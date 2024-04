Efemérides del 10 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

Escuchar

Las efemérides del 10 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se cumple un nuevo aniversario de la disolución de los Beatles, una de las bandas más influyentes la historia.

Ese suceso se dio a conocer un día como hoy de 1970, cuando el músico Paul McCartney anunció públicamente en un comunicado difundido en Londres la separación definitiva de la banda que compartía con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Luego, el 31 de diciembre de 1970, presentó una demanda para la disolución de la agrupación, cuya disputa legal continuó mucho tiempo después de la ruptura, hasta 1975.

Los Beatles se separaron el 10 de abril de 1970, tras una década de éxitos Archivo

Los Beatles es una banda inglesa que fue fundada en la ciudad Liverpool en 1960. Alcanzó un gran nivel de popularidad a nivel mundial y se volvió pionera en las formas de grabación, composición y presentación artística. Inicialmente este conjunto arrancó con un sonido más inclinado hacia la música beat y el rock and roll, pero con el tiempo fueron experimentando con otros rubros, como el pop tradicional, las baladas, la música de India, hasta la psicodelia y el hard rock. En su historia, el conjunto sacó 13 álbumes y recibió grandes reconocimientos internacionales.

En 1969, los “Fab four” de Liverpool estaban escribiendo un nuevo álbum (que en ese entonces llamaban Get Back), pero la relación entre los integrantes estaba desgastada. Hacía tres años que no tocaban en vivo, y en ese contexto George amenazó con irse de la banda al sentirse menospreciado por Lennon y McCartney. Allí surgió la idea de hacer un show en la azotea de Apple Records, en el centro de Londres. Ese sería su último concierto juntos. Una vez que se publicó su último trabajo, a principios de 1970, al cual terminaron llamando Let It Be, ya no había reconciliación posible.

¿Qué pasó un 10 de abril?

1840 – Se libra la batalla de Don Cristóbal, a 50 kilómetros de Paraná. Las fuerzas unitarias al mando del Gral. Juan Lavalle vencen a los federales del Gral. Pascual Echague.

1847 – Nace Joseph Pulitzer, periodista estadounidense. Anualmente, la Universidad de Columbia otorga los premios Pulitzer a quienes se destacan en el mundo del periodismo, la literatura y la composición musical.

1867 – Nace en Irlanda el escritor, pintor y poeta George William Roussell.

1886 – Nace el doctor Mariano Castex en Buenos Aires.

1887 – Nace el Dr. Bernardo Alberto Houssay, médico, biólogo y fisiólogo, ganador del Premio Nobel de medicina en 1947. En su honor, se celebra el Día del Investigador Científico en la Argentina.

1908 – Nace Miguel de Molina, reconocido artista de flamenco español.

1912 – Zarpa el transatlántico Titanic desde Inglaterra hacia Nueva York. Colisionó contra un iceberg, y los restos del buque fueron hallados en el año 1985, como consecuencia de una expedición militar secreta de los Estados Unidos.

1918 – Nace Myriam de Urquijo, actriz argentina.

1919 – Asesinan a Emiliano Zapata, líder de la Revolución mexicana.

1925 – Se publica en Nueva York la novela El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald.

1926 – Nace el futbolista argentino Carlos Alberto Raffo, delantero de Platense y Rosario Central, de reconocida trayectoria en Ecuador.

1930 – Nace Dolores Huerta en Dawson, Nuevo México. Activista de la justicia social y de fecunda participación política por los derechos femeninos. Se le atribuye el lema: “Sí se puede”, utilizado por los presidentes Barack Obama y Mauricio Macri en sus campañas electorales.

1932 – Nace Omar Shariff, actor egipcio protagonista de los films Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago, entre otros.

1952 – Nace Steven Frederick Seagal, conocido actor, productor y guionista, además de experto en artes marciales.

1954 – Muere Auguste Marie Lumiere, inventor del cine.

1957 – Nace Steve Gustafson, bajista de la banda estadounidense de rock alternativo 10,000 Maniacs, grupo que obtuvo el disco de oro con la grabación de Blind Man ‘s Zoo, en 1989.

en 1989. 1965 – Nace Gladys “La Bomba Tucumana”, cantante argentina.

1970 – Paul McCartney da a conocer públicamente la separación de la banda más influyente de la música pop, Los Beatles.

1970 – Nace en New Haven, Connecticut, la escritora y politóloga María O’Donnell.

1982 – En Buenos Aires, alrededor de 300 mil personas llenan la Plaza de Mayo en respaldo a la recuperación argentina de las Islas Malvinas. La concentración coincide con una movilización obrera en repudio al gobierno militar.

1986 – Nace Fernando Gago, futbolista argentino.

1992 – Se inaugura el actual edificio de la Biblioteca Nacional.

2010 – El presidente de Polonia, Lech Kaczynski, y otras 96 personas mueren en un accidente aéreo.

2013 – En Uruguay, se aprueba la Ley de matrimonio igualitario.

Se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.

Se celebra el Día del Investigador.

Se celebra el Día Internacional de la Homeopatía.

