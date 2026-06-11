Efemérides del 11 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 11 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles, en que se destaca un nuevo aniversario del accidente de las 24 Horas de Le Mans de 1955.

Las 24 Horas de Le Mans es una carrera de resistencia que dura un día entero en la que compiten grupos de pilotos de distintas escuderías. Se trata de una competición que se realiza una vez al año, en el mes de junio, y que precede a la Fórmula 1. Se lleva a cabo en un circuito al nordeste de Francia. Existieron grandes historias que la rodearon con un halo de mística, desafío y grandeza a estas carreras. Uno de estos fue la famosa carrera ilustrada en la película Ford v Ferrari.

La explosión del Mercedes Benz de Pierre Levegh en la carrera del 11 de junio de 1955 fue una de las tragedias más grandes del automovilismo en la historia PA Images Archive - PA Images

El 11 de junio del año 1955 marcó un punto de inflexión trágico en la historia del automovilismo, con el fatídico accidente que sacudió el circuito de la Sarthe, cerca de Le Mans, donde se celebraba la icónica carrera de 24 horas. ¿Qué fue lo que ocurrió? En una maniobra desafortunada del piloto británico Lance Macklin desencadenó una colisión catastrófica que llevó al Mercedes Benz, conducido por el francés Pierre Levegh, a salir despedido de la pista, atravesando el alambrado y explotando en medio de la multitud de espectadores que se habían congregado para presenciar la carrera.

El saldo humano fue desgarrador: 84 personas perdieron la vida en el accidente, incluido el propio piloto Levegh. Si bien la carrera continuó (el ganador fue Mike Hawthorn), la magnitud de la tragedia conmocionó al mundo entero y llevó a Francia y a otros países a prohibir los grandes premios de la temporada para reevaluar los estándares de seguridad y evitar otras catástrofes. Además, Mercedes Benz se retiró de la carrera hasta el año 1989.

Juan Manuel Fangio era compañero de equipo de Levegh ese día. Según recordó en algunas ocasiones, venía detrás de Levegh en el momento del accidente, pero, a diferencia de su compañero, pudo esquivar los demás autos y se salvó la vida.

Efemérides del 11 de junio: qué pasó un día como hoy

1580 – Juan de Garay refunda la Ciudad de Buenos Aires y la bautiza “Ciudad de la Santísima Trinidad”, hoy Buenos Aires.

1787 – Nace el militar y político argentino Manuel Dorrego, quien participó en la Guerra de Independencia.

1879 – Nace Rudolf Pulitzer, periodista y editor estadounidense responsable de los premios que llevan su apellido.

1900 – Nace el novelista argentino Leopoldo Marechal, también destacado como poeta y dramaturgo.

1942 – Nace Cacho Castaña, cantante de tango argentino.

1955 – Mueren 83 espectadores y un piloto en el circuito de Le Mans, en Francia.

1959 – Nace el actor y cantante británico Hugh Laurie, quien fue parte de películas como Stuart Little y protagonizó la serie Dr. House.

1979 – Muere el actor estadounidense de cine John Wayne.

1981 – Mueren 2000 personas en un terremoto en Irán.

1982 – El Papa Juan Pablo II realiza una visita pastoral a la Argentina.