Efemérides del 10 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 10 de enero reúnen una serie de eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy. Este martes, cumple 78 años el músico británico Rod Stewart, y también es un nuevo aniversario de la muerte de la recordada escritora y poeta María Elena Walsh.

El reconocido artista que soplará hoy las velas de cumpleaños fue la voz detrás de grupos como The Jeff Beck Group y Faces, dos de los más importantes del rock británico de la década del 60 y 70. A partir de su alejamiento de esta última banda, emprendió una carrera solista que le deparó grandes éxitos como “Do Ya Think Im Sexy”, “Baby Jane”, “Forever Young” y “I Dont Wanna Talk About It”, entre muchas otras canciones que sedimentaron una de las carreras más importantes del rock & roll. Para tomar una dimensión de su peso histórico, fue el intérprete que más personas juntó en un concierto, cuando se presentó ante 3.500.000 personas en el día de Año Nuevo en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro.

Este martes también se cumplen doce años de la muerte de María Elena Walsh, a quien muchos recuerdan como la voz y la mente detrás de canciones infantiles que atravesaron a generaciones de argentinos como “La Tortuga Manuelita”, “La Reina Batata”, “La Canción de la Vacuna” y muchas más. Aunque se la asocia con las obras para niños, también se destaca su poesía lírica en Otoño Imperdonable y Baladas con ángel, su primer libro de 1947 y el segundo de 1951 respectivamente, así como se recuerda que también tuvo una carrera musical basada en el folclore como miembro de Leda et Marie, dúo que formó junto a la poeta Leda Valladares cuando ambas migraron a París en los años 50.

Todo esto y más, en las efemérides del 10 de enero

1862 – Muere Samuel Colt, inventor del tipo de revólver que lleva su nombre.

1863 – Se inaugura en Londres el primer ferrocarril subterráneo metropolitano.

1883 – Nace Aleksei Nikolayevich Tolstoi, escritor ruso.

1917 – Muere William F. “Buffalo Bill” Cody.

1928 – Son expulsados de Rusia León Trotski y 30 miembros más de la oposición izquierdista.

1929 – Comienza a publicarse Tintín , de Hergé, en un diario belga.

1945 – Nace el músico Rod Stewart.

1946 – Se inaugura la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Londres. Están representadas 51 naciones.

1971 – Muere Gabrielle “Coco” Chanel, diseñadora francesa.

2011 – Muere María Elena Walsh, poetisa, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina.

2016 – Muere David Bowie, músico compositor, arreglista, productor musical y actor.

Se celebra el Día del Trabajador del transporte de pasajeros en Argentina.

