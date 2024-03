Escuchar

Las efemérides de 13 de marzo reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se cumplen 11 años del nombramiento del cardenal Jorge Bergoglio como Papa, investidura que asumió con el nombre de Francisco.

El cónclave que lo nombró en 2013 fue el 266° en realizar la elección para este puesto, que conlleva no solo el liderazgo espiritual de la Iglesia Católica, sino también la conducción de la ciudad del Vaticano, su sede. Francisco, actual sumo pontífice, no solo es el primer papa argentino o latinoamericano, sino el primer no europeo en acceder a esa posición desde Gregorio III, nacido en la actual Siria, cuyo mandato terminó en el año 741.

Bergoglio fue votado luego de que su antecesor, Benedicto XVI, de nombre secular Joseph Aloisius Ratzinger, se convirtiera en Papa emérito al presentar su renuncia, algo poco usual en la historia del papado. Como Santo Padre, Francisco realizó viajes a algunos de los lugares más postergados del mundo, como su visita del año 2021 a Irak, e impulsó reformas en la Curia Romana —el gobierno central de la Santa Sede y la Iglesia Católica—, las cuales fueron plasmadas en la nueva Constitución Apostólica que proclamó el año pasado.

Todo esto y más, en las efemérides del 13 de marzo

1850 – Muere Juan Martín de Pueyrredón, militar argentino.

1906 – Muere Susan B. Anthony, estadounidense. Inició la campaña para la obtención del voto femenino en su país.

1939 - Nace el cantante y compositor estadounidense Neil Sedaka, autor del éxito más vendido del siglo XXI: “Amarillo”, según el Guinness de los Récords.

1960 – Nace el músico británico Adam Clayton, de la banda U2.

1960 – Nace Jorge Sampaoli, entrenador argentino de fútbol.

1963 - Nace el músico y compositor rosarino Fito Páez.

1969 – La misión Apolo 9 retorna a la Tierra.

2010 - Se realiza el concierto Argentina Abraza A Chile para recolectar alimentos y materiales para las víctimas del terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010. Según los organizadores, hubo más de cien mil personas presentes, y se logró juntar sesenta toneladas de donaciones.

2013 - El cardenal Jorge Mario Bergoglio es elegido como nuevo Papa: el número 266 de la Iglesia católica y el primer argentino en ocupar este rol. Utilizaría “Francisco” como nombre secular.

