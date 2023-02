Liv y Steven Tyler: la relación llena de secretos y ausencias entre la actriz y el líder de Aerosmith

Si bien ahora tienen un vínculo muy sólido e incluso trabajaron juntos, la protagonista de Armageddon pasó muchos años creyendo que era hija de otro músico hasta que descubrió la verdad

Podríamos decir que Liv Tyler vivió muchas vidas en una. La actriz creció con una realidad que parecía indisputable: su padre era el cantante de la banda Utopia, Todd Rundgren, la figura paterna que estaba presente en su casa de Nueva York junto a su madre, la modelo y cantante Bebe Buell. La mujer, luego de ver a Liv Ullmann en la portada de la revista TV Guide, decidió que así debía nombrar a su primera y única hija ese 1° de julio de 1977 cuando la niña nació en el hospital Mount Sinai. Pocos años después del nacimiento de Liv, Buell y Rundgren se separaron y con el tiempo la pequeña empezó a notar situaciones que despertaban su atención.

Cuando tenía 11 años, desarrolló un fanatismo por la banda Aerosmith luego de haber asistido a varios recitales junto a su mamá y amigos de ella. Por lo tanto, no tardó en cubrir las paredes de su habitación con afiches del grupo nacido en Boston en 1970 -y compuesto por Steven Tyler, Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry y Brad Whitford- y en escuchar su música en su preadolescencia.

Liv y Steven ahora están más unidos que nunca Pascal Le Segretain - Getty Images North America

En 1988, un año después de la salida del disco Permanent Vacation, Liv ya había conocido en uno de los shows a la primera hija de Steven, Mia, fruto del primer matrimonio del artista con la modelo Cyrinda Foxe, y posteriormente declararía que la notó muy parecida a ella. Un día, tomó el diario íntimo de su madre y escribió su sospecha con tinta: que su verdadero padre era precisamente ese músico al que idolatraba. “Mamá tenía una entrada en su diario donde escribí específicamente: ‘Creo que Steven es mi padre’”, contó en una entrevista en 1997.

Con temor por su respuesta, se acercó a su mamá y le preguntó directamente si sus sospechas tenían asidero y Buell le contestó que, efectivamente, el cantante de Aerosmith era su padre biológico. Posteriormente y de manera paulatina, fue compartiendo con ella su pasado. Bebe conoció a Rundgren en 1972, cuando se enamoraron y se fueron a vivir juntos. Un año antes del nacimiento de Liv, en 1976, tuvo una relación fugaz con Tyler y quedó embarazada. La modelo se lo contó a su pareja, y él decidió firmar el certificado de nacimiento de la niña y convertirse en su figura paterna. “Él dijo que quería criarme y quedarse con nosotras”, contaría Liv. En cuanto al motivo por el que Bebe no quiso contarle a su hija que Steven era su padre, la mujer lo explicó décadas más tarde con honestidad brutal: “ Steven estaba batallando contra una adicción a las drogas y con Todd hicimos un pacto: que él iba a ser el papá de Liv y que si se presentaba alguna sospecha, le diríamos todo cuando tuviera 18 años ”.

Liv Tyler era fanática de Aerosmith antes de saber que Steven era su papá Agencias

Sin embargo, Buell nunca pensó que su hija iba a atar cabos con tanta celeridad. “Una vez fui a un recital de Todd y Steven estaba ahí, aunque en ese momento tenía 9 años y no sabía quién era, sentí una conexión muy profunda”, explicó y añadió: “Debe ser algo químico, algo vinculado al ADN, a lo genético, porque siendo tan chica experimenté esa sensación de que lo conocía de toda la vida, había algo muy fuerte ahí y luego empecé a darme cuenta sola de lo que pasaba” . Para ella, ese encuentro primigenio con Mia Tyler fue lo que terminó de convencerla. “La vi parada al lado del escenario y era como estar mirando a mi hermana gemela, incluso tenía los mismos manierismos, nos movíamos de igual forma”, apuntó la actriz.

La revelación que cambió la dinámica familiar

Liv y Steven estuvieron más de una década sin forjar vínculo Jon Kopaloff - FilmMagic

Una vez que Bebe le contó toda la verdad a Liv, ella decidió que quería forjar un vínculo padre-hija con Steven, y le pidió a su madre cambiar su apellido . A pesar de que la joven llegó a trabajar con su padre (en el famoso video de Aerosmith, “Crazy”, en 1994, cuando ya sabía que su vocación era la de la actuación), no fue fácil para la familia ajustarse a la nueva dinámica, sobre todo cuando Buell se separó de Rundgren y Liv dejó de verlo cotidianamente. En ese momento, no sabía cómo proceder con el hombre que la había criado para no herir sus sentimientos y luego decidió que poner rótulos era contraproducente.

