Qué dice la psicología de las personas que hablan con un tono de voz alta

Durante una conversación grupal o de a pares, puede existir la presencia de un individuo que, en lugar de hablar en un tono medio, aumente el nivel de voz y parezca gritar cuando en realidad intenta comunicarse como lo hace habitualmente, aunque del otro lado eso se interprete como una señal emocional y negativa. Para entender qué hay detrás de ello, la psicología analizó este comportamiento y lo vinculó a un factor que podría originarse en la niñez.

Antes de detenerse en el motivo que lleva a una persona a expresarse en un volumen alto con su voz, es fundamental indicar que en algunos países o culturas este hábito sucede con completa normalidad, como en sociedades como las españolas, griegas, italianas e incluso argentinas. Esto lo diferencia de pueblos anglosajones, donde intentan dialogar en un nivel más suave.

Según la psicología, si una persona podría alzar la voz en una conversación para imponer su mensaje (Fuente: Pexels)

Cuando se emite una palabra, muchas veces no importa qué se dice, sino cómo se dijo. El modo es lo que marca al otro y define la reacción o el recuerdo que se tendrá de aquella conversación, indica un artículo de Psychology Today. La entonación se comprende como agresiva por el sesgo de negatividad del cerebro, que lo interpreta como un acto de amenaza y, por ende, intentará defenderse o aplicar un mecanismo de defensa.

Las personas que hablan alto tienden a haber nacido en familias numerosas donde la lucha por la palabra o la imposición siempre estuvo presente. O más bien, si en la niñez existió una carencia de atención por parte de los progenitores.

Hablar con la voz alta se vincula con la emocionalidad del individuo, asegura la Asociación Americana de Psicología (Fuente: Pexels)

En un artículo de Leravi.org detallaron que, cuando la emoción, la ira o la pasión se apoderan del sujeto, las voces se elevan naturalmente. Es una respuesta instintiva, un reflejo de la intensidad interior de ser oído. Así mismo, se señaló que el contexto influye en el nivel de voz que se podrá utilizar en una charla. Si hay ruido ambiente, probablemente sea necesario alzar la voz para que el mensaje se escuche adecuadamente.

Otra cuestión que influye en hablar con la voz alta se vincula con la emocionalidad del individuo. En este caso, los sentimientos influyen directamente en la comunicación interpersonal y en la manera en que expresan sus pensamientos, necesidades o estados de ánimo, según la Asociación Americana de Psicología.

De esta manera, no quiere decir que si un sujeto dialoga con la voz en un tono más alto que el resto, intente hacer daño o ser agresivo. Muchas veces es una cuestión que escapa a su control y, por ende, es necesario hacérselo notar para que pueda cambiar.

Cómo hablar en un nivel bajo o calmado

Desde Psychology Today señalaron cómo modificar esto. Hay que prestar atención al tono. Eso te conecta más con vos, ya que te obliga a ser consciente de lo que se acumula en tu interior, fomentando la atención plena y fortaleciendo sus bases neuronales.

Por qué las personas gritan cuando pretenden hablar

Controlar los tonos negativos te impulsa a abrirte y abordar cualquier estrés, dolor o enojo subyacente. Reduce la probabilidad de que la otra persona evite lidiar con lo que decís, al centrar su atención en cómo lo dices. Mejorar tu estilo de expresión te coloca en una mejor posición para pedir a los demás que hagan lo mismo o que te traten mejor en otros aspectos.