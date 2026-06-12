Las efemérides del 12 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, viernes en el que se conmemora un nuevo Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Esta fecha fue definida por la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidad el 12 de junio de 2008 en la ciudad de Nueva York. Cada año, se lleva a cabo como una jornada de concientización acerca del ciclo de pobreza al que están condenados los niños y niñas que deben trabajar y que, por ello, pierden la posibilidad de recibir educación escolar. Según cálculos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el mundo hay unos 160 millones de niños y niñas que están obligados a trabajar.

La Unicef estima que 160 millones de personas entre 5 y 17 años son sometidas al trabajo infantil. Crédito: Gentileza OIT

Efemérides del 12 de junio: qué pasó un día como hoy

1665 – Nueva York es bautizada con su nombre actual por los ingleses. Antes, por su fundación holandesa, era llamada “Nueva Ámsterdam”.

1915 – Nace el banquero estadounidense David Rockefeller.

1924 – Nace el expresidente de Estados Unidos, George H. W. Bush.

1926 – Nace Amadeo Carrizo, arquero de fútbol argentino apodado “Tarzán”.

1929 – Nace Ana Frank, mujer judía víctima del nazismo alemán. Sus diarios personales se editaron bajo el nombre El Diario de Ana Frank.

1947 – Nace el periodista y relator de fútbol argentino Marcelo Araujo.

1956 – Nace el actor argentino Luis Luque, quien trabajó en series como El puntero.

1964 – Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua por sabotaje contra el Estado en el Juicio de Rivonia.

1968 – Nace el actor argentino Damián de Santo.

1974 – El expresidente de la Nación Juan Domingo Perón brinda su último discurso ante el pueblo argentino desde el balcón de la Casa Rosada.

1977 – Nace Nicolás Vázquez, actor argentino protagonista de la tira Casi ángeles.

1979 – Nace Diego Milito, futbolista argentino.