Para ella, tanto Todd como Steven era sus padres y ninguno dejó de estar presente en su vida. “Crecí de esa forma, con una mezcla ecléctica de figuras paternas y me siento muy agradecida con Todd por haber elegido ser mi papá. Solo un gran hombre puede decir: ‘Sé que esta no es mi hija, pero igual quiero ser su padre’. Por eso cuando se separó de mamá empecé a viajar para verlo, y desde entonces se convirtió en una fuerza de amor muy estable en mi existencia” . Rundgren actualmente tiene 74 años, la misma edad que Steven Tyler, y tras su ruptura con Bebe estuvo en pareja con Karen Darvin, con quien fue padre de sus hijos Rex y Randy. Luego, en 1998, se casó con la bailarina Michele Gray y tuvieron un hijo, Rebop.

"Crazy", el video que Liv Tyler filmó para la banda de su padre biológico, Steven Tyler

En cuanto a Bebe, actualmente tiene 69 años y vive en Nashville con su marido Jim Wallerstein. La exmodelo y cantante estuvo en pareja con músicos como Mick Jagger, David Bowie, Iggy Pop, y Elvis Costello antes de convertirse en madre de Liv. De hecho, el personaje de Penny Lane de la película de Cameron Crowe, Casi famosos, está parcialmente inspirado en ella, aunque Bebe siempre aclara que fue pareja de dichos artistas y que no era una groupie como se comentaba en esa época. Respecto al vínculo con su hija, Bebe nunca recibió reproches de parte de Liv. “ No la culpo por habérmelo ocultado, mi mamá era muy chica cuando me tuvo, y estaba confundida, pero siempre me amó mucho, me cuidó, toda mi familia lo hizo. Es una historia que me conmueve, me moviliza lo que pasó, pero nunca le tuve rencor ”, expresó la actriz en 2015.

Una relación marcada por el dolor y la aceptación

El cantante de Aerosmith conoció a su hija cuando ella tenía 11 años

Aunque la joven se cambió el apellido al enterarse de que Steven era su padre biológico y trabajó en uno de sus videos -en 1998 volverían a colaborar cuando Aerosmith interpretó cuatro canciones para el film coprotagonizado por Liz, Armageddon, como la famosa “I Don’t Want to Miss a Thing”-, con el tiempo supo ver que Tyler no iba a estar tan presente en su vida como ella había imaginado y como él le había demostrado en varias ocasiones. “Él es una persona muy ocupada”, contó en diálogo con Wonderland Magazine en el año 2011, cuatro años antes del nacimiento de su hijo, Sailor Gene.

“No aparece mucho y es duro ser la hija de un cantante de rock”, confesó muy dolida. El cambio se produjo en los 2000, cuando Tyler se distanció de Liv y ella quedó desconcertada y angustiada. “En los últimos años no estuvimos muy unidos, él debió atravesar muchas cosas y no fue... No estuvo cuando se lo necesitó. Realmente deseo con todas mis fuerzas que esté más presente, pero supongo que estará atravesando lo que deba atravesar ”, manifestó la actriz, quien no pudo procesar el brusco cambio de su padre y cómo impactó en un vínculo difícil per se. Asimismo, Liv venía de transitar un divorcio del músico británico Royston Langdon, con quien tuvo a su primer hijo, Milo.

Liv Tyler y Steven junto a Stella McCartney y Cameron Díaz, en el lanzamiento de la colección primavera-verano de la hija de Paul Getty Images

El mensaje de la actriz fue recepcionado por el frontman de Aerosmith, quien hizo el click cuando su hija se casó por segunda vez en 2014 con el agente deportivo David Gardner. El cantante no quiso perderse ningún momento clave más de la vida de Liv, sobre todo al considerar los años perdidos. La actriz contó que fue su padre quien cortó el cordón umbilical cuando fue mamá de Sailor, su segundo hijo. “Nunca pensé que iba a dar luz con mi hermana [Mia] y con mi padre en la habitación, pero así fue. Steven apareció minutos antes del nacimiento de Sailor y cortó el cordón, fue una locura”, recordó Liv, quien al año siguiente se convirtió en mamá por tercera vez con el nacimiento de su hija, Lula Rose.

En la actualidad, Steven es un abuelo muy presente, pero no en el sentido tradicional del término. “ Es muy dulce con ellos y él se divierte mucho, le encanta jugar con los tres. Es maravilloso porque está todo el tiempo haciendo sonidos, es muy lúdico y adorable. Los chicos lo ven como un mago que se saca cosas del pelo y que tiene muchas joyas puestas, siempre se divierten cuando nos juntamos todos ”, contó Liv, quien también tiene una gran relación con su madre. En enero, Bebe presentó sus memorias, Rebel Soul, además de continuar su carrera como cantante.

Así, desde la aceptación y con rencores que fueron quedando en el pasado, Liv y Steven pudieron reconstruir su especial vínculo. “Estar sobrio me ayudó a recuperar lo que había dejado de lado”, se sinceró el cantante. “Ahora sé que si tengo una recaída, todo está en riesgo, la relación con mis hijos, con mis perros, mis gatos, mi pareja... Agradezco a todas las personas que se acercaron a hablarme y a advertirme porque había muchas cosas que estaban fuera de mi control. Soy realista, me caí varias veces, pero hoy estoy aquí” .