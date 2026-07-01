Efemérides del 1° de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
Este miércoles 1° de julio es el Día del Reggae, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha, como el Día del Historiador en la Argentina y el Día Internacional del Chiste
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Las efemérides del 1° de julio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se conmemora el Día del Reggae: una fecha en que se celebra este tipo de música jamaiquina, cuyo mayor exponente fue el cantante Bob Marley, quien fue el encargado de hacer llegar al reggae a todo el mundo.
Este festejo se originó en 1994 en la isla caribeña. Allí, un movimiento nacional impulsó a las emisoras de radio jamaiquinas a que hicieran emisiones especiales acerca de las raíces del reggae y sus ramificaciones, como el mento, el ska, el rocksteady, el dub y el dancehall. Además, se buscó promover normas de calidad en la música y los medios de comunicación y crear el Salón de la Fama de la Música Jamaicana.
Con el tiempo, esta celebración se convirtió en un evento mundial y, en el mismo sentido, el 29 de noviembre de 2018, la Unesco declaró a este género musical como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Efemérides del 1° de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1860 – Muere Charles Goodyear, inventor del proceso de vulcanización para la goma.
- 1867 – Canadá se independiza parcialmente del Imperio británico.
- 1896 – Se suicida el político y tribuno argentino Leandro Alem.
- 1906 – Nace Estee Lauder, fundadora de la cadena de cosméticos que lleva su nombre.
- 1916 – Se instala la Ley Seca en Estados Unidos. Se prohíben, de ese modo, las bebidas alcohólicas en 24 estados.
- 1921 – En Shanghai se funda el Partido Comunista Chino.
- 1926 – Se publica la novela Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes.
- 1934 – Nace el director de cine y actor Sydney Pollack.
- 1936 – Se funda la Academia Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires.
- 1961 – Nace Diana Spencer, princesa de Gales, mejor conocida como Lady Di.
- 1967 – Nace la modelo y actriz estadounidense Pamela Anderson.
- 1974 – Muere Juan Domingo Perón. Este militar y político fue tres veces presidente de la Argentina y se consolidó como el líder del movimiento peronista, aún vigente.
- 1977 – Nace la actriz Liv Tyler.
- 2004 – Muere el actor Marlon Brando a los 80 años. Ganador de dos premios Oscar, es reconocido principalmente por sus papeles en El padrino y Apocalypse Now.
- Se celebra el Día del Arquitecto en la Argentina. Fue dispuesto por la Unión Internacional de Arquitectos.
- Se celebra el Día del Ingeniero Químico, designado en conmemoración a la primera clase en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe.
- Se celebra el Día del Historiador en Argentina, instituido por el Congreso de la Nación.
- Se celebra el Día Internacional del Reggae.
- Se celebra el Día Internacional del Chiste.
- Se celebra el Día Internacional de la Fruta.
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