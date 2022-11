Rod Stewart: los motivos por los cuales el cantante rechazó una suma millonaria para presentarse en el Mundial de Qatar

escuchar

Rod Stewart rechazó actuar en el Mundial de Qatar por motivos éticos. El cantante de clásicos como “Hot Legs” y “Sailing” lo reveló en una entrevista con el diario The Sunday Times. “Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, afirmó. “Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, añadió.

Rod Stewart es conocido por su compromiso político y social. Hace unos meses acogió en su casa a una familia de refugiados ucranios. Según contó al periódico británico The Mirror, el cantante se encargó de buscarles y costearles una vivienda, sustento y educación para los hijos de la familia.

El intérprete de “Da Ya think I’m Sexy” no es el primero en posicionarse en contra de este evento deportivo. A cinco días del partido inaugural son varios los rostros conocidos que han llamado a boicotear el gran evento futbolístico por la vulneración de los derechos humanos que ejerce el régimen qatarí en materias como los derechos de la mujer o el colectivo LGBTQ.

La cantante inglesa Dua Lipa desmintió esta semana los rumores que insistían en que ella sería la encargada de abrir la cita deportiva en Qatar. Lo hizo con un mensaje en su cuenta de Instagram en el que desmintió que tal actuación hubiera estado nunca sobre la mesa, añadiendo que visitará el país cuando éste “respete todos los derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo”.

En España, el popular streamer Ibai Llanos hizo pública su renuncia a participar en el Mundial, mostrándose muy crítico con el régimen qatarí y con la campaña de “blanqueamiento” que puede suponer este evento. “Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido [...], pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer”, anunció Llanos en su canal de Twitch. “¿Sabén la cantidad de patrocinadores, de dinero, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?”, denunció en su mensaje.

En Qatar ser homosexual es ilegal y ha llegado a estar penado con la muerte pública. En la actualidad, se castiga con siete años de prisión. El exfutbolista Khalid Salman, embajador del Mundial de Qatar, dijo que tolerarán a los visitantes del colectivo LGBTQ durante el evento, pero que éstos “tendrán que adaptarse a las normas”. En el país rige un sistema de tutela masculina, por el cual las mujeres dependen toda su vida de un tutor varón, sea este un padre, un hermano, abuelo o tío o, en caso de estar casadas, su esposo. Además, la construcción de las estructuras para el Mundial se consiguieron gracias a un ejército de inmigrantes poco cualificados que trabajaron en condiciones de semi esclavitud. Según un informe de Amnistía Internacional de 2021, más de 15.000 personas perdieron la vida en las obras. Una investigación del periódico británico The Guardian redujo la cifra a 6.500. Las autoridades qataríes no confirmaron ni desmintieron tal afirmación.

Estas noticias siguen avivando la polémica sobre la idoneidad de celebrar un evento deportivo en un país donde no se respetan los derechos humanos. Los famosos que han accedido a prestar su imagen para blanquear el evento están siendo el foco de críticas. Sucedió en España cuando se presentó la canción oficial de la selección, interpretada por la cantante Chanel Terrero, la última representante española en Eurovisión. Y sucedió a nivel internacional con el exfutbolista David Beckham. Se estima que a este último le han llegado a pagar 175 millones de euros para que sea embajador mundial del país durante los próximos 10 años . Por el momento, el acuerdo está sirviendo más para enturbiar la imagen del exfutbolista británico que para mejorar la de Qatar.

EL PAIS