Las efemérides del 14 de julio incluyen distintos eventos y aniversarios ocurridos un día como hoy, martes en el que se cumplen 31 años de la creación del mp3: el formato digital de audio que revolucionó a la industria musical.

Esto fue inventado por el ingeniero de audio alemán Karlheinz Brandenburg. Un día como hoy, pero en 1995, el director de tecnologías de medios electrónicos del Instituto Fraunhofer IIS contribuyó a la creación de un algoritmo que dio lugar al formato de compresión de audio MPEG Audio Layer 3, más conocido como mp3. Este reduce el tamaño de los archivos sin ninguna pérdida evidente de datos en el medio y permite generar archivos livianos, pero sin desgastar su sonido.

El MP3 nació a mediados de la década de 1990 en Alemania, en el Instituto Fraunhofer Stocksnap.io

Este invento cambió la forma de pensar la distribución del contenido y su relación con internet. De hecho, el mp3 deja hacer el intercambio de archivos, además del streaming a través de la web. Fue así que se volvió en uno de los formatos de audio más populares de internet y aún hoy en día se sigue usando.

Efemérides del 14 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1610 – Muere el sacerdote español San Francisco Solano, quien evangelizó a los indígenas del Alto Perú.

1789 – Toma de la Bastilla, hecho con el que los ciudadanos de París iniciaron la Revolución Francesa.

1881 – Muere Billy The Kid, el pistolero norteamericano.

1888 – Nace el actor y director teatral argentino Enrique de Rosas.

1910 – Nace William Hanna, quien —junto a Joseph Barbera— creó dibujos animados famosos como Tom y Jerry, Los Picapiedras, Los Supersónicos, Scooby-Doo, entre otros.

1913 – Nace Gerald R. Ford, expresidente de Estados Unidos.

1956 – Nace Julio Chávez, reconocido actor argentino.

1969 – Se estrena Easy Rider, de Dennis Hopper, en Cannes. Esta película contó con la participación de Jack Nicholson y Peter Fonda.

1982 – En el Empire Leicester Square de Londres se estrena el film The Wall, dirigido por el cineasta británico Alan Parker y basado en el álbum homónimo de la banda británica de rock Pink Floyd.

1995 – Se crea el formato de música mp3, presentado por Karlheinz Brandenberg y catalogado como el más popular del mundo.

1999 – La Argentina y Reino Unido firman en Londres un acuerdo que permite el acceso de argentinos a las islas Malvinas.

2000 – Muere el humorista chileno “Pepo” (René Ríos Bottegier), creador de “Condorito”.

2003 – Muere el músico y compositor cubano Compay Segundo.