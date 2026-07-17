Las efemérides del 17 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en el que en la Argentina se celebra el Día del Automovilismo Deportivo. Esta conmemoración fue establecida en 1998 por el Congreso mediante una ley y coincide con el aniversario de la muerte de Juan Manuel Fangio.

Esta fecha, además de homenajear a este deporte de alta competición en el país, también busca recordar al conductor oriundo de Balcarce, que es considerado uno de los mejores deportistas de la historia argentina. De hecho, Fangio alcanzó un gran reconocimiento mundial por su participación en la competición de Fórmula 1, donde logró coronarse unas cinco veces y fue subcampeón en otras dos. Además, compitió en grandes premios para las marcas Mercedes, Maserati, Alfa Romeo y Ferrari.

Juan Manuel Fangio murió por una bronconeumonía un día como hoy, pero de 1995. Sus restos descansan en el Cementerio Municipal de Balcarce.

Juan Manuel Fangio murió el 17 de julio de 1995 prensa ferrari

Efemérides del 17 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1790 – Muere el economista inglés Adam Smith.

1843 – Nace en Tucumán Julio Argentino Roca, político argentino.

1906 – Muere Carlos Pellegrini, expresidente argentino.

1918 – El zar Nicolás II y la mayoría de la familia imperial rusa son fusilados por orden de las autoridades bolcheviques.

1932 – Nace Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, un humorista gráfico argentino oriundo de Mendoza.

1945 – Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los líderes aliados Winston Churchill, Harry S. Truman y Joseph Stalin se encuentran en la ciudad de Potsdam para decidir el futuro de la Alemania derrotada.

1952 – Nace David Hasselhoff, actor y cantante estadounidense.

1954 – Nace Angela Merkel, política y canciller alemana.

1955 – Disneyland abre sus puertas.

1959 – Muere la cantante de blues Billie Holiday.

1965 – Nace Santiago Segura, actor, guionista, director y productor español.

1968 – Se estrena en Londres de la película Yellow Submarine, protagonizada por los Beatles.

1969 – Nace Fernán Mirás, actor argentino.

1974 – Nace Claudio “Piojo” López, futbolista argentino.

1975 – La nave espacial soviética Soyuz XIX y la estadounidense Apolo se encuentran en el espacio, en la primera misión espacial conjunta entre EE.UU. y la URSS.

1993 - La banda Guns N’ Roses se presenta por última vez con la formación clásica en el Estadio de River Plate.

1995 – Muere Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1.