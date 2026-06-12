Efemérides del 12 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
Este viernes se conmemora Día Mundial contra el Trabajo Infantil, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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LA NACION
Las efemérides del 12 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, viernes en el que se conmemora un nuevo Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Esta fecha fue definida por la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidad el 12 de junio de 2008 en la ciudad de Nueva York. Cada año, se lleva a cabo como una jornada de concientización acerca del ciclo de pobreza al que están condenados los niños y niñas que deben trabajar y que, por ello, pierden la posibilidad de recibir educación escolar. Según cálculos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el mundo hay unos 160 millones de niños y niñas que están obligados a trabajar.
Efemérides del 12 de junio: qué pasó un día como hoy
- 1665 – Nueva York es bautizada con su nombre actual por los ingleses. Antes, por su fundación holandesa, era llamada “Nueva Ámsterdam”.
- 1915 – Nace el banquero estadounidense David Rockefeller.
- 1924 – Nace el expresidente de Estados Unidos, George H. W. Bush.
- 1926 – Nace Amadeo Carrizo, arquero de fútbol argentino apodado “Tarzán”.
- 1929 – Nace Ana Frank, mujer judía víctima del nazismo alemán. Sus diarios personales se editaron bajo el nombre El Diario de Ana Frank.
- 1947 – Nace el periodista y relator de fútbol argentino Marcelo Araujo.
- 1956 – Nace el actor argentino Luis Luque, quien trabajó en series como El puntero.
- 1964 – Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua por sabotaje contra el Estado en el Juicio de Rivonia.
- 1968 – Nace el actor argentino Damián de Santo.
- 1974 – El expresidente de la Nación Juan Domingo Perón brinda su último discurso ante el pueblo argentino desde el balcón de la Casa Rosada.
- 1977 – Nace Nicolás Vázquez, actor argentino protagonista de la tira Casi ángeles.
- 1979 – Nace Diego Milito, futbolista argentino.
- 2002 - Gabriel Batistuta juega su último partido en la selección argentina
- 2003 – Muere el actor estadounidense Gregory Peck
- 2011 - Martín Palermo juega su último partido en la Bombonera.
- 2012 – Muere Teófilo Stevenson, boxeador cubano.
- 2012 – Muere el cantante argentino Adrián Otero, líder de la banda Memphis La Blusera.
- 2023 – Muere Silvio Berlusconi, político y empresario italiano.
- 2025: en Ahmedabad, India, el vuelo 171 de Air India con destino a Londres choca minutos después del despegue. En el accidente mueren 260 personas.
- Se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, declarado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el año 2002.
- Se celebra el Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de Violencia y Discriminación. Esta efeméride es declarada por la Ley Nº 26.809 en conmemoración al nacimiento de Ana Frank.
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