos y docentes y complementar esa formación con la entrega de libros de la colección de lectura autónoma de Fundación Leer.

La evolución tecnológica

Los avances tecnológicos registrados durante lo que va del siglo modificaron sustancialmente los hábitos sociales y permitieron incorporar nuevas posibilidades de lectura a través de dispositivos digitales que, además, facilitan el acceso remoto.

“Hoy trabajamos con libros digitales, videojuegos y plataformas de bibliotecas digitales porque el acercamiento de los chicos a la lectura es esencial, sin importar el dispositivo. La Fundación fue acompañando esa evolución y hoy tiene con PAE proyectos importantes a nivel digital, como el videojuego Lectores Galácticos, que se puede descargar de App Store o de Google Play y brinda a los chicos un recorrido por una colección de 20 libros como 20 planetas, con 600 minijuegos para practicar habilidades de lectura. Esto permite que los chicos en casa puedan divertirse y pasar más tiempo practicando”, indicó Mejalelaty.

En los últimos 17 años, PAE y la Fundación Leer llevaron adelante en 214 instituciones de 33 localidades del país un total de 12 programas orientados a fortalecer la formación de los niños como lectores autónomos, alcanzando a 33.686 chicos y capacitando a 2.919 adultos, con 56.686 libros entregados.